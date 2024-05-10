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İmzalar atıldı: THY, Türkiye Voleybol Federasyonunun sponsoru oldu

Son dakika haberi! Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu markası olan Türk Hava Yolları, 2024-2025 sezonunda Türkiye Voleybol Federasyonu’nun ulaşım sponsoru oldu. Aynı hedefe farklı yollardan gittiklerini ifade eden THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, "Bu birliktelik çok kıymetli. Her zaman TVF'nin yanında olacağız ve hep birlikte sevineceğiz." dedi.

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Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024, 12:47 Güncelleme 10 Mayıs 2024, 12:47
İmzalar atıldı: THY, Türkiye Voleybol Federasyonunun sponsoru oldu

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THY, Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) yeni sponsoru oldu.

THY Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen sponsorluk imza törenine THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, oyuncular Tuğba Şenoğlu İvegin, Oğuzhan Karasu ile kurumların yöneticileri katıldı.

Türkiye'nin en önemli iki kurumunun bu sponsorlukla yeniden bir araya geldiğini vurgulayan Üstündağ, "Türk voleybolunun bugün geldiği noktayı hep birlikte seyrediyoruz. Türk voleybolu dünyanın ve Avrupa'nın zirvesinde, olimpiyatlara mağlubiyet almadan katılma hakkı elde eden, tarihi günler yaşatan takımımıza, camiamıza ve bizi yalnız bırakmayan sponsorlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu uzun yolculukta sponsorlarımızın katkısı çok önemli." diye konuştu.

THY'nin Türk sporunda çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Üstündağ, "Voleybol ve değişik branşlardaki destekleri çok önem arz ediyor. Sultanlar Ligi'nde takımı var ve uzun yıllardır A Milli Takımımızın sponsorluğunu yapmakta. Dünyayı dolaşıyoruz, THY'nin verdiği hizmetin onda biriyle karşılaşmıyoruz. THY ile gurur duyuyorum. THY, bizim milli gururumuz, yol arkadaşımız, paydaşımız. Hem kulübüyle hem sponsorluğuyla voleybola büyük katkı sağlıyor. THY'nin bir kusuru varsa bizim kusurumuz diyorum, bizim kusurumuz varsa THY'nin diyorum. Böyle bir birliktelik yaşıyoruz. Bu karşılıklı olan güven, sevgi, saygıdır. Bu imzanın her iki taraf için de hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ülkemizi, bayrağımızı göklere çektirmek, marşımızı okutmak ve ülkesi için elinden gelen her şeyin en iyisini yapmaya çalışan ekibimizle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ise şunları kaydetti:

"Spor ayrıştırıcı gibi gözükse de takımlar ve ülkeler bazında gücünü birleştiriciliğinden alıyor. Biz de bu birleştiriciliği, ülkemizin değerlerini, zenginliklerini destekliyor ve dünyanın dört bir yanına taşıyoruz. Hem erkekler hem kadınlar bazında başarılarının daha yükseğe çıkması için çalışan TVF ve THY'nin faaliyet alanları farklı olsa da amacımız aynı. Geçtiğimiz yıl hem tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu olan kadın milli takım ve erkek milli takımımız göğsümüzü kabarttı. Voleybol federasyonunu desteklemekle gurur duyuyoruz. Biz de ülkemizin milli bayrak taşıyıcısıyız. 6 kıtada ve 130 ülkede bayrağımız dalgalandırıyoruz. Temsil görevimiz bizleri bir araya getiriyor. Biz de birbirimizi destekliyoruz. Aynı hedefe farklı yollardan giden paydaşlarız. Bu birliktelik çok kıymetli. Her zaman TVF'nin yanında olacağız ve hep birlikte sevineceğiz."

İmza töreninin ardından iki taraf da birbirlerine hediye verirken, Bolat, olimpiyatlarda şampiyon olmaları halinde kadın milli voleybol takımı sporcularına birer milyon mil hediye edeceklerini söyledi.

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