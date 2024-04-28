Beşiktaş derbisi sonrası Fenerbahçe'ye kötü haber! İsmail Yüksek'in ayak bileği bağında kopma tespit edildi

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda, "Dün akşam Beşiktaş ile oynadığımız derbi maçta ayak bileği burkulması geçiren ve oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz İsmail Yüksek'in Acıbadem Sağlık Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucu ayak bileği bağında kopma tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır. Genç futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri yer aldı.