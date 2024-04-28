ABD merkezli CNN'de zamanlaması manidar röportaj! Başkan Erdoğan "Kuvâ-yi Milliye" dedi Ekrem İmamoğlu Hamas'ı terör örgütü ilan etti

SİYONİSTLERE ŞİRİN GÖRÜNME ÇABASI: İMAMOĞLU HAMAS'I TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN ETTİ

CNN televizyonunda Başkan Erdoğan'ın aksine siyonist İsrail'e şirin görünmeye çalışarak Hamas'ı terör örgütü ilan eden İmamoğlu, "Tabii Hamas İsrail'de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı. Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz. Hamas'ın saldırısını terör saldırısı olarak yorumluyoruz." dedi.

ABD MEDYASINDAN İMAMOĞLU'NA ÖVGÜLER

CNN'de yer alan haberde, "Belediye başkanı olan belediye başkanları genellikle uluslararası ilgi görmezler İmamoğlu'nun zaferinden haftalar sonra yabancı basının odayı doldurduğunu görüyorsunuz, çünkü Erdoğan'ın yirmi yıllık iktidarını nihayet sona erdirmek üzere Türkiye muhalefeti için en iyi umut olarak görülüyor." denilerek CHP'li İmamoğlu'ndan övgü dolu sözlerle bahsedildi.