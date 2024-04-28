Cennet Mahallesi’nin Pembe’si Melek Baykal’dan Alişan ve Çağla Şıkel itirafı! “Biri manken biri türkücü...” İlk tepki Çağla Şıkel’den!

Cennet Mahallesi'nin Pembe'si Melek Baykal'dan Alişan ve Çağla Şıkel itirafı! Cennet Mahallesi dizisinde Pembe karakterini canlandıran Melek Baykal, konuk olduğu bir programda yıllar önce birlikte rol aldığı Alişan ve Çağla Şıkel hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çağla Şıkel de Baykal'ın çok konuşlan itirafına kayıtsız kalmadı. İşte detaylar...
Cennet Mahallesi dizisinde canlandırdığı Pembe karakteriyle hafızalara kazınan Melek Baykal, yıllar sonra dikkat çeken bir itirafta bulundu.
Baykal, Cennet Mahallesi dizisinde birlikte rol aldığı Müjdat Gezen'in konuğu oldu ve Alişan ile Çağla Şıkel hakkında yaptığı açıklamayla çok konuşuldu.
Cennet Mahallesi'nde Pembe rolüne hayat veren Melek Baykal o dönem dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu ile ilk görüşmesinden sonra başrolde oynayacak isimlerden memnun olmadığını açıkladı.