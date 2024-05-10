TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR

Mülkiyeti İncirliova Belediye Başkanlığı'na ait, aşağıda ki ekli listede sıra numarası hizasında bilgileri yer alan 7 (yedi) adet taşınmaz satış ihalesi, şartnamelerindeki hükümlere uygun olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ve 36 ncı maddesi hükümleri uyarınca 24/05/2024 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde İncirliova Belediye Başkanlığı Toplantı Salonunda toplanacak Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Her bir taşınmazın ihalesi ayrı ayrı yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılar aşağıda yer almaktadır.

1-İDARENİN

Adı : İncirliova Belediye Başkanlığı

Adresi : Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi No:45

İncirliova/AYDIN

Telefonu : 0 256 585 12 24

Faks Numarası : 0 256 585 12 25

Elektronik Posta Adresi : emlakveistimlak@incirliova.bel.tr

2-İHALENİN

Yapılacağı Yer : İncirliova Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu

Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi No:45 İncirliova/AYDIN

Tarihi ve Saati : 24/05/2024 günü Saati listede belirtilmiştir.

İhale Usulü : Listenin 1 inci sırasında yer alan taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ve devamı maddeleri hükümlerince Listede yer alan diğer taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ve devamı maddesi hükümlerine göre Açık ve Kapalı Teklif Usulleri

İhale Dokümanının Temini : İhale dokümanı (şartname ve ekleri) Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi No:45 İncirliova/AYDIN adresinde bulunan İncirliova Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir yâda satış ihalelerinde 1.010,00-TL (BinonTürkLirası) ücret karşılığı aynı yerden satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

Tekliflerin Verilmesi :Teklifler, 24/05/2024 tarihinde Saat 13:45'e kadar İncirliova Belediye Başkanlığı'nın Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi No:45 İncirliova/AYDIN adresinde bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese posta vasıtasıyla da gönderilebilecektir.

3-İhaleye Katılabilme Şartları ve İsteklilerde Aranılan Belgeler

a) Gerçek Kişilerden;

-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve ikametgâh belgeleri (Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekâletname örneği)

-İncirliova Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge

-Geçici teminata ilişkin belge

-İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge

b) Tüzel Kişilerden;

-İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren Noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi

-İmza sirküleri

-Tebligat için adres beyanı

-İncirliova Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge

-Geçici teminata ilişkin belge

-İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge

-Ticaret Sicil Gazetesi/ Sicil Kayıt Belgesi/Vergi Levhası

c) Ortak Girişim Olması halinde;

-Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vereceklerdir.

Ekli listedeki muhammen bedellere KDV ilave edilmemiş olup, ihale bedellerine vergi, resim, harç ve diğer kalemler ilave edilecektir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 29'uncu maddesine göre, ihale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İdare; ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. Postada meydana gelen gecikmeler ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ LİSTESİ Sıra No Mahalle Mevkii Ada No Parsel No Yüzölçümü (m²) Ana Taşınmaz Nitelik Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi Ve Saati 1 İncirliova (İstiklal) Kovalık 0 7869 2.374,00 Arsa 12.804.000,00 384.120,00 24.05.2024 14:00 2 Osmanbükü İbrahim Paşa yalısı 198 60 15.145,16 Tarla Ilgınlık ve Kumluk 4.180.000,00 125.400,00 24.05.2024 14:20 3 Osmanbükü Baklatarlası 106 20 7.149,45 Arsa 7.865.000,00 235.950,00 24.05.2024 14:30 4 Sınırteke — 110 3 5.474,00 Tarla 2.310.000,00 69.300,00 24.05.2024 14:40 5 Sınırteke — 175 1 16.813,52 Tarla 2.310.000,00 69.300,00 24.05.2024 14:50 6 Hacıaliobası Menderes 127 1 17.897,00 Tarla 5.907.000,00 177.210,00 24.05.2024 15:00 7 Sandıklı Sömek 128 21 347,81 Arsa 2.838.000,00 85.140,00 24.05.2024 15:10

Basın No: ILN02029117

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