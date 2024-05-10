İş insanı İnan Kıraç kızı İpek Kıraç’ı evlatlıktan reddetmişti! İpek Kıraç sessizliğini bozdu! Babasına sitem dolu sözler

"KABULLENMEM MÜMKÜN DEĞİL"
40 yaşındaki İpek Kıraç, ilk kez babası İnan Kıraç ve babasının kendisine açtığı "evlatlıktan ret" davası ile ilgili soruları cevapladı.
Kıraç, "Babamla çok yakın olduğum bir çocukluk geçirdim. Annem hem çok çalışırdı hem de babama göre daha sert mizaçlı bir insandı. Babamla ilgili bütün anılarım çok sıcak ve güzel. Gün gelip böyle bir duruma düşeceğimizi söyleseler asla inanmazdım. Bu durumun beni nasıl etkilediğine yanıt vermem zor. Babamın tutumunu ne duygusal açıdan ne de mantıken anlamam ve kabullenmem inanın mümkün değil." ifadelerini kullandı.
Oksijen'den Elif Ergu Demiral'ın haberine göre; Kıraç, babasının kendsine karşı neden böyle bir tavır takındığına ilişkin soruya da şu şekilde yanıt verdi:
"Bilemiyorum. Kendisine sormanız lazım. Ben hala eski, bildiğim babamı hatırlamak ve yaşamak istiyorum. Tek bildiğim başta ben olmak üzere babamı gerçekten seven bütün ailesi ve dostlarının konuyla ilgili çok üzgün olduğu."
"GERÇEKTEN ÇOK YAZIK"
Babamla bu yıllarımızı, annemin kaybından sonraki dönemimizi çok daha farklı geçirmeyi hayal ederdim diyen İpek Kıraç, "Keşke babamla birlikte enerjimizi, zamanımızı, kaynaklarımızı annemin ismini ve hayallerini yaşatmaya harcıyor olsaydık. Keşke şu an annemin ismiyle yürüttüğüm projelerimizi babamla ziyaret edebilseydik, o kız çocuklarını tanıyabilseydi. Keşke birlikte yemeklere, tatillere çıkabilseydik, normal bir aile gibi yaşamaya devam edebilseydik. Özlediğim ve "keşke" dediğim çok fazla şey var. Ama babamın bu yaşlarında onunla olmayı, onun geride bırakmak istediği işlere, hayallerine her açıdan destek ve yoldaş olmayı çok çok isterdim. Eminim annem de bizi öyle görmek isterdi. Gerçekten çok yazık… Ben her şeye rağmen hala eski günlere döneceğimize dair umudumu koruyorum. İstese de istemese de o benim babam."
Peki, baba kızı birbirine düşüren bu olayda ne kadar büyük bir miras ya da varlık söz konusu?
Davanın konusu olan, Suna Kıraç'ın vasiyetnamesiyle kızı İpek Kıraç'a intikal eden Temel Ticaret ve Yatırım AŞ'nin yüzde 20,13 hissesine tedbir konulması istendi.
Tamamı İpek Kıraç'ın mülkiyetine geçen hisse senetleri için İnan Kıraç, Medeni Kanun uyarınca yüzde 25'inin kendi adına tescil edilmesini talep etti.
Suna Kıraç, rahatsızlanmasından yıllar önce 8 Temmuz 1992 tarihinde hazırladığı vasiyetnamesini Kadıköy 4. Noterliği'nde 6074 yevmiye numarası ile kayıt altına aldırmıştı.
Mahkeme, vasiyetname için "Mirasçıların İnan ve İpek Kıraç olduğunu, süresi içinde itiraza uğramamış olduğu anlaşıldığından kararın kesinleştiği"ni belirtti.
Türk Medeni Kanunu'na göre çocuk sahibi eşlerden birinin vefatı halinde, mirasın yüzde 75'i çocuklara, yüzde 25'i ise eşlere kalıyor.
Buna göre, Suna Kıraç'ın Temel Ticaret ve Yatırım AŞ hisselerinin tamamı İpek Kıraç'ın olurken, sahip olduğu diğer tüm hisse senetleri, nakit varlıklar ve gayrimenkullerin dörtte üçü yine kızı İpek Kıraç'ın dörtte biri ise eşi İnan Kıraç'ın mülkiyetine geçiyor.
Temel Ticaret ve Yatırım AŞ, 1937'de Vehbi Koç tarafından kurulurken, Koç Holding'in sahibi olan şirket olarak görülüyor. Koç Holding'in yüzde 43,75'i, bu şirkete ait ve A grubu imtiyazlı hisseler olduğundan Koç Holding'de yüzde 55,62 oranında da oy hakkına sahip oluyor.
ŞİRKETİN DİĞER HİSSEDARLARI KİMLER?
Vefat ettiğinde Suna Kıraç'ın olan Temel Ticaret ve Yatırım AŞ'nin yüzde 20,13 hissesi dışında şirketin diğer hisseleri Rahmi M. Koç, Semahat Arsel, Ömer Koç, Ali Koç ile Mustafa Koç'un vefatıyla eşi Caroline Koç, çocukları Esra ve Aylin Koç'a ait.
TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN KADINI OLDU
Forbes'in her yıl yayınladığı Dünya Milyarderler Listesi'nin, 2024 yılına ait verilerine göre; İpek Kıraç 3.sırada yer alarak Türkiye'deki en zengin kadın oldu.