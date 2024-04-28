Hepsi grubunun Cemre’si ikinci kez anne oldu! Çift bakın çocuklarına ne isim verdi...

Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun üyelerinden Cemre Kemer, Aralık 2020'de sekiz yıldır birlikte olduğu reklamcı Emir Medina ile nikah masasına oturdu.
Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun üyelerinden Cemre Kemer, Aralık 2020'de sekiz yıldır birlikte olduğu reklamcı Emir Medina ile nikah masasına oturdu.
2021 yılında da kızı Karla'yı kucağına alan Kemer, ikinci kez anne olacağını duyurmuştu.
Müjdeli haberi kızıyla çektiği videoyla duyuran Kemer, "Hamileler toplansın, yeniden başlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
İkinci kez anne olan Kemer, oğlunun karesini paylaştı. Şarkıcı paylaşımına "Kerim 22.04.2024" notunu düştü.