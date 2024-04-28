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ABD merkezli CNN'de zamanlaması manidar röportaj! Başkan Erdoğan "Kuvâ-yi Milliye" dedi Ekrem İmamoğlu Hamas'ı terör örgütü ilan etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda TBMM'deki AK Parti grup toplantısında Gazze'de Bağımsız Filistin Devleti'ni kurmak için mücadele eden Hamas'ı Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması için canlarını feda eden Kuvâ-yi Milliye hareketine benzetmişti. Bu açıklamanın aksine ABD merkezli CNN televizyonuna konuşan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hamas'ı terör örgütü ilan etti. İmamoğlu'nun bu açıklaması siyonist İsrail basınında geniş yankı uyandırırken sosyal medyada tepki çekti. Hamas'a terör örgütü diyen İmamoğlu'nun terörün siyasi ayağı DEM Parti ile seçim ittifakı kurduğuna dikkat çeken bir vatandaş, "Yani vatanını savunan Türkiye'ye karşı yürütülen illegal mücadeleye terör değil derken, İsrail işgaline karşı yürütülen meşru mücadeleye terör diyor İmamoğlu. Bir insan kendi vatanına bu kadar düşman olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 28 Nisan 2024, 19:12 Güncelleme 29 Nisan 2024, 13:04
ABD merkezli CNN’de zamanlaması manidar röportaj! Başkan Erdoğan Kuvâ-yi Milliye dedi Ekrem İmamoğlu Hamas’ı terör örgütü ilan etti

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Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam gerçekleştirirken Türkiye'deki muhalefet Filistin direnişine karşı siyonistlere destek vermeyi sürdürüyor.

CNN'e konuşan İmamoğlu Hamas'ı terör örgütü ilan etti!


İMAMOĞLU HAMAS'I TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN ETTİ

Son olarak ABD merkezli CNN'e konuşan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hamas'ı terör örgütü ilan etti.

Bilindiği gibi geçtiğimiz aylarda açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Hamas'ı terör örgütü ilan etmiş 31 Mart yerel seçimleri sürecinde ağız değiştirmişti.

"Bugüne kadar Hamas'a terör örgütü demedim"

AMERİKAN MEDYASININ ZAMANLAMASI MANİDAR RÖPORTAJI

İmamoğlu'nun CNN'e verdiği röportaj farklı değerlendirmeleri de beraberinde getirdi. Zira geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de Başkan Erdoğan liderliğinde yaşanan gelişmeler, İmamoğlu röportajını yapan ABD merkezli televizyonunun uluslararası toplumda farklı bir algı çalışması gerçekleştirdiğini gözler önüne seriyor.

İŞTE ADIM ADIM ALGI OPERASYONUNUN ŞİFRELERİ

ABD merkezli küresel çetenin medya ayağı, Türkiye'deki muhalefetin İsrail ile ticaret iddialarını geçtiğimiz haftalarda manşetlerine taşımıştı. Ancak Türkiye'nin İsrail ile ticareti tamamen kesmişti.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN 17 NİSAN'DAKİ TARİHİ KONUŞMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 17 Nisan'da TBMM'deki AK Parti grup toplantısında Filistin istismarcılarının mesnetsiz iddia ve iftiralarına çok sert tepki gösterdi.


KUVA'Yİ MİLLİYE NEYSE HAMAS ODUR

"Bizim hayatımız Filistin davasıyla anlam bulmuştur" diyen Erdoğan, "Hiç kimse ne şahsımın ne bu kadronun Filistin hassasiyetini sorgulayacak kalibrede, kapasitede değildir" ifadelerini kullandı. Hamas'ın direnişini Kurtuluş Savaşı sırasındaki Kuvâ-yi Milliye hareketine benzeten Başkan Erdoğan, "Bunu söylemenin de bir bedeli olduğunun elbette farkındayız. Biz hiç kimse cesaret edemezken katillerin yüzüne Davos'ta açık yüreklilikle "one minute" dedik" şeklinde konuştu.



20 NİSAN'DA HANİYE'Yİ KABUL ETTİ

Erdoğan bu açıklamasının ardından 20 Nisan'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

ERDOĞAN'IN HAMLELERİ SONRASI CNN'DEN İMAMOĞLU RÖPORTAJI

Başkan Erdoğan'ın Hamas'ı destekleyip İsrail'i lanetleyen sert çıkışının ardından Amerikan merkezli CNN, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Hamas'ı terör örgütü ilan eden açıklamalarını 26 Nisan tarihinde servis etti.

SİYONİSTLERE ŞİRİN GÖRÜNME ÇABASI: İMAMOĞLU HAMAS'I TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN ETTİ

CNN televizyonunda Başkan Erdoğan'ın aksine siyonist İsrail'e şirin görünmeye çalışarak Hamas'ı terör örgütü ilan eden İmamoğlu, "Tabii Hamas İsrail'de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı. Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz. Hamas'ın saldırısını terör saldırısı olarak yorumluyoruz." dedi.

