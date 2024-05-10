İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe sağanak yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Sıcaklıklar tekrar düştü, yağış geri geldi. Yaz değerlerine çıkan sıcaklıklar hissedilir şekilde düştü. Buna göre, yurdun batı kesiminde sıcaklıkların düşmesi beklenirken, İstanbul'un yanı sıra birçok şehir için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Ayrıca MGM, 13 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı verdi. Öte yandan çöl tozu Türkiye'de etkili oluyor. İzmir ve Balıkesir'de hava kalitesi düştü. Detayları meteoroloji uzmanı Güven Özdemir A Haber canlı yayınında aktardı...