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CANLI TAKİP | Gazze’nin kuzeyinde Hamas darbesi! Refah’ta soykırım ordusuna karşı yapılanma devam ediyor

Son dakika haberleri… Terör devleti İsrail Refah’ta soykırıma devam ediyor. Hamas Refah’ta soykırım ordusuna roket ve havan topları ile karşılık veriyor. 7 Ekim’den bu yana yerinden edilmiş bir buçuk milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Refah’tan 80 bin kişi kaçtı. BM, İsrail ordusunun Refah sınır kapısını ele geçirmesinin son üç gündür Gazze’ye yardım girişini durdurduğunu ve kıtlığın patlak verdiğini belirtti.

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Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024, 09:21 Güncelleme 10 Mayıs 2024, 22:08
CANLI TAKİP | Gazze’nin kuzeyinde Hamas darbesi! Refah’ta soykırım ordusuna karşı yapılanma devam ediyor

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Son dakika haberleri… Soykırımcı İsrail ateşkes görüşmelerine rağmen Refah'ta saldırılara devam ederken savaş gözlemcileri ise Hamas'ın Gazze'nin kuzeyinde hala aktif olduğunu ve Refah'ta ise yeniden yapılanacağını bildirdi.

HAMAS AYAKTA: REFAH'TA YENİDEN YAPILANMA

ABD merkezli iki düşünce kuruluşu olan Savaş Araştırmaları Enstitüsü (ISW) ve Kritik Tehditler Projesi (CTP), en son savaş alanı değerlendirmelerinde soykırımcı İsrail'in ortadan kaldırma çabalarına rağmen Hamas'ın Gazze'nin kuzeyinde aktif ve etkin mücadele ettiğini belirtti.

ISW ve CTP, Hamas'ın kuzey Gazze'deki kapasitesini yeniden inşa ettiği gibi soykırımcının kara saldırılarının ardından Refah'ta da yeniden inşa edileceğini belirtti.

REFAH'TA KITLIK ALARMI

Birleşmiş Milletler'den cuma günü yapılan açıklamada Refah'ta kıtlığın had safhada olduğuna yönelik uyarı yapıldı. Soykırımcı İsrail tankları Gazze için bir yardım koridoru haline gelen Refah'a girerken BM'den yapılan açıklamada Gazze'ye yönelik yardımların birkaç gün içinde durma noktasına gelebileceği konusunda uyarı yapıldı.

SOYKIRIM ORDUSUNUN BIRAKTIĞI YIKIM UYDU GÖRÜNTÜLERİNDE ORTAYA ÇIKTI

Soykırımcı İsrail güçlerinin Refah'a girmesinden sonra çekilen yeni uydu görüntüleri, Gazze'de pazartesi gününden salıya kadar geniş çapta hasar olduğunu gösteriyor.

7 EKİM'DEN BU YANA İLK! ABD SİLAH SEVKİYATINI DURDURDU

Biden yönetimi, terör devleti İsrail'in Refah'ta büyük bir kara operasyonunda kullanabileceğinden korktuğunu iddia ettiği bomba sevkiyatını geçtiğimiz hafta durdurduğunu doğruladı. İsrail gazetesi Times of Israel'e göre bu hamle, 7 Ekim'den bu yana ABD'nin ilk kez İsrail'e tahsis edilen silah sevkiyatını ertelediği anlamına geliyor.

Öte yandan soykırımcı İsrail ordusu ise ABD'nin İsrail'in Refah'taki askeri operasyonlarına ilişkin endişeler nedeniyle silah sevkiyatını durdurduğu haberlerinin ardından ABD ile her türlü anlaşmazlığı "kapalı kapılar ardında" çözdüğünü açıkladı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin ev sahipliği yaptığı konferansta, askeri baş sözcü Daniel Hagari, İsrail ile ABD arasındaki koordinasyonun "tarihte eşi benzeri olmayan bir boyuta" ulaştığını söyledi.

İsrail askeri sözcüsü Daniel Hagariİsrail askeri sözcüsü Daniel Hagari

Katil İsrail ordusu Refah'ın doğusunda yürüttüğü kara operasyonuna ilişkin görüntü yayınladı

Dakika dakika Gazze'de yaşananları aktarıyoruz...

