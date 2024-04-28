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10 bin TL taban maaş yeniden mi belirleniyor? Emekliye Temmuz zammında ipuçları geldi! %35-40 aralığında...

Milyonlarca emekli için değişik desteklerle ilgili hazırlıklar devam ederken Temmuz zammı için de yeni formüller gündeme geliyor. Emekliler için yeni bir kart üzerinde de çalışılıyor. Bunun yanında Ocak'ta 7.500 TL'den 10 bin TL'ye çıkartılan taban maaşında yeniden belirlenmesi bekleniyor. Taban maaşa yapılacak artış daha düşük aylığı olan emeklilere yapılan seyyanen desteği de artırmış olacak.

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Giriş Tarihi 28 Nisan 2024, 06:57 Güncelleme 28 Nisan 2024, 06:57
10 bin TL taban maaş yeniden mi belirleniyor? Emekliye Temmuz zammında ipuçları geldi! %35-40 aralığında... 1

Bu senenin emekliler yılı ilan edilmesinden sonra yaklaşık 16 milyon vatandaşın hayatını kolaylaştıracak, gelirini artıracak destekler için hazırlıklar devam ediyor.

10 bin TL taban maaş yeniden mi belirleniyor? Emekliye Temmuz zammında ipuçları geldi! %35-40 aralığında... 2

Önümüzdeki ay başında açıklanması beklenen bu destekler içinde ücretsiz hizmetler, indirimler ve finans, konut, kira gibi yardımlar da bulunacak. Bunun yanında emeklilere emekli kart uygulaması da başlayacak.

10 bin TL taban maaş yeniden mi belirleniyor? Emekliye Temmuz zammında ipuçları geldi! %35-40 aralığında... 3

DESTEKLER ARTIRILACAK
Emekliler için hazırlanan modelde özel bir kart da bulunuyor. Emeklikart adı verilen bu uygulamada emekliler için yapılacak tüm destekler bu kart vasıtasıyla ödenecek.

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