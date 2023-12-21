Önce karnını doyurdu sonra da bahşişe boğdu! Rus milyarder Roman Abramoviç 85 bin TL'lik hesabın üzerine 175 bin TL bahşiş bıraktı

Uçsuz bucaksız serveti, Chelsea'yi satışı, dillere destan adeta yüzen bir saray olan yatı ve Türkiye'ye sık sık gidiş gelmesiyle tanıdığımız Rus oligark Roman Abramoviç bu kez, ödediği hesapla gündemde... Şu sıralar yine İstanbul'da bulunan ve önceki gün Anadolu Hisarı'nda bir restoranda yemek yiyen Rus milyarder, çıkışta personeli adeta ihya etti.
Kebap, küşleme ve kanat yedi, üzerine personeli ihya etti.
12.5 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginleri arasında yer alan Rus oligark Roman Abramoviç, son dönemde sık sık Türkiye'de boy gösteriyor.
Sabah'ın haberine göre; İşadamı önceki akşam Anadolu Hisarı'ndaki bir restorandaydı.