22.03 BM Güvenlik Konseyi, Gazze'deki toplu mezarlar için derin endişe duyduğunu açıklayarak kapsamlı bir soruşturma için ilgili alanlara erişim izni verilmesi çağrısında bulundu

21.27 SON HASTANEDE HAYAT DURUYOR
Gazze'de hizmet veren son hastane eğer yakıt sağlanmazsa son hastane saatler içinde hizmet dışı kalacak.

15.32 Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyinde, Refah'ın doğusundaki Saad Sayel kışlası civarında İsrail'e ait bir tünel gözünü havaya uçurduklarını duyurdu.

14.30 Avrupa Birliği de işgal altındaki Doğu Kudüs'teki UNRWA yerleşkesine yönelik saldırıyı kınadı. Bloğun dış politika şefi Josep Borell, X'te "Faillerden hesap sorulmalı" dedi. BM'nin Filistinli mültecilere yönelik kuruluşunu "Gazze ve bölgedeki milyonlarca insan için yeri doldurulamaz bir can simidi" olarak nitelendirerek "İnsani yardım çalışanlarının güvenliğini sağlamak İsrail'in sorumluluğundadır" dedi.

14.10 Gazze'deki Devlet Medya Ofisi, sağlık tesisi yönetiminin kritik kaynağın iki gün içinde tükeneceği yönündeki uyarısının ardından Mescid-i Aksa Şehitleri Hastanesi'ne derhal yakıt ikmali yapılmasını talep etti. Devlet Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada "Tüm BM kuruluşlarını ve uluslararası kurumları, çok geç olmadan Mescid-i Aksa Şehitleri Hastanesi'ne acilen yakıt ikmali yapmaya çağırıyor, tüm hastanelere yakıt ikmali yapılması, bir insani felaket yaşanmadan rehabilite edilmesi ve restore edilmesi için acil ve acil müdahale çağrısında bulunuyoruz. Binlerce insanı öldürüyor" ifadelerine yer verildi.

10.55 İsrail ordusu, doğu Refah'ın "belirli bölgelerinde" operasyonlara devam ettiğini, birliklerin savaşçılarla yakın mesafe çatışmaya girdiğini ve onları hedef almak için hava saldırıları düzenleme çağrısında bulunduğunu söylüyor.

Askeri açıklamaya göre, son gün içinde İsrail savaş uçakları Gazze'nin orta ve kuzeyini de vurarak toplam 40 hedefi vurdu.

İsrail'in Gazze genelindeki son saldırı dalgası, aralarında Gazze'nin merkezindeki Jabalia kampındaki evleri vurulan çok sayıda çocuğun da bulunduğu çok sayıda sivili öldürdü.

9 MAYIS TARİHİNDE YAŞANANLAR...

21.50 İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Tel Aviv'e silah sevkiyatını kesmesinin ardından, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti dahil planlanan saldırılar için "yeterli silahlarının" olduğunu söyledi.

The Times of Israel'in haberine göre, Hagari, basın toplantısında, ordunun Refah'taki saldırısının kentin tamamıyla değil, yalnızca kentin doğusuyla sınırlı olduğunu iddia etti.

ABD'nin şimdiye kadar İsrail'e ve ordusuna ciddi güvenlik yardımları sağladığını kaydeden Hagari, "Ordunun, planladığı görevler ve ayrıca Refah'taki görevler için yeterli silahı var. İhtiyacımız olan şeye sahibiz." dedi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla ile her gün konuştuğunu belirterek, "Aramızda anlaşmazlıklar olsa dahi bunları kapalı kapılar ardında çözüyoruz." ifadesini kullandı.

13.59 İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron İsrail'e yapılan silah anlaşmaları konusunda ABD ile İngiltere arasında temel bir fark olduğunu söyledi ve "İsrail'e silah satışına ruhsat verilmesine ilişkin prosedürlerimizi uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

13.40 Filistinliler Refah'tan tahliyeye hazırlanıyor.

11.46 Kudüs Tugayları Gazze şehrinin El-Zaytun mahallesinin güneybatısındaki Ali Camii çevresine giren düşman askerleri ve araçlarını havan toplarıyla bombaladıklarını duyurdu.

