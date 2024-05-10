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Zehir tacirlerine NARKOÇELİK-16 darbesi! 366 gözaltı... 700 kg uyuşturucu madde ve 13 bin adet hap ele geçirildi

Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor... Jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-16” operasyonlarında; 366 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız" açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024, 08:16 Güncelleme 10 Mayıs 2024, 08:45
Zehir tacirlerine NARKOÇELİK-16 darbesi! 366 gözaltı... 700 kg uyuşturucu madde ve 13 bin adet hap ele geçirildi

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20 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen "NARKOÇELİK-16" operasyonlarında 366 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

Operasyonlarda 700 kg uyuşturucu madde ile 13 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

Zehir tacirlerine NARKOÇELİK-16 darbesi!



"ZEHİR TACİRLERİNE OPERASYONLAR ARTARAK DEVAM EDECEK"

Yerlikaya, "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımından öne çıkanları şu şekilde;

2️⃣0️⃣ İlde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "NARKOÇELİK-16" operasyonlarında;
7️⃣0️⃣0️⃣ Kg Uyuşturucu Madde ve
1️⃣3️⃣ Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗
3️⃣6️⃣6️⃣ Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı❗

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek❗️

❌Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca;
2️⃣3️⃣0️⃣ ekip ve
9️⃣8️⃣0️⃣ Jandarma personelinin katılımıyla Diyarbakır, Antalya, İzmir, Ağrı, Kastamonu, Amasya, Gaziantep,
Hakkari, İstanbul, Sakarya, Van, Bingöl, Aydın, Tekirdağ, Çanakkale, Hatay, Afyonkarahisar, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kayseri olmak üzere 2️⃣0️⃣ ilde "NARKOÇELİK-16" operasyonları düzenlendi.



Operasyonlarda illerimizde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;

❌Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
📌461 kg esrar ele geçirildi.
🚔4️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
📌4 kg 200 gr metamfetamin,
📌2.5 kg bonzai,
📌250 gr kokain
📌4 kg 200 gr skunk ele geçirildi.
🚔3️⃣9️⃣ Sokak Satıcısı yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
📌1 kg 250 gr metamfetamin ele geçirildi.
🚔1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
📌30 kg metamfetamin ele geçirildi.
🚔5️⃣ Sokak Satıcısı yakalandı.

❌Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
📌27 kg esrar ele geçirildi.
🚔4️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌Amasya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
📌Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
🚔6️⃣8️⃣ Sokak Satıcısı yakalandı.

❌Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
📌1.308 adet uyuşturucu hap ve
📌Muhtelif miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
🚔3️⃣1️⃣ Sokak Satıcısı yakalandı.

❌Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda;
📌40 kg metamfetamin ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
📌50 kg esrar,
📌4 kg metamfetamin ele geçirildi.
🚔3️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
📌16 kg esrar ele geçirildi.
🚔4️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda;
📌50 kg metamfetamin ve
📌3 kg esrar ele geçirildi.

❌Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
📌5 kg esrar ele geçirildi.
🚔2️⃣ Zehir Taciri yakalandı.



❌Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
📌3 bin 650 adet uyuşturucu hap ve
📌Muhtelif miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
🚔8️⃣5️⃣ Sokak Satıcısı yakalandı.

❌Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
📌500 gr skunk ve
📌Muhtelif miktarda esrar ele geçirildi.
🚔1️⃣1️⃣ Sokak Satıcısı yakalandı.

❌Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
📌100 gr metamfetamin ele geçirildi.
🚔4️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda;
📌1,5 kg esrar ele geçirildi.

❌Afyon İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
📌8 bin 143 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
🚔3️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
📌Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
🚔5️⃣3️⃣ Sokak Satıcısı yakalandı.

❌Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
📌Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
🚔1️⃣1️⃣ Sokak Satıcısı yakalandı.

❌Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
📌Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
🚔3️⃣8️⃣ Sokak Satıcısı yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.

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