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2024 Ziraat Türkiye Kupası finali nerede oynanacak? Kritik görüşme ne zaman yapılacak?

Beşiktaş ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkye Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor. İki dev ekibin randevusundan hani takımın galip geleceği kadar mücadelenin nereye verileceği de merak konusu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası finali nerede oynanacak? Detaylar haberimizde yer almaktadır.

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Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024, 14:58 Güncelleme 10 Mayıs 2024, 14:58
2024 Ziraat Türkiye Kupası finali nerede oynanacak? Kritik görüşme ne zaman yapılacak?

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Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü, Trabzonspor'un ise Fatih Karagümrük'ü elediği Ziraat Türkiye Kupası'nda final 23 Mayıs'ta oynanacak. İki ezeli rakibin karşı karşıya geelceği rekabet dolu karşılaşma için TFF'nin nereyi belirleyeceği sabırsızlıkla bekleniyor. Peki, 2024 Ziraat Türkiye Kupası finali nerede oynanacak? Kritik görüşme ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

PAZARTESİ TOPLANACAKLAR

A Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 13 Mayıs Pazartesi günü TFF'ye davet edildi. Türkiye Kupası'nın Finali'nin nerede oynanacağına dair istişare toplantısı yapılacak ve finalin oynanacağı yer o gün açıklanacak.

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STAT İÇİN İLK BAŞVURU

Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki dev randevu için Elazığ İl Gençlik Kurulu, karşılaşmanın Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanması için başvuruda bulundu.

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