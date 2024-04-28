ABD merkezli CNN'de zamanlaması manidar röportaj! Başkan Erdoğan "Kuvâ-yi Milliye" dedi Ekrem İmamoğlu Hamas'ı terör örgütü ilan etti

20 NİSAN'DA HANİYE'Yİ KABUL ETTİ
Erdoğan bu açıklamasının ardından 20 Nisan'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.
ERDOĞAN'IN HAMLELERİ SONRASI CNN'DEN İMAMOĞLU RÖPORTAJI
Başkan Erdoğan'ın Hamas'ı destekleyip İsrail'i lanetleyen sert çıkışının ardından Amerikan merkezli CNN, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Hamas'ı terör örgütü ilan eden açıklamalarını 26 Nisan tarihinde servis etti.
SİYONİSTLERE ŞİRİN GÖRÜNME ÇABASI: İMAMOĞLU HAMAS'I TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN ETTİ
CNN televizyonunda Başkan Erdoğan'ın aksine siyonist İsrail'e şirin görünmeye çalışarak Hamas'ı terör örgütü ilan eden İmamoğlu, "Tabii Hamas İsrail'de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı. Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz. Hamas'ın saldırısını terör saldırısı olarak yorumluyoruz." dedi.
ABD MEDYASINDAN İMAMOĞLU'NA ÖVGÜLER
CNN'de yer alan haberde, "Belediye başkanı olan belediye başkanları genellikle uluslararası ilgi görmezler İmamoğlu'nun zaferinden haftalar sonra yabancı basının odayı doldurduğunu görüyorsunuz, çünkü Erdoğan'ın yirmi yıllık iktidarını nihayet sona erdirmek üzere Türkiye muhalefeti için en iyi umut olarak görülüyor." denilerek CHP'li İmamoğlu'ndan övgü dolu sözlerle bahsedildi.
SİYONİST BASINI MANŞETE TAŞIDI!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun skandal sözlerine Türkiye'de büyük tepki gelirken; İsrail'de ise 'manşet haber' olarak görüldü. İsrail basını, İmamoğlu'nun CNN röportajına geniş yer ayırdı.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
İmamoğlu'nun yaptığı bu açıklama siyonist İsrail basınında gündem olurken sosyal medyada tepkiyle karşılandı.
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu sosyal medyadan İmamoğlu'na tepki gösterdi. Göksu şu ifadeleri kullandı:
Bugün Sayın İBB Başkanına, Gazze'de yaşananları ve oradaki insanların haklı davalarını anlatmak isterim. Belki de bu sayede söylemlerini bir kez daha düşünür.
76 yıldır suyuna el konulan, zeytin ağaçları yakılan, evleri yıkılan, işleri ellerinden alınan, toprağı çalınan, babaları hapse atılan, anneleri öldürülen, çocukları katledilen, ülkeleri bombalanan, aç susuz bırakılan, mavi gökyüzünün altında açık hava hapishanesinde yaşamaya mahkum edilen, yıllardır aşağılanan bir halktır Filistinliler…
Bu bağlamda, Gazze'de çocuğu ve eşi katledilen bir babanın verdiği haklı mücadeleyi hiç kimse gayrimeşru gösteremez. O baba asla terörist ilan edilemez.
Bugün Gazze'ye dünyada en fazla yardım gönderen ülke olarak, tüm benliğimizle Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız. Onları desteklemeye ve onlarla aynı istikameti savunmaya devam edeceğiz.
Gazze'deki soykırımı gerçekleştirenlere, bu soykırıma sessiz kalanlara ve Gazze halkının onurlu direnişini "terör eylemi" ilan edenlere son sözümü de merhum Sezai Karakoç üstadın dizeleriyle vermek isterim.