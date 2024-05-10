Seçil Erzan davasında yeni görüntüler! Futbolcuların para trafiği... Emre Belözoğlu, Selçuk İnan... | Denizbank’tan flaş açıklama

İstanbul'da iş insanları ve futbolcuları da içeren birçok kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan Seçil Erzan soruşturmasında flaş gelişmeler yaşandı.

Öyle ki Seçil Erzan'ın son duruşması, beklenmedik bir gelişmeyle sürprizlerle doluydu. Diğer duruşmalardan farklı olarak, Erzan'ın savunmasında dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. Daga önce bankaya tek kelime etmeyen Erzan, çarpıcı ifadelerle konuştu ve bankanın bu sürece dahil edilmesi gerektiğini savundu.

Erzan 8 Mart'taki ifadesinde "Ben hiçbir şeyi gizli saklı yapmadım. Paralar, evraklar bankaya gelip götürüldü. Her şeyi açık seçik yaptım. Bankanın bu para alışverişinden haberinin olmamasının ihtimali yok" dedi.

Duruşma sonunda mahkeme başkanı, mevcut 400 sayfalık bilirkişi raporunun yanı sıra yeni delillerin de dosyaya eklenmesini talep etti.

Bu deliller arasında, 13 Ocak 2023 tarihinde Fatih Terim'in yeğeni Terim Arıcan'ın bankaya siyah bir poşetle gelip ayrıldığına dair görüntüler ile Seçil Erzan'ın gözaltına alınmadan üç gün önce Emre Belezoğlu ve Volkan Bahçekapılı ile birlikte banka şubesine gelmesine dair kayıtlar bulunuyor.