İş insanı İnan Kıraç kızı İpek Kıraç’ı evlatlıktan reddetmişti! İpek Kıraç sessizliğini bozdu! Babasına sitem dolu sözler

"KABULLENMEM MÜMKÜN DEĞİL"

40 yaşındaki İpek Kıraç, ilk kez babası İnan Kıraç ve babasının kendisine açtığı "evlatlıktan ret" davası ile ilgili soruları cevapladı.

Kıraç, "Babamla çok yakın olduğum bir çocukluk geçirdim. Annem hem çok çalışırdı hem de babama göre daha sert mizaçlı bir insandı. Babamla ilgili bütün anılarım çok sıcak ve güzel. Gün gelip böyle bir duruma düşeceğimizi söyleseler asla inanmazdım. Bu durumun beni nasıl etkilediğine yanıt vermem zor. Babamın tutumunu ne duygusal açıdan ne de mantıken anlamam ve kabullenmem inanın mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Oksijen'den Elif Ergu Demiral'ın haberine göre; Kıraç, babasının kendsine karşı neden böyle bir tavır takındığına ilişkin soruya da şu şekilde yanıt verdi:

"Bilemiyorum. Kendisine sormanız lazım. Ben hala eski, bildiğim babamı hatırlamak ve yaşamak istiyorum. Tek bildiğim başta ben olmak üzere babamı gerçekten seven bütün ailesi ve dostlarının konuyla ilgili çok üzgün olduğu."