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Zeliha Sunal hakkında şaşırtan iddia! Terk ettiği bir çocuğu mu var? Şoke eden yorum: Önce kendi evladına sahip çık

Zeliha Sunal'ın Anneler Günü nedeniyle düzenlenecek bir etkinliğe katılıp Down Sendromlu çocuklarla buluşacak olması, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Tepkiler büyük bir dramı da ortaya çıkardı. Sunal'ın 5 yaşından beri görüşmediği D.Ü. adlı bir oğlu olduğu, iddia edildi. Yorumlarda "Sen önce 5 yaşında terk ettiğin kendi çocuğuna sahip çık" yazıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024, 08:16 Güncelleme 10 Mayıs 2024, 08:41
Zeliha Sunal hakkında şaşırtan iddia! Terk ettiği bir çocuğu mu var? Şoke eden yorum: Önce kendi evladına sahip çık

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Zeliha Sunal'ın 11 Mayıs Cumartesi günü, Anneler Günü öncesi düzenlenecek bir etkinliğe katılacağı açıklandı.



Sunal'ı daha önce yapılan pek çok sosyal sorumluluk projesinde görenler, bu duruma hiç şaşırmadı. Ancak sosyal medyaya arka arkaya düşen üç tweet dikkatlerden kaçmadı.

Bu tweet'lerde Zeliha Sunal'a "Sen önce 5 yaşında terk ettiğin kendi çocuğuna sahip çık" yazıldı.



SUNAL BUGÜNE KADAR HİÇ AÇIKLAMA YAPMADI
GÜNAYDIN'da yer alan habere göre; 61 yaşındaki Zeliha Sunal, ilk evliliğini 80'li yıllarda yaptı.

Ardından da oğlu D.Ü. dünyaya geldi.



İddiaya göre Sunal, oğlunu 5 yaşında terk etti ve bir daha da görmedi. Sunal'ın bugüne kadar "Şu sebeple oğlumla görüşmedim" ya da "Beni onunla görüştürmüyorlar" şeklinde bir açıklamada bulunmadı.



İŞTE ZELİHA SUNAL'IN OĞLU
Sanatçının, oğlunu 5 yaşında terk ettiği D.Ü.'nün 2017 yılından bu yana kayıp olduğu da iddialar arasında.

ZELİHA SUNAL KİMDİR?
29 Haziran 1962'de Bursa'da doğan pop müzik sanatçısı, mikrofonla ilk olarak TRT İzmir radyosu 'Çocuk saati' programında tanıştı. Zeliha Sunal profesyonel müzik çalışmasının ilk basamağı olan İzmir'de 5 yıl kendi orkestrası ile çalıştı. 1988 yılında Grup Angora orkestrasıyla çalışmak üzere Ankara'ya gitti. 1988 -1992 yılları arasında devlet organizasyonlarında sahne aldı. TRT Ankara Televizyonu'nda yayınlanan Tele Tatil, Pazardan Pazara, 24`e Doğru programlarında müzik yaptı. TRT Ankara Radyosu 'Hafta sonu' programında orkestra solistliği yaptı. 1993 yılında İstanbul'a yerleşti. Kanal D ve HBB Televizyonlarının müzik eğlence programlarında orkestra solistliği yaptı. TRT Televizyonu tarafından yayınlanan 'Gece kahvesi' programında kendi orkestrası Grup Çağrışa ile birlikte çalıştı. TRT İzmir Televizyonunun hazırladığı 'Hafta Sonu' programında sunucu ve solist olarak yer aldı. TV 8 de yayınlanan 'Zeliha ile Her Telden Her Dilden' adlı programın yapımcılığını sunuculuğunu ve solistliğini yaptı. 2009 yılında Flash TV'de 'Sihirli Dolap' adlı programı hazırladı ve sundu. 2010 yılında Kıbrıs Genç Tv'de yayınlanan Kıbrıs Yıldızı Şarkı Yarışması'nda müzik direktörlüğü ve jüri üyeliği yaptı.

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