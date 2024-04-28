Gazze ateşi ABD’yi sardı! Beyaz Saray yemeğine baskın: Joe Biden yolunu değiştirmek zorunda kaldı

Yalnızca ABD'de 18 Nisan'dan bu yana 700'den fazla protestocu tutuklandı. Cumartesi günü şafak vakti Massachusetts Eyalet Polisi, protestocuların kampına geldi ve çadırlardan bazılarını yıktı.

ABD 'de başlayan ve Avrupa'daki üniversitelere sıçrayan öğrenci hareketinin ardından Batı basını "antisemitizm" yalanına sığınmaya başladı. Filistin yanlısı öğrenciler ve akademisyenler ateşkes için ayaklanırken polis ise kampüslerdeki gösterileri zor kullanarak bastırmaya çalışıyor.

Batılı ülkelerde çığ gibi büyüyen Gazze protestolarının etkisi katlanarak artarken Batı basını ise yine antisemitizm yalanına sarıldı. 7 Ekim'den bu yana yaptığı soