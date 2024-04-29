Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Toplumsal bilincinizin belirgin olarak gelişeceği bugünlerde dostluklarınız daha da sağlamlaşabilir zira empati hassasiyetiniz kimseyi kırmanıza izin vermeyecek.

BOĞA

Bu aralar eğer imkanınız varsa tatile gidin.

Yoksa mutlaka topraklanacak bir imkan kendinize yaratın ya da doğa yürüyüşlerine çıkın.

İKİZLER

Dışarıdan bir göz olarak olayları tasarlayın neler yapabileceğinizin bir dokümanını kafanızda belirleyin, gerekirse yazın ve birkaç hafta içerisinde eylemlerinize başlayın.

YENGEÇ

Aşk hayatınızda son derece başarılı olacağınız bir gündesiniz.

Kendinizi keyifli hissedecek ve karşı cinsle verimli bir etkileşim içerisinde olacaksınız.

ASLAN

Sizler için tatil planları yapmaya son derece uygun. İlham verici yeni fikirleri hayatınıza çekebilir, aşk ve iş konularında isteklerinize ulaşmak için yeni bağlantılar yaratabilirsiniz.

BAŞAK

Bugünlerde gününüzü düşünerek ve insanlarla empati kurarak geçirebilirsiniz.

Entelektüel duruşunuz ile karşı cinsi de büyüleyebilirsiniz.

TERAZİ

Başarılarınız hali hazırda iş arkadaşlarınızı kıskandırıyor olabilir, gireceğiniz polemikleri aleyhinize kullanmak için etrafınızda hazır bekleyen kişiler olabilir.

AKREP

Yalnız olan Akrep'ler hiç beklemedikleri bir anda aradıkları partneri bulabilirler ve damdan düşer gibi bir ilişkiye başlayarak kendileri de şoka girebilirler.

YAY

Bugünlerde isteklerinizi gerçekleştirmek için plan kurabilirsiniz ancak eyleme geçmek için uygun bir gün değil. Dostlarınızın güzel fikirleri ile motive olabilirsiniz.

OĞLAK

Aile ilişkilerinde beklediğiniz pozitif adım hayatınızda bugün belirebilir.

Aile üyeleri ile arası bozuk olan Oğlak'lar barışma yaşayabilirler.

KOVA

Bugünlerde mesleki konularda çok fazla tartışma ve polemik içerisine girmemeye çalışın. Oklar tamamen sizin üzerinize dönebilir.

Sakin kalmaya gayret edin.

BALIK

Bu aralar aşk ilişkilerinde aktif pozitif durumlar meydana gelebilir. Özellikle öğlen saatlerinde aşk mesajları alabilirsiniz, eski sevgiliniz bile dönebilir.