"İŞGALCİ İSRAİL ATEŞKES KONUSUNDA CİDDİ DEĞİL"

11.21 Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet El-Rişk, soykırımcı İsrail'in ateşkes müzakereleri devam ederken Refah'a saldırması hakkında "İşgalci İsrail ateşkes anlaşmasına varma konusunda ciddi değil ve müzakereleri Refah'a saldırmak ve sınır geçidini işgal etmek için kılıf olarak kullanıyor. Netanyahu müzakerelerden kaçınmak için bahaneler yaratmaya çalışıyor ve Hamas'ı ve arabulucuları hedef alarak suçluyor. Hamas'ın arabulucuların önerisini onaylaması Netanyahu'nun kafasını karıştırdı ve başını belaya / sınava soktu. Hamas, teklifin onaylanması konusunda arabuluculara bilgi verme yönündeki tutumuna bağlıdır." İfadelerini kullandı.

09.07 Soykırımcı İsrail uçakları Refah'ın çeşitli bölgelerine şiddetli baskınlar düzenledi.

07.30 Norveç Mülteci Konseyi (NRC), İsrail'in Gazze sınır kapısının çarşamba günü yeniden açıldığı yönündeki iddialarına rağmen yardım grubuna ait hiçbir kamyonun Karem Abu Salem (Kerem Şalom) karakolundan geçmesine izin verilmediğini bildirdi.

NRC'nin Gazze'de yakıtının bittiğini ve insani yardım dağıtmak için araba veya kamyon kiralayacak parasının olmadığını da sözlerine ekledi.

02.22 ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Refah'a geniş çaplı bir saldırıyla girmesi durumunda bu ülkeye silah göndermeyi durduracağını söyledi.

ABD Başkanı Biden, CNN kanalına verdiği röportajda hem Gazze'deki duruma hem de İsrail'in Refah'a kapsamlı bir kara saldırısı başlatması durumunda ABD'nin tavrına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


KATLİAMI İTİRAF ETTİ
Biden, yönetiminin geçen hafta yaklaşık 900 kiloluk bombaların İsrail'e sevkiyatını durdurmasına ilişkin, "Gazze'deki siviller bu bombaların sonucunda ve (İsrail'in) sivil yerleşim merkezlerine girdiği diğer şekillerde öldürüldü." yorumunu yaparak Amerikan üretimi bombaların Gazze'de Filistinli sivillerin öldürülmesinde kullanıldığını kabul etmiş oldu.

ABD Başkanı Biden'dan soykırım itirafı

Daha önce de birçok kez İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısına girişmemesi konusunda uyarıda bulunduklarını hatırlatan Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile son görüşmesinde de bu konuyu açıkça dile getirdiğini kaydetti.

Biden'dan soykırım itirafı!

REFAH ÜZERİNDEN SİLAH TEZGAHI
ABD Başkanı Biden, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim." diye konuştu.

İsrail'in güvenliğini sağlama taahhütlerine halen bağlı olduklarının altını çizen Biden, bununla birlikte İsrail'in sivil yerleşim bölgelerinde kullandığı bazı silahları, bombaları ve top mermilerini göndermeyi durduracaklarını vurguladı.

20.57 FİLİSTİN MEDYASI: UÇAKLAR REFAH'IN BATISINI BİR KEZ DAHA VURDU

Filistin'in Wafa haber ajansının haberine göre, Refah da dahil olmak üzere Gazze genelinde İsrail'in hava saldırıları ve topçu saldırılarında çok sayıda Filistinli öldürüldü. Wafa'nın haberine göre, İsrail'in Gazze şehrinin doğusundaki El Daraj semtindeki El Aybaki Camisi yakınındaki bir grup sivili hedef alan bombardımanında yedi kişi öldü, diğerleri de yaralandı. İsrail'in Nuseyrat mülteci kampının batısındaki yeni kampta bulunan Radi ailesine ait bir evi hedef alan baskınlarında da çok sayıda sivil hayatını kaybetti ve yaralandı.

