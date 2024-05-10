79 yılın ardından Kariye Camii'nde ilk Cuma namazı! Vatandaşlar Kariye Camii'ye akın etti

79 yıl önce Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilen Kariye Camii geçtiğimiz günlerde ibadete açıldı. 21 Ağustos 202'de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle cami statüsüne çevrilen Kariye Camii'nde bugün ilk Cuma namazı kılındı. Camii'nin içi tıklım tıklım doldu, bazı vatandaşlar namazlarını dışarıda kılmak zorunda kaldı. Öte yandan Cuma namazı için Kariye camiine gelen vatandaşlara lokum ikramında bulunuldu.
Fatih'te bulunan ve İstanbul'un fethinin ardından camiye çevrilen Kariye Camii 79 yıl aradan sonra ibadete açıldı. 79 yıl sonra ibadete açılan Kariye Camii'nde bugün ilk Cuma namazı vatandaşların katılımıyla kılındı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan ve 21 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile cami statüsüne çevrilen ve 79 yıl aradan sonra ibadete açılan Fatih'te bulunan Kariye Camiinde bugün ilk Cuma namazı kılındı.
"CAMİLERİMİZİN İÇİ DAİMA DOLU OLSUN
Namaz için camiye geldiğini söyleyen Hüseyin Kuzu, "Evim burada olduğu için bütün vakitlere gelmeye çalışıyoruz. Cuma namazı vesilesiyle gelmek başka bir güzellik. Geç kalmış bir durum. Camilerimizin içi daima dolu olsun. Müminin gelmesi gereken yer burası. Allah güzelliklerden ayırmasın, daim eylesin" dedi.