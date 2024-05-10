Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü, Trabzonspor'un ise Fatih Karagümrük'ü elediği Ziraat Türkiye Kupası'nda final 23 Mayıs'ta oynanacak. İki ezeli rakibin karşı karşıya geelceği rekabet dolu karşılaşma için TFF'nin nereyi belirleyeceği sabırsızlıkla bekleniyor. Peki, 2024 Ziraat Türkiye Kupası finali nerede oynanacak? Kritik görüşme ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

PAZARTESİ TOPLANACAKLAR

A Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 13 Mayıs Pazartesi günü TFF'ye davet edildi. Türkiye Kupası'nın Finali'nin nerede oynanacağına dair istişare toplantısı yapılacak ve finalin oynanacağı yer o gün açıklanacak.

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında bu sezon ligde oynanan maçları ev sahipleri kazandı

STAT İÇİN İLK BAŞVURU

Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki dev randevu için Elazığ İl Gençlik Kurulu, karşılaşmanın Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanması için başvuruda bulundu.