Katil İsrail ordusu, geçtiğimiz pazartesinden bu yana Refah'ta 100'e yakın noktaya hava saldırısı düzenlediğini belirterek, operasyona dair görüntüleri yayınladı. (8 Mayıs 2024)Katil İsrail ordusu, geçtiğimiz pazartesinden bu yana Refah'ta 100'e yakın noktaya hava saldırısı düzenlediğini belirterek, operasyona dair görüntüleri yayınladı. (8 Mayıs 2024)

20.54 ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: İSRAİL'E SİLAH SEVKİYATINI ASKIYA ALDIKLARINI DOĞRULADI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington yönetiminin Refah'ta olası bir operasyon konusunda endişeleri olduğunu ve bunu İsrail hükümetine açıkça ifade edildiğini bildirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sivillerin Refah'tan tahliyesini desteklemiyoruz ve bunu görmek istemediğimizi açıkça ifade ettik. Bugün Gazze'ye giren insani yardımın düzeyi kesinlikle kabul edilemez. İsrail şu anda #Refah sınır kapısını kontrol ediyor ve bu kapıyı açma ve yardımların ulaşmasını sağlama sorumluluğuna sahip. Gazze'ye ulaşan yardımların düzeyi kabul edilemez düzeydeyken, Başkan Biden bu konuda köklü bir değişiklik yapılması gerektiğini vurguladı." denildi.

KATİLİN SİLAH PANİĞİ
ABD'nin bu kararının ardından İsrailli yetkililer, silah sevkiyatının durdurulmasından duydukları rahatsızlığı Amerikalı yetkililere dile getirdi. ABD basınında yer alan haberlere göre, İsrail yönetimi, silah göndermeyi durdurma adımının rehine anlaşması müzakerelerini tehlikeye atabileceğini söyledi. İsrail, Washington'dan İsrail'e değil Hamas'a baskı yapmasını istedi.

17.25 MAP, Refah'ın en büyük hastanesi olan Neccar Hastanesi'nin kapatıldığını doğruladı. Filistin için Tıbbi Yardım (MAP), el-Najjar'ın başkanı Dr. Marwan Homs'tan, tüm personelin tahliye edilmesi emri verildiği için hastanenin artık çalışmadığını söyleyen bir güncelleme aldığını söyledi ve şöyle konuştu:

Burası Refah'ın en büyük hastanesiydi. Bu, Refah'ın zaten aşırı zorlanmış ve yetersiz kaynaklara sahip sağlık sisteminin artık yalnızca yaklaşık 16 yatak kapasiteli bir STK hastanesi olan Kuveyt Hastanesi'ne kaldığı anlamına geliyor.

16.12 Filistinli gruplar, soykırımcı İsrail'in Refah saldırılarıyla ilgili ortak açıklama yaptı.

Refah kapısına veya herhangi bir partisine vesayet dayatılmasını kabul etmeyeceğiz ve bunu bir işgal olarak görüyoruz.

Refah kapısı üzerinde vesayet dayatmaya yönelik herhangi bir plan, biz işgalle uğraşırken bunun sonuçlarıyla da ilgileneceğiz.

Filistin iç durumun yönetilmesi, yerleşik mekanizmalar aracılığıyla ulusal düzeyde üzerinde mutabakata varılan tamamen Filistin meselesidir.

15.40 El Kassam Tugayları, 114 mm'lik kısa menzilli "Rajoum" füze sistemiyle düşman kuvvetlerinin "Karm Şalom Askeri Bölgesi"ndeki yoğunlaşmalarını bombalıyor.

13.48 Gazze Sağlık Bakanlığı soykırım ordusunun Gazze Şeridi'nde 24 saat içinde 7 katliam gerçekleştirdiğini bildirdi. Bakanlığın verilerine göre 55 kişi hayatını kaybederken 200 kişi de yaralandı. Gazze Şeridi'ndeki saldırının kurbanlarının sayısı 7 Ekim'den bu yana 34 bin 844 şehit ve 78 bin 404 yaralıya yükseldi.

12.41 Soykırımcı İsrail ordusunun Refah'ın doğusundaki mahallelere düzenlediği saldırılar devam ediyor. Refah'ın doğusunda zor şartlar altında çadır kamplarda yaşayan Filistinliler, yanlarına alabildikleri eşyalarla, çadırlarını toplayarak güvenli bölgelere göç etmeye devam ediyor.

KEREM EBU SALİM KAPISI AÇILDI

10.36 İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta bulunan Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın insani yardım girişi için tekrar açıldığını duyurdu.

İsrail ordusunun X platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Bölgelerdeki Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğünün (COGAT), Gazze'den düzenlenen saldırılar nedeniyle kapatılan Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nı insani yardımların geçişi için yeniden açtığı belirtildi.