ABD MEDYASINDAN İMAMOĞLU'NA ÖVGÜLER
CNN'de yer alan haberde, "Belediye başkanı olan belediye başkanları genellikle uluslararası ilgi görmezler İmamoğlu'nun zaferinden haftalar sonra yabancı basının odayı doldurduğunu görüyorsunuz, çünkü Erdoğan'ın yirmi yıllık iktidarını nihayet sona erdirmek üzere Türkiye muhalefeti için en iyi umut olarak görülüyor." denilerek CHP'li İmamoğlu'ndan övgü dolu sözlerle bahsedildi.

SİYONİST BASINI MANŞETE TAŞIDI!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun skandal sözlerine Türkiye'de büyük tepki gelirken; İsrail'de ise 'manşet haber' olarak görüldü. İsrail basını, İmamoğlu'nun CNN röportajına geniş yer ayırdı.

İsrail basını İmamoğlu'nun skandal sözlerini haberleştirdi

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
İmamoğlu'nun yaptığı bu açıklama siyonist İsrail basınında gündem olurken sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu sosyal medyadan İmamoğlu'na tepki gösterdi. Göksu şu ifadeleri kullandı:

Bugün Sayın İBB Başkanına, Gazze'de yaşananları ve oradaki insanların haklı davalarını anlatmak isterim. Belki de bu sayede söylemlerini bir kez daha düşünür.

76 yıldır suyuna el konulan, zeytin ağaçları yakılan, evleri yıkılan, işleri ellerinden alınan, toprağı çalınan, babaları hapse atılan, anneleri öldürülen, çocukları katledilen, ülkeleri bombalanan, aç susuz bırakılan, mavi gökyüzünün altında açık hava hapishanesinde yaşamaya mahkum edilen, yıllardır aşağılanan bir halktır Filistinliler…

Bu bağlamda, Gazze'de çocuğu ve eşi katledilen bir babanın verdiği haklı mücadeleyi hiç kimse gayrimeşru gösteremez. O baba asla terörist ilan edilemez.

Bugün Gazze'ye dünyada en fazla yardım gönderen ülke olarak, tüm benliğimizle Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız. Onları desteklemeye ve onlarla aynı istikameti savunmaya devam edeceğiz.

Gazze'deki soykırımı gerçekleştirenlere, bu soykırıma sessiz kalanlara ve Gazze halkının onurlu direnişini "terör eylemi" ilan edenlere son sözümü de merhum Sezai Karakoç üstadın dizeleriyle vermek isterim.

Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak.
Halbuki, biz sussak, tarih susmayacak.
Tarih sussa, hakikat susmayacak.

Onlar sanıyorlar ki, bizden kurtulsalar mesele kalmayacak.
Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar,
Vicdan azabından kurtulsalar, tarihin azabından kurtulamayacaklar.
Tarihin azabından kurtulsalar, Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar.

İmamoğlu'nun Hamas'ı terör örgütü ilan ederken seçimlerde terörün siyasi ayağı DEM Parti ile ittifak yaptığına dikkat çeken "Abese İrca" isimli sosyal medya kullanıcısı CHP'li İBB Başkanı'na sert tepki gösterdi.

"İmamoğlu'nun HAMAS açıklaması tam bir skandal." diyerek şu ifadeleri kullandı:

HAMAS silahlı bir örgüt değil.
HAMAS'IN silahlı kanadı Kassam Tugayları.
DEM Parti silahlı bir örgüt değil.
DEM Parti'nin silahlı kanadı PKK.
HAMAS ve Kassam Tugayları'nın ülkesi İsrail tarafından işgal edilmiş durumda.



DEM Parti ve PKK'nın ülkesi Türkiye tarafından işgal edilmiş durumda değil.
HAMAS ve Kassam Tugayları'nın halkı İsrail tarafından işkenceye uğruyor ve soykırıma tabi tutuluyor.
DEM Parti ve PKK'nın kitlesi Türkiye tarafından işkenceye uğramıyor ve soykırıma tabi tutulmuyor.
HAMAS ve Kassam Tugayları vatanlarını savunuyor.
DEM Parti ve PKK ABD ve İsrail kuklası bir ülke kurmaya çalışıyor.

İmamoğlu HAMAS'a terörist derken DEM Parti ile seçim ittifakı kuruyor. Yani vatanını savunan Türkiye'ye karşı yürütülen illegal mücadeleye terör değil derken, İsrail işgaline karşı yürütülen meşru mücadeleye terör diyor İmamoğlu. Bir insan kendi vatanına bu kadar düşman olabilir mi? Hem de bu şahıs bu ülkenin en büyük şehrinin belediye başkanı.

İMAMOĞLU SANKİ İSRAİLOĞULLARININ SOYUNDAN GELMİŞ

İmamoğlu'nun Hamas sözlerine tepki gösteren bir vatandaş ise, "Sizler zaten hiçbir zaman Müslümanların safında yer almadınız. İmamoğlu sanki İsrailoğullarının soyundan gelmiş gibi konuşmuş." dedi.

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