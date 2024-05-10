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Seçil Erzan davasında yeni görüntüler! Futbolcuların para trafiği... Emre Belözoğlu, Selçuk İnan... | Denizbank'tan flaş açıklama

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen Seçil Erzan dolandırıcılık davasında yeni bilirkili raporu ile birlikte yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Fatih Terim'in yeğeni Terim Arıcan, futbolcular Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu'nun da bankaya giriş çıkışları görülüyor. Konuyla ilgili Denizbank'tan da bir açıklama geldi. Denizbank söz konusu para trafiğinin bankada gerçekleşmediğini savundu.

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Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024, 12:16 Güncelleme 10 Mayıs 2024, 20:19
Seçil Erzan davasında yeni görüntüler! Futbolcuların para trafiği... Emre Belözoğlu, Selçuk İnan... | Denizbank’tan flaş açıklama

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İstanbul'da iş insanları ve futbolcuları da içeren birçok kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan Seçil Erzan soruşturmasında flaş gelişmeler yaşandı.

Seçil Erzan davasında yeni görüntüler!

Son bilirkişi raporunda, mağdurların avukatlarının bankanın görüntülerini sildiği ve davaya dahil edilmesini istediği görüntüler ortaya çıktı.

PARA TRAFİĞİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Para trafiğine ait güvenlik kamerası görüntülerinde, Fatih Terim'in yeğeni Terim Arıcan, Selçuk İnan ve Emre Belezoğlu'nun bankaya giriş çıkışları görülüyor.

SEÇİL ERZAN SÜRECE BANKAYI DAHİL ETMEK İSTİYOR
A Haber'de yer alan görüntüler davanın seyrini de değiştirebilir.

Öyle ki Seçil Erzan'ın son duruşması, beklenmedik bir gelişmeyle sürprizlerle doluydu. Diğer duruşmalardan farklı olarak, Erzan'ın savunmasında dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. Daga önce bankaya tek kelime etmeyen Erzan, çarpıcı ifadelerle konuştu ve bankanın bu sürece dahil edilmesi gerektiğini savundu.

Erzan 8 Mart'taki ifadesinde "Ben hiçbir şeyi gizli saklı yapmadım. Paralar, evraklar bankaya gelip götürüldü. Her şeyi açık seçik yaptım. Bankanın bu para alışverişinden haberinin olmamasının ihtimali yok" dedi.

Duruşma sonunda mahkeme başkanı, mevcut 400 sayfalık bilirkişi raporunun yanı sıra yeni delillerin de dosyaya eklenmesini talep etti.

Bu deliller arasında, 13 Ocak 2023 tarihinde Fatih Terim'in yeğeni Terim Arıcan'ın bankaya siyah bir poşetle gelip ayrıldığına dair görüntüler ile Seçil Erzan'ın gözaltına alınmadan üç gün önce Emre Belezoğlu ve Volkan Bahçekapılı ile birlikte banka şubesine gelmesine dair kayıtlar bulunuyor.

7 Mart'ta da Selçuk İnan'ın bankaya girip çıktığı görüntüler yer alıyor.

DENİZBANK'TAN YENİ AÇIKLAMA: PARA TRAFİĞİ BANKADA YAPILMADI
Türkiye'de bir süredir gündemi meşgul eden Seçil Erzan davasında bu kez Denizbank'tan açıklama yapıldı. Banka söz konusu davayla ilgili bugün ortaya çıkan iddiaları hatırlattı ve bankada herhangi bir para trafiğinin gerçekleşmediğini belirtti. Ayrıca görüntülerde iddia edilen tarihlerin de gerçeği yansıtmadığı savunuldu.

162 ADET CD VE 18 DİSK İÇİNDE YER ALAN GÖRÜNTÜLER
Açıklamada "Yayında gösterilen bilirkişi raporu; Levent Büyükdere şubesine ait olan ve bizzat bankamız tarafından Nisan 2023 tarihinde soruşturma makamlarına teslim edilen, toplam 162 adet CD ve 18 adet disk içinde yer alan güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu oluşturulan ve İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosyası içinde yer alan iddianamede müşteki, sanık veya tanık sıfatıyla bulunan kişilerin şubeye giriş ve çıkışları ile şubedeki işlemlerine ilişkin görüntülerin çözümüne ilişkin rapordur. Rapor; ilgili yayında iddia edilenin aksine, silinmiş kamera kayıtlarının geri getirilmesi veya kurtarılması suretiyle oluşturulmuş değildir." denildi.

24 MAYIS'TAKİ DURUŞMADA MESAİ ARKADAŞLARI DA OLACAK
Mahkeme heyeti Erzan'ın iddialarının ne yönde doğru olduğunu anlamak için 24 Mayıs'ta görülecek duruşmada Erzan'ı bankada çalıştığı görev aldığı süre boyunca bankada her kim mesai yapıyorsa hepsinin bir sonraki duruşmada tanık olarak dinlenilmesine karar verdi.

Gözler, mahkemenin vereceği karara ve yeni delillerin nasıl değerlendirileceğine çevrildi.

İDDİANAMENİN DETAYLARI
Spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu mağdurların dolandırıldığı iddiasına ilişkin dava sürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak, yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.

İddianamede, müşteki Çeviker'e para karşılığında yazılı evrak verildiği, ancak daha sonra Çeviker'in Erzan'a ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade ediliyor.

Futbolcular Seçil Erzan davası kapsamında ifade verdi

Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve yine kamuoyunda tanınan Fatih Terim ve Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturduğu, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.

SANIK ERZAN'IN 84 YILDAN 275 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU
Sanık Erzan hakkında "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 84 yıldan 275 yıla kadar istenen hapis cezası yeni iddianame ile 87 yıldan 285 yıla çıktı.

Sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 ile 98 yıl arasında hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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