Açıklamada, insani yardım taşıyan tırların Mısır'dan, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na gelmeye başladığı ifade edildi.

İsrail ordusu, 5 Mayıs'ta Kerem Ebu Salim bölgesine düzenlenen roketli saldırılarda 4 askerinin hayatını kaybetmesi üzerine Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın Gazze'ye yardım taşıyan tırların geçişine kapatıldığını duyurmuştu.

Öte yandan görgü tanıkları, söz konusu olayın ardından İsrail savaş uçaklarının, Refah kenti çevresindeki tarım alanlarına saldırı düzenlediğini kaydetmişti.

09.47 Soykırım ordusu, sürekli baskın ve katliamlarla Filistinli aileleri Refah'tan Han Yunus'a kaçmaya zorluyor.

09.14 Refah'ın doğusunda soykırım ordusu ile Filistinli direnişçiler arasında çatışmalar devam ediyor. İlgal tankları el-Geneina Mahallesi'ne doğru ilerlerken saldırıya katılan bazı tankların direnişçiler tarafından hedef alındığı bildirildi.

09.00 Terör devleti İsrail, havadan, karadan ve denizden kuşattığı Refah'ta bombardımana devam ediyor.

06.30 Biden yönetimi, terör devleti İsrail'in Refah'ta büyük bir kara operasyonunda kullanabileceğinden korktuğunu iddia ettiği bomba sevkiyatını geçtiğimiz hafta durdurduğunu doğruladı. İsrail gazetesi Times of Israel'e göre bu hamle, 7 Ekim'den bu yana ABD'nin ilk kez İsrail'e tahsis edilen silah sevkiyatını ertelediği anlamına geliyor.

7 MAYIS TARİHİNDE YAŞANANLAR...

23.41 VENEZUELA, İSRAİL'İN REFAH'A YÖNELİK SALDIRILARINI KINADI

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Gazze'nin Refah kentine yönelik saldırılar düzenleyen İsrail'e tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı X'ten açıklamada bulunan Gil, "Venezuela, 1 milyon 400 binden fazla zorla yerinden edilmiş Filistinliye ev sahipliği yapan Refah'a saldırıyı düzenleyen Siyonist İsrail devletini kategorik olarak kınıyor. Sistematik ve yayılmacı politikasını sürdüren İsrail, bölgedeki barışı tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.

Gil, Filistin devletinin egemenliğini ve haklı davasını "güçlü" şekilde desteklerini hatırlatarak, Filistinlilerin hukukunun korunması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

2. Dünya Savaşı'ndan bu yana insanlığa karşı en büyük suçun Gazze Şeridi'nde işlendiğini belirten Gil, İsrail'in bombalamalarında hayatını kaybeden Filistinlilerin yakınlarına baş sağlığı dileklerini iletti.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı resmi sitesinden yapılan açıklamada da İsrail'in, Refah'a düzenlediği saldırılar kınanarak Filistin devleti ve halkıya dayanışma içerisinde olduğu bildirildi.

23.00 Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan, İsrail ve Hamas arasında devam eden ateşkes görüşmelerine değinerek, İsrail'in Refah'taki askeri operasyonunun devam etmesi halinde ateşkes anlaşmasının olmayacağı uyarısında bulundu.

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes görüşmeleri Mısır'ın başkenti Kahire'de devam ederken, Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan görüşmelere ilişkin Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta açıklamalarda bulundu. Hamdan, İsrail'in Refah'taki askeri operasyonunun devam etmesi halinde ateşkes anlaşmasının olmayacağı uyarısında bulunarak, "Refah'taki askeri operasyonun İsrail tarafından gerçekleştirilmesi halinde İsrail ordusu için bir piknik olmayacağını teyit ediyoruz" dedi.

Hamas'ın dün kabul ettiği son ateşkes teklifinin Filistin halkı ve Hamas'ın taleplerine yanıt veren asgari düzeyi temsil ettiğini belirten Hamdan, "Top Netanyahu'nun sahasında" dedi.

İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı ele geçirmesine değinen Hamdan, "Refah Sınır Kapısı tamamen Mısır-Filistin sınır kapısıdır ve öyle kalacaktır" dedi.

