CANLI TAKİP | Gazze’nin kuzeyinde Hamas darbesi! Refah’ta soykırım ordusuna karşı yapılanma devam ediyor

Son dakika haberleri… Soykırımcı İsrail ateşkes görüşmelerine rağmen Refah'ta saldırılara devam ederken savaş gözlemcileri ise Hamas'ın Gazze'nin kuzeyinde hala aktif olduğunu ve Refah'ta ise yeniden yapılanacağını bildirdi.

HAMAS AYAKTA: REFAH'TA YENİDEN YAPILANMA

ABD merkezli iki düşünce kuruluşu olan Savaş Araştırmaları Enstitüsü (ISW) ve Kritik Tehditler Projesi (CTP), en son savaş alanı değerlendirmelerinde soykırımcı İsrail'in ortadan kaldırma çabalarına rağmen Hamas'ın Gazze'nin kuzeyinde aktif ve etkin mücadele ettiğini belirtti.

ISW ve CTP, Hamas'ın kuzey Gazze'deki kapasitesini yeniden inşa ettiği gibi soykırımcının kara saldırılarının ardından Refah'ta da yeniden inşa edileceğini belirtti.

REFAH'TA KITLIK ALARMI

Birleşmiş Milletler'den cuma günü yapılan açıklamada Refah'ta kıtlığın had safhada olduğuna yönelik uyarı yapıldı. Soykırımcı İsrail tankları Gazze için bir yardım koridoru haline gelen Refah'a girerken BM'den yapılan açıklamada Gazze'ye yönelik yardımların birkaç gün içinde durma noktasına gelebileceği konusunda uyarı yapıldı.

SOYKIRIM ORDUSUNUN BIRAKTIĞI YIKIM UYDU GÖRÜNTÜLERİNDE ORTAYA ÇIKTI

Soykırımcı İsrail güçlerinin Refah'a girmesinden sonra çekilen yeni uydu görüntüleri, Gazze'de pazartesi gününden salıya kadar geniş çapta hasar olduğunu gösteriyor.

7 EKİM'DEN BU YANA İLK! ABD SİLAH SEVKİYATINI DURDURDU

Biden yönetimi, terör devleti İsrail'in Refah'ta büyük bir kara operasyonunda kullanabileceğinden korktuğunu iddia ettiği bomba sevkiyatını geçtiğimiz hafta durdurduğunu doğruladı. İsrail gazetesi Times of Israel'e göre bu hamle, 7 Ekim'den bu yana ABD'nin ilk kez İsrail'e tahsis edilen silah sevkiyatını ertelediği anlamına geliyor.

Öte yandan soykırımcı İsrail ordusu ise ABD'nin İsrail'in Refah'taki askeri operasyonlarına ilişkin endişeler nedeniyle silah sevkiyatını durdurduğu haberlerinin ardından ABD ile her türlü anlaşmazlığı "kapalı kapılar ardında" çözdüğünü açıkladı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin ev sahipliği yaptığı konferansta, askeri baş sözcü Daniel Hagari, İsrail ile ABD arasındaki koordinasyonun "tarihte eşi benzeri olmayan bir boyuta" ulaştığını söyledi.

İsrail askeri sözcüsü Daniel Hagari

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22.03 BM Güvenlik Konseyi, Gazze'deki toplu mezarlar için derin endişe duyduğunu açıklayarak kapsamlı bir soruşturma için ilgili alanlara erişim izni verilmesi çağrısında bulundu

21.27 SON HASTANEDE HAYAT DURUYOR

Gazze'de hizmet veren son hastane eğer yakıt sağlanmazsa son hastane saatler içinde hizmet dışı kalacak.

15.32 Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyinde, Refah'ın doğusundaki Saad Sayel kışlası civarında İsrail'e ait bir tünel gözünü havaya uçurduklarını duyurdu.

14.30 Avrupa Birliği de işgal altındaki Doğu Kudüs'teki UNRWA yerleşkesine yönelik saldırıyı kınadı. Bloğun dış politika şefi Josep Borell, X'te "Faillerden hesap sorulmalı" dedi. BM'nin Filistinli mültecilere yönelik kuruluşunu "Gazze ve bölgedeki milyonlarca insan için yeri doldurulamaz bir can simidi" olarak nitelendirerek "İnsani yardım çalışanlarının güvenliğini sağlamak İsrail'in sorumluluğundadır" dedi.

