Zehir tacirlerine NARKOÇELİK-16 darbesi! 366 gözaltı... 700 kg uyuşturucu madde ve 13 bin adet hap ele geçirildi

20 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen "NARKOÇELİK-16" operasyonlarında 366 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. Operasyonlarda 700 kg uyuşturucu madde ile 13 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.





"ZEHİR TACİRLERİNE OPERASYONLAR ARTARAK DEVAM EDECEK"



Yerlikaya, "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.



Bakan Yerlikaya'nın paylaşımından öne çıkanları şu şekilde;



2️⃣0️⃣ İlde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "NARKOÇELİK-16" operasyonlarında;

7️⃣0️⃣0️⃣ Kg Uyuşturucu Madde ve

1️⃣3️⃣ Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗

3️⃣6️⃣6️⃣ Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı❗

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek❗️

❌Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca;

2️⃣3️⃣0️⃣ ekip ve

9️⃣8️⃣0️⃣ Jandarma personelinin katılımıyla Diyarbakır, Antalya, İzmir, Ağrı, Kastamonu, Amasya, Gaziantep,

Hakkari, İstanbul, Sakarya, Van, Bingöl, Aydın, Tekirdağ, Çanakkale, Hatay, Afyonkarahisar, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kayseri olmak üzere 2️⃣0️⃣ ilde "NARKOÇELİK-16" operasyonları düzenlendi.