17.12 BM'DEN İSRAİL'E ÇAĞRI: STRATEJİK HATA OLUR
BM Genel Sekreteri Guterres, Refah'a yönelik kara saldırısının stratejik bir hata olacağını belirterek, İsrail hükümetine gerginliği durdurması gerektiğini söyledi. Guterres, Refah'a yönelik kara saldırısının stratejik bir hata olacağını belirterek, İsrail hükümetine gerginliği durdurma ve diplomatik müzakerelere dahil olma çağrısında bulundu.

13.45 Çin ve Fransa, İsrail'in Refah'a yönelik kara saldırısının Gazze'de daha geniş ölçekli insani felakete yol açacağını belirterek, buna karşı olduklarını bildirdi.

13.18 Gazze'deki hükümet, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı kapatarak ve hastaneleri hizmet dışı bırakarak Gazze Şeridi'ndeki insani durumu daha da kötüleştirmeye çalıştığını belirtti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun Refah kentine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

"İsrail ordusunun, Filistin halkına karşı soykırım savaşının bir devamı olarak, Gazze'deki insani durumu iki kat kötüleştirme kararı aldığı" belirtilen açıklamada, İsrail'in bunu, daha çok kadın ve çocuk öldürerek, insani yardımların girişini engelleyerek, Refah ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapılarını kapatarak, hastaneleri devre dışı bırakarak ve binlerce insanın sığındığı okulları hedef alarak yaptığı kaydedildi.

Refah kentinin doğusundaki durumun, "gerçek bir insani felaket" olarak tanımlandığı açıklamada, felaketin sadece Refah'ta değil Gazze Şeridi'nin tüm kentlerinde yaşandığına dikkat çekildi.


11.40 İsrail ordusu, abluka ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin Refah kentine yönelik kara saldırısı sonrası, kentin doğusuna attığı broşürlerle bölge sakinlerinin evlerini boşatmaları uyarısında bulundu.



KASSAM TUGAYLARI, REFAH SINIR KAPISI'NIN DOĞUSUNDAKİ İSRAİL ASKERLERİNİ HEDEF ALDI

11.28 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyinde, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın doğusuna giren İsrail ordu güçlerini havan toplarıyla hedef aldığını duyurdu.

Kassam Tugayları, İsrail ordusunun Refah kentine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kassam Tugayları, Refah Sınır Kapısının doğusuna giren düşman (İsrail) kuvvetlerine ağır kalibreli havan toplarıyla saldırıyor." ifadesine yer verildi.

11.10 İsrail savaş uçakları, Refah kentinin doğusunda hava saldırıları düzenledi. Saldırı sonrası bölgeden dumanlar yükseldi.

11.05 Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Sözcüsü Tommaso Della Longa, Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinde güvenli ve engelsiz erişime çok fazla ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Longa, "8 Mayıs Dünya Kızılhaç ve Kızılay Günü" dolayısıyla, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan durum ve yardım faaliyetlerinde karşılaşılan zorluklara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü Longa, Gazze Şeridi'ndeki insani durumun halen felaket düzeyinde olduğunu söyledi.

Filistin Kızılayındaki meslektaşlarının, "daha fazla çatışmanın mevcut ihtiyaçları artıracağını" vurguladığını aktaran Longa, "Son günlerde Gazze Şeridi'ne biraz daha fazla tırın girebildiğini söyleyebiliriz ama bu hala yeterli sayıda değil. Gazze Şeridi'nin her yerinde güvenli ve engelsiz erişime gerçekten çok fazla ihtiyaç var. Burada insani yardımın büyük oranda artırılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Longa, Gazze Şeridi'nde güvenli bölgenin bulunmamasının önemli bir sorun olduğuna işaret ederek, "Bu da insani yardımı ulaştırdığınızda pek çok karmaşıklığa yol açıyor. İkinci sorun ise erişimdir. Erişim olmadan, Gazze Şeridi'ndeki tüm topluluklara hizmet edemezsiniz. Örneğin Gazze'nin kuzeyine girmenin neredeyse imkansız olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

"GAZZE'DEKİ DURUM, GIDA, SU, GÜVENLİK VE SAĞLIK AÇISINDAN FELAKET BOYUTUNDA"
Gazze Şeridi için "güvenli ve engelsiz erişim" konusunda bir anlaşmaya varılmaması halinde faaliyette bulunmalarının neredeyse imkansız olduğunu dile getiren Longa, erişimin olmaması nedeniyle yüz binlerce kişiye insani yardım ulaştırılamadığını söyledi.