14.10 Gazze'deki Devlet Medya Ofisi, sağlık tesisi yönetiminin kritik kaynağın iki gün içinde tükeneceği yönündeki uyarısının ardından Mescid-i Aksa Şehitleri Hastanesi'ne derhal yakıt ikmali yapılmasını talep etti. Devlet Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada "Tüm BM kuruluşlarını ve uluslararası kurumları, çok geç olmadan Mescid-i Aksa Şehitleri Hastanesi'ne acilen yakıt ikmali yapmaya çağırıyor, tüm hastanelere yakıt ikmali yapılması, bir insani felaket yaşanmadan rehabilite edilmesi ve restore edilmesi için acil ve acil müdahale çağrısında bulunuyoruz. Binlerce insanı öldürüyor" ifadelerine yer verildi.

10.55 İsrail ordusu, doğu Refah'ın "belirli bölgelerinde" operasyonlara devam ettiğini, birliklerin savaşçılarla yakın mesafe çatışmaya girdiğini ve onları hedef almak için hava saldırıları düzenleme çağrısında bulunduğunu söylüyor.

Askeri açıklamaya göre, son gün içinde İsrail savaş uçakları Gazze'nin orta ve kuzeyini de vurarak toplam 40 hedefi vurdu.

İsrail'in Gazze genelindeki son saldırı dalgası, aralarında Gazze'nin merkezindeki Jabalia kampındaki evleri vurulan çok sayıda çocuğun da bulunduğu çok sayıda sivili öldürdü.

9 MAYIS TARİHİNDE YAŞANANLAR...

21.50 İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Tel Aviv'e silah sevkiyatını kesmesinin ardından, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti dahil planlanan saldırılar için "yeterli silahlarının" olduğunu söyledi.

The Times of Israel'in haberine göre, Hagari, basın toplantısında, ordunun Refah'taki saldırısının kentin tamamıyla değil, yalnızca kentin doğusuyla sınırlı olduğunu iddia etti.

ABD'nin şimdiye kadar İsrail'e ve ordusuna ciddi güvenlik yardımları sağladığını kaydeden Hagari, "Ordunun, planladığı görevler ve ayrıca Refah'taki görevler için yeterli silahı var. İhtiyacımız olan şeye sahibiz." dedi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla ile her gün konuştuğunu belirterek, "Aramızda anlaşmazlıklar olsa dahi bunları kapalı kapılar ardında çözüyoruz." ifadesini kullandı.

13.59 İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron İsrail'e yapılan silah anlaşmaları konusunda ABD ile İngiltere arasında temel bir fark olduğunu söyledi ve "İsrail'e silah satışına ruhsat verilmesine ilişkin prosedürlerimizi uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

13.40 Filistinliler Refah'tan tahliyeye hazırlanıyor.

11.46 Kudüs Tugayları Gazze şehrinin El-Zaytun mahallesinin güneybatısındaki Ali Camii çevresine giren düşman askerleri ve araçlarını havan toplarıyla bombaladıklarını duyurdu.

"İŞGALCİ İSRAİL ATEŞKES KONUSUNDA CİDDİ DEĞİL"

11.21 Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet El-Rişk, soykırımcı İsrail'in ateşkes müzakereleri devam ederken Refah'a saldırması hakkında "İşgalci İsrail ateşkes anlaşmasına varma konusunda ciddi değil ve müzakereleri Refah'a saldırmak ve sınır geçidini işgal etmek için kılıf olarak kullanıyor. Netanyahu müzakerelerden kaçınmak için bahaneler yaratmaya çalışıyor ve Hamas'ı ve arabulucuları hedef alarak suçluyor. Hamas'ın arabulucuların önerisini onaylaması Netanyahu'nun kafasını karıştırdı ve başını belaya / sınava soktu. Hamas, teklifin onaylanması konusunda arabuluculara bilgi verme yönündeki tutumuna bağlıdır." İfadelerini kullandı.

09.07 Soykırımcı İsrail uçakları Refah'ın çeşitli bölgelerine şiddetli baskınlar düzenledi.

07.30 Norveç Mülteci Konseyi (NRC), İsrail'in Gazze sınır kapısının çarşamba günü yeniden açıldığı yönündeki iddialarına rağmen yardım grubuna ait hiçbir kamyonun Karem Abu Salem (Kerem Şalom) karakolundan geçmesine izin verilmediğini bildirdi.

NRC'nin Gazze'de yakıtının bittiğini ve insani yardım dağıtmak için araba veya kamyon kiralayacak parasının olmadığını da sözlerine ekledi.

02.22 ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Refah'a geniş çaplı bir saldırıyla girmesi durumunda bu ülkeye silah göndermeyi durduracağını söyledi.

ABD Başkanı Biden, CNN kanalına verdiği röportajda hem Gazze'deki duruma hem de İsrail'in Refah'a kapsamlı bir kara saldırısı başlatması durumunda ABD'nin tavrına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.