Selda Bağcan vakıf kuracağını açıkladı Tarkan’a çağrı yaptı: Sen de kur! Ben belki sizin kazandığınız paranın yüzde birini kazanıyorum

'TARKAN SEN DE VAKIF KUR'

"Vakıf kurmadan önce de başlamıştım yardım etmeye ama şimdi vakıf üzerinden yardım edeceğim. İnsanların parasız yemek yiyebileceği aşevleri kurmak istiyorum. Aşevinden artan yemekleri de barınaklara vermek istiyorum. Vakıf kurarak artık çok daha fazla insana yardım eli uzatacağım. Sanatçılara çağrıda bulunmak istiyorum, ben kazandığım bir lokma parayla bile insanlara yardım edebilmek için vakıf kurdum. Özellikle çok para kazanan sanatçılarımıza sesleniyorum. Ben belki sizin kazandığınız paranın yüzde birini kazanıyorum ama vakıf kurdum. Sanatçılar her zaman yaşadığı halka yönelik duyarlı insanlardır. Onlar da benim gibi daha çok insana ulaşabilmek için vakıf kursun. Yardım edememenin vicdani rahatsızlıkları vardır diye düşünüyorum yani vicdanlarının rahat etmesi için lütfen vakıf kursunlar. Çok kazanan sanatçılarımız var, mesela Tarkan mutlaka vakıf kurmalı. O hem çok sevilen hem de çok kazanan bir sanatçı. Tarkan'a sesleniyorum; lütfen vakıf kur."