Çatışmaların durmasının ve Gazze'deki herkese onurlu şekilde hizmet etmenin önemini vurgulayan Longa, hastanelerde ihtiyaç duyulan ilaç ve tıbbi ekipmanlara yetişmekte zorlandıklarını kaydetti.

Longa, şöyle devam etti:

"Gazze'deki durum, gıda, su, güvenlik ve sağlık açısından felaket boyutunda. Daha önce hizmet veren 2 hastanemiz vardı. Ne yazık ki Gazze'deki birkaç ay önce kapatıldı. Han Yunus'taki ise birkaç hafta önce kapatıldı ve sadece acil durum bölümü yeniden açıldı. Bu, binlerce kişinin ihtiyacı olan sağlık desteğini alamaması anlamına geliyor. Burada (Gazze'de) neredeyse çökmüş durumda olan bir sağlık sisteminden bahsediyoruz."

"GAZZE'DE DURUM KÖTÜYE GİDİYOR"
Gazze'deki sağlık çalışanlarının da çok farklı zorluklarla karşılaştığına işaret eden Longa, ihtiyaç duyulan insani yardım malzemelerinin sağlanamamasının, karşılaşılan sorunların arasında yer aldığını belirtti.

Longa, "Gazze'de artık altyapı olmadığı için lojistik sorunu yaşanıyor. İhtiyaçlar her geçen dakika artıyor, durum kötüye gidiyor." dedi.

10.30 İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırıları 214 gündür aralıksız devam ederken İsrail ordusu Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafında kontrolü ele geçirdiğini duyurdu. Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah'ın doğusundaki Filistinliler, yerlerini terk etmeye başlayarak güvenli olarak düşündükleri bölgelere göç etmeye başladı.



İSRAİL ORDUSUNUN SALDIRI DÜZENLEDİĞİ REFAH SINIR KAPISI'NDA YARDIM GİRİŞİ DURDURULDU

10.07 İsrail ordusunun Gazze'nin Refah kentine kara saldırısı düzenleyerek kontrolü ele geçirdiği Refah Sınır Kapısı'nda insani yardımların geçişi ile giriş çıkışların durdurulduğu bildirildi.

Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Medya Direktörü Vail Ebu Muhsin AA'ya açıklamada bulundu.

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah'ın doğusundaki Filistinliler, yerlerini terk etmeye başlayarak güvenli olarak düşündükleri bölgelere göç etmeye başladı. (7 Mayıs 2024)

Ebu Muhsin, İsrail askeri araçlarının bölgeye ulaşması ile eşzamanlı olarak Refah Sınır Kapısı'nda sefer hareketliliği ve insani yardım geçişlerinin tamamen durdurulduğunu belirtti.

09.13 İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, 162'nci Tümen ve 401'inci Zırhlı Tugay'ın Refah'ın doğusundaki ordu birliklerine destek verdiği saldırılarda, Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nda kontrolün ele geçirildiği belirtildi.

Mısır'a yaklaşık 3,5 km uzaklıktaki kapının Filistin tarafında tam kontrolün sağlandığı belirtilen açıklamada, saldırıda 20 Filistinlinin öldürüldüğü kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'na yakın bazı binaları roketlerle hedef aldığı aktarılmış, Refah Sınır Kapısı ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na yakın bölgelere top atışları yaptığı kaydedilmişti.

Hamas'a yakınlığıyla bilinen El-Aksa TV, İsrail ordusunun Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafına yoğun atışlar yaptığını belirtmişti.

Görgü tanıkları da İsrail savaş uçaklarının Refah Sınır Kapısı'na yakın bölgelere saldırılar düzenlediğini ifade etmişti.

08.22 Refah'ın doğusuna hava saldırısı düzenleyen İsrail ordusu sabah saatlerinde Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldığını duyurdu.

KATAR, GAZZE'DE ATEŞKES MÜZAKERELERİ İÇİN BUGÜN MISIR'A HEYET GÖNDERİYOR

01.58 Katar, Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili Hamas ve İsrail arasındaki müzakerelerin yeniden başlaması için bugün Mısır'ın başkenti Kahire'ye bir heyet göndereceğini duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, arabulucuların İsrail ve Hamas'a sundukları önerilere ilişkin Hamas'tan bir yanıt aldıklarını belirtti.

