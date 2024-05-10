Külliye’de ’Cumhur’ zirvesi! Başkan Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli’yi kabul etti

Devlet Bahçeli o ziyarette Başkan Erdoğan'ı, konutun kapısında karşıladı ve ziyaret sonrası da aracına kadar uğurladı. İki lider görüşmede karşılıklı olarak hediyeleşti.

Akkuş şunları söyledi:

"Ankara'nın bugün belki de en önemli gelişmelerinden biri Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gerçekleştirmiş olduğu görüşmeydi özellikle 29 Nisan'da son kez görüştüklerini düşünecek olursak çok yakın bir zamanda sadece 10 gün sonra Cumhur İttifakı ortakları bir kez daha bir araya gelmiş oldular.

ÖZEL'İN ÇANTASI

Geçen süre zarfında Türkiye siyasetinde çok fazla değişiklik yaşandı bunlardan bir tanesi de 2 Mayıs tarihinde CHP lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezin'de bir araya gelmiş olmasıydı. Özel daha sonra 7 Mayıs tarihinde MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi Meclis'te ziyaret etti. Her iki lidere giderken de yanında bir çantası olduğunu ve konuşacağı başlıkları olduğunu ifade etmişti. Tüm bunların Cumhur İttifakı liderleri tarafından değerlendirilmesinin muhtemel olduğuynu söyleyebiliriz.

Yeni anayasa çalışmaları oldukça önemli. Meclis'te ilk tur tamamlandı ama İYİ Parti gibi bazı partiler destek vermeyeceklerini ifade etti. CHP de biraz daha mesafeli durduğunu ifade edebilecek açıklamalarda bulundu. Sivil bir anayasa yapılabilmesi için Meclis aritmetiğinin sağlanabilmesi ve uzlaşı ortamı olması gerekiyor. Bunun için liderler bunu da değerlendirdiler diyebiliriz.

Terörle mücadele de önemli başlıklardan biri. Türkiye yaz aylarıyla birlikte terörle mücadelesini daha hızlı yürütüyor bundan sonra yapılacaklar da değerlendirildi diyebiliriz.

Son nokta ise diplomasi… Türkiye'nin en yoğun yürütüğü diplomasi Gazze'deki yıkıma dikkat çekmek. Son olarak Erdoğan Brezilya Devlet Başkanı Silva ile görüşmüş ve meseleye dikkat çekmişti. Türkiye yine Güney Afrika'nın açtığı davaya müdahil olma talebinde bulundu ve İsrail ile ticareti durdurdu. Tüm bunlar da Bahçeli ile görüşülen başlıklar arasında.