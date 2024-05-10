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Külliye'de 'Cumhur' zirvesi! Başkan Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kabul etti

Türkiye siyaseti yumuşama dönemine girdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesinin ardından bir temas da Özel ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında gerçekleşti. Takip eden süreçte Cumhur İttifakı liderleri Başkan Erdoğan ile Devlet Bahçeli bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 1 saatlik sürpriz kabul basına kapalı gerçekleştirildi.

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Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024, 09:21 Güncelleme 10 Mayıs 2024, 17:30
Külliye’de ’Cumhur’ zirvesi! Başkan Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli’yi kabul etti

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Türkiye'nin siyasi atmosferinde önemli gelişmeler yaşanıyor.


Geride bıraktığımız hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etmesinin ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında da bir temas gerçekleşti.

BAŞKAN ERDOĞAN MHP LİDERİ BAHÇELİ'Yİ KABUL ETTİ
Bu temasların ardından Cumhur İttifakı liderleri Başkan Erdoğan ve Bahçeli bir araya geldi.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, saat 14.45'te başladı.



Basına kapalı yapılan sürpriz görüşme tam 1 saat sürdü.

GÜNDEMDE NE VAR?
Görüşmede siyasette yaşanan yumuşama adımları ve sivil anayasa meselesinin gündeme geleceği biliniyor.

Başkan Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kabul edecek

SON GÖRÜŞME 29 NİSAN'DAYDI

Son olarak Başkan Erdoğan 29 Nisan'da Bahçeli'yi konutunda ziyaret etmişti.

Başkan Erdoğan Bahçeli'yi ziyaret etti (29 Nisan)

Devlet Bahçeli o ziyarette Başkan Erdoğan'ı, konutun kapısında karşıladı ve ziyaret sonrası da aracına kadar uğurladı.

İki lider görüşmede karşılıklı olarak hediyeleşti.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI
A Haber Muhabiri Rüya Akkuş görüşmeye ilişkin detayları aktardı.

Akkuş şunları söyledi:

"Ankara'nın bugün belki de en önemli gelişmelerinden biri Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gerçekleştirmiş olduğu görüşmeydi özellikle 29 Nisan'da son kez görüştüklerini düşünecek olursak çok yakın bir zamanda sadece 10 gün sonra Cumhur İttifakı ortakları bir kez daha bir araya gelmiş oldular.

ÖZEL'İN ÇANTASI
Geçen süre zarfında Türkiye siyasetinde çok fazla değişiklik yaşandı bunlardan bir tanesi de 2 Mayıs tarihinde CHP lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezin'de bir araya gelmiş olmasıydı. Özel daha sonra 7 Mayıs tarihinde MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi Meclis'te ziyaret etti. Her iki lidere giderken de yanında bir çantası olduğunu ve konuşacağı başlıkları olduğunu ifade etmişti. Tüm bunların Cumhur İttifakı liderleri tarafından değerlendirilmesinin muhtemel olduğuynu söyleyebiliriz.

Yeni anayasa çalışmaları oldukça önemli. Meclis'te ilk tur tamamlandı ama İYİ Parti gibi bazı partiler destek vermeyeceklerini ifade etti. CHP de biraz daha mesafeli durduğunu ifade edebilecek açıklamalarda bulundu. Sivil bir anayasa yapılabilmesi için Meclis aritmetiğinin sağlanabilmesi ve uzlaşı ortamı olması gerekiyor. Bunun için liderler bunu da değerlendirdiler diyebiliriz.

Terörle mücadele de önemli başlıklardan biri. Türkiye yaz aylarıyla birlikte terörle mücadelesini daha hızlı yürütüyor bundan sonra yapılacaklar da değerlendirildi diyebiliriz.

Son nokta ise diplomasi… Türkiye'nin en yoğun yürütüğü diplomasi Gazze'deki yıkıma dikkat çekmek. Son olarak Erdoğan Brezilya Devlet Başkanı Silva ile görüşmüş ve meseleye dikkat çekmişti. Türkiye yine Güney Afrika'nın açtığı davaya müdahil olma talebinde bulundu ve İsrail ile ticareti durdurdu. Tüm bunlar da Bahçeli ile görüşülen başlıklar arasında.

TEDBİR PAKETİ
Pazartesi günü kamuda tasarruf paketi açıklanacak. Türkiye ciddi anlamda bir tedbir paketi açıklayacak bu kapsamda ele alınabilecek hususlar da liderlerin gündemindeydi."

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