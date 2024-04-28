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Beşiktaş derbisi sonrası Fenerbahçe'ye kötü haber! İsmail Yüksek'in ayak bileği bağında kopma tespit edildi

Fenerbahçe, dün akşam oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlanan İsmail Yüksek'in ayak bileği bağında kopma tespit edildiğini açıkladı. Genç oyuncu ligin kalan maçlarında forma giyemeyecek. Derbinin ilk yarısında İsmail Yüksek, takım arkadaşına pas verdiği bir pozisyonda sakatlanmıştı.

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Giriş Tarihi 28 Nisan 2024, 16:04 Güncelleme 28 Nisan 2024, 16:05
Beşiktaş derbisi sonrası Fenerbahçe’ye kötü haber! İsmail Yüksek’in ayak bileği bağında kopma tespit edildi 1

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'la oynanan derbide sakatlanan İsmail Yüksek'in sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı.

Beşiktaş derbisi sonrası Fenerbahçe’ye kötü haber! İsmail Yüksek’in ayak bileği bağında kopma tespit edildi 2

Açıklamada, İsmail Yüksek'in ayak bileği bağında kopma tespit edildiği belirtildi.

Beşiktaş derbisi sonrası Fenerbahçe’ye kötü haber! İsmail Yüksek’in ayak bileği bağında kopma tespit edildi 3

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda, "Dün akşam Beşiktaş ile oynadığımız derbi maçta ayak bileği burkulması geçiren ve oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz İsmail Yüksek'in Acıbadem Sağlık Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucu ayak bileği bağında kopma tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır. Genç futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri yer aldı.

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