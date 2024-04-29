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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 29 Nisan 2024

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29 Nisan günlük burç yorumları

KOÇ
Toplumsal bilincinizin belirgin olarak gelişeceği bugünlerde dostluklarınız daha da sağlamlaşabilir zira empati hassasiyetiniz kimseyi kırmanıza izin vermeyecek.

BOĞA
Bu aralar eğer imkanınız varsa tatile gidin.
Yoksa mutlaka topraklanacak bir imkan kendinize yaratın ya da doğa yürüyüşlerine çıkın.

İKİZLER
Dışarıdan bir göz olarak olayları tasarlayın neler yapabileceğinizin bir dokümanını kafanızda belirleyin, gerekirse yazın ve birkaç hafta içerisinde eylemlerinize başlayın.

YENGEÇ
Aşk hayatınızda son derece başarılı olacağınız bir gündesiniz.
Kendinizi keyifli hissedecek ve karşı cinsle verimli bir etkileşim içerisinde olacaksınız.

ASLAN
Sizler için tatil planları yapmaya son derece uygun. İlham verici yeni fikirleri hayatınıza çekebilir, aşk ve iş konularında isteklerinize ulaşmak için yeni bağlantılar yaratabilirsiniz.

BAŞAK
Bugünlerde gününüzü düşünerek ve insanlarla empati kurarak geçirebilirsiniz.
Entelektüel duruşunuz ile karşı cinsi de büyüleyebilirsiniz.

TERAZİ
Başarılarınız hali hazırda iş arkadaşlarınızı kıskandırıyor olabilir, gireceğiniz polemikleri aleyhinize kullanmak için etrafınızda hazır bekleyen kişiler olabilir.

AKREP
Yalnız olan Akrep'ler hiç beklemedikleri bir anda aradıkları partneri bulabilirler ve damdan düşer gibi bir ilişkiye başlayarak kendileri de şoka girebilirler.

YAY
Bugünlerde isteklerinizi gerçekleştirmek için plan kurabilirsiniz ancak eyleme geçmek için uygun bir gün değil. Dostlarınızın güzel fikirleri ile motive olabilirsiniz.

OĞLAK
Aile ilişkilerinde beklediğiniz pozitif adım hayatınızda bugün belirebilir.
Aile üyeleri ile arası bozuk olan Oğlak'lar barışma yaşayabilirler.

KOVA
Bugünlerde mesleki konularda çok fazla tartışma ve polemik içerisine girmemeye çalışın. Oklar tamamen sizin üzerinize dönebilir.
Sakin kalmaya gayret edin.

BALIK
Bu aralar aşk ilişkilerinde aktif pozitif durumlar meydana gelebilir. Özellikle öğlen saatlerinde aşk mesajları alabilirsiniz, eski sevgiliniz bile dönebilir.

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