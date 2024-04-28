Cennet Mahallesi’nin Pembe’si Melek Baykal’dan Alişan ve Çağla Şıkel itirafı! “Biri manken biri türkücü...” İlk tepki Çağla Şıkel’den!

Cennet Mahallesi'nin Pembe'si Melek Baykal'dan Alişan ve Çağla Şıkel itirafı! Cennet Mahallesi dizisinde Pembe karakterini canlandıran Melek Baykal, konuk olduğu bir programda yıllar önce birlikte rol aldığı Alişan ve Çağla Şıkel hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çağla Şıkel de Baykal'ın çok konuşlan itirafına kayıtsız kalmadı. İşte detaylar...