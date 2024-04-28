10 bin TL taban maaş yeniden mi belirleniyor? Emekliye Temmuz zammında ipuçları geldi! %35-40 aralığında...

Milyonlarca emekli için değişik desteklerle ilgili hazırlıklar devam ederken Temmuz zammı için de yeni formüller gündeme geliyor. Emekliler için yeni bir kart üzerinde de çalışılıyor. Bunun yanında Ocak'ta 7.500 TL'den 10 bin TL'ye çıkartılan taban maaşında yeniden belirlenmesi bekleniyor. Taban maaşa yapılacak artış daha düşük aylığı olan emeklilere yapılan seyyanen desteği de artırmış olacak.