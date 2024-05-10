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Konu Seda Sayan ile Çağlar Ökten’den açıldı! Semiha Yankı’dan genç erkek çıkışı geldi! “Beklentileri hep maddiyat, şan, şöhret..."

İki yıl önce kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile dünyaevine giren Seda Sayan'ın evliliği uzun süre gündem oldu. Ünlü çift, geçen günlerde Sayan'ın yakın dostu Esra Özmen'in açıklamalarıyla adlarından söz ettirdi. Özmen "Seda ile yaşamak her babayiğidin harcı değil" derken bugün Semiha Yankı'dan bambaşka açıklamalar geldi. Bir magazin programına konuk olan Yankı, konu Seda Sayan ile Çağlar Ökten'den açılınca dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024, 15:12 Güncelleme 10 Mayıs 2024, 16:25
Konu Seda Sayan ile Çağlar Ökten’den açıldı! Semiha Yankı’dan genç erkek çıkışı geldi! “Beklentileri hep maddiyat, şan, şöhret... 1

Seda Sayan, iki yıl önce müzisyen Çağlar Ökten ile dünyaevine girdi. Aralarındaki yaş farkıyla çok konuşulan ünlü çift, sık sık adlarından söz ettirdi.

Konu Seda Sayan ile Çağlar Ökten’den açıldı! Semiha Yankı’dan genç erkek çıkışı geldi! “Beklentileri hep maddiyat, şan, şöhret... 2

Ünlü çift geçen günlerde Seda Sayan'ın yakın dostu Esra Özmen'in açıklamalarıyla gündeme geldi. Sayan'ın nikah şahitliğini yapan Esra Özmen, konuk olduğu bir programında dikkat çeken itiraflarda bulundu.

Semiha Yankı'dan genç erkek çıkışı

Konu Seda Sayan ile Çağlar Ökten’den açıldı! Semiha Yankı’dan genç erkek çıkışı geldi! “Beklentileri hep maddiyat, şan, şöhret... 3

'Pembe Masa' programına konuk olan Esra Özmen, yakın arkadaşı Seda Sayan'ın evliliği hakkında konuştu.

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