Hamas'ın yanıtını "olumlu" değerlendiren Ensari, "Katar heyeti, arabulucular üzerinden yapılan dolaylı müzakerelerin yeniden başlaması için Salı günü sabahı Kahire'ye gidecek." ifadelerini kullandı.

Ensari, müzakere turunun derhal başlayacak kalıcı bir ateşkesin yanı sıra esir takası ve Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerine insani yardımların girişini sağlayacak anlaşmayla sonuçlanmasını temenni ettiklerini kaydetti.

REFAH'A KARA SALDIRISI KABUL EDİLEMEZ

01.49 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve Hamas'a anlaşma çağrısı yaptığını anımsatarak, "Bu kaçırılmaması gereken bir fırsat ve Refah'a kara saldırısı kabul edilemez." dedi.

Guterres, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile makam katında ikili görüşmesinin öncesinde basına açıklamada bulundu.

Daha önce yaptığı yazılı açıklamada İsrail ve Hamas'a anlaşma sağlanması için çağrıda bulunduğunu anımsatan Guterres, "Bu kaçırılmaması gereken bir fırsat ve Refah'a kara saldırısı kabul edilemez." diye konuştu.

Guterres, Refah'a kara saldırısının korkunç insani sonuçları olacağını ve bölgeyi istikrarsızlaştıracağını ifade etti.


İSRAİL'İN REFAH'TA BİR EVE DÜZENLEDİĞİ HAVA SALDIRISINDA ÖLÜ VE YARALILAR VAR

01.41 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir eve düzenlediği hava saldırısında bazı sivillerin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batısında bir evi bombaladı.

Hava saldırısının hedefi olan Filistinli Ebu Amra ailesine ait evdeki sivillerden bazıları yaşamını yitirirken, bazıları da yaralandı.

Sivil savunma ekipleri, İsrail'in bombaladığı evin enkazından çıkardığı cansız bedenler ile yaralıları Refah kentindeki Kuveyt Hastanesi'ne kaldırdı.

Görgü tanıkları, İsrail'in hava saldırısıyla enkaza dönüşen evde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

KATLİAM ORDUSU BAZI MAHALLELERİN BOŞALTMAYA BAŞLAMIŞTI
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah kentindeki bazı mahalleleri boşaltmaya başladığı duyuruldu. BM ise 6 Mayıs'ta "İsrail'in Refah'a saldırması daha fazla sivilin acı çekmesi ve ölmesi anlamına gelecektir" şeklinde kritik bir uyarı yaptı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, X hesabından yaptığı açıklamada terör devleti İsrail'in Refah'ı işgaline tepki gösterdi ve "İsrail'in Refah'taki sivillere tahliye emri en kötüsünün habercisi: daha fazla savaş ve kıtlık. Bu kabul edilemez. İsrail kara saldırısından vazgeçmeli ve BMGK 2728'i uygulamalıdır. AB, Uluslararası Toplumla birlikte bu senaryoyu önlemek için harekete geçebilir ve geçmelidir." ifadelerini kullandı.

QR KODLU SÜRGÜN
İsrail gazeteleri ve soykırım ordusunun Arap medyası sözcüsü Avichay Adraee, Filistinlilere yönelik QR kodlu haritalar yayımladı ve Refah'taki Filistinlileri göçe yönlendirdi.

Soykırım ordusu ise Refah'a gökyüzünden broşürler atarak sivilleri sürgüne zorluyor.

CIA SOYKIRIMCI İSRAİL İÇİN DEVREYE GİRDİ
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William (Bill) Burns, Mısır ve Katar arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası müzakereleri devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşecek.

The Times of Israel'in haberine göre, Gazze'de esir takası mutabakatı müzakereleri için Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşmek üzere dün Doha'ya giden Burns temaslarına devam ediyor. İsrailli bir yetkili, Burns ile Netanyahu arasındaki görüşmenin bugün öğleden sonra Batı Kudüs'te gerçekleşeceğini söyledi.

Burns'un ziyaretinin, ABD başta olmak üzere uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah kentindeki bazı mahalleleri boşaltmaya başladığı gün olması dikkati çekiyor. Burns, 3 Mayıs'ta da İsrail ile Hamas arasındaki esir takası müzakerelerine katılmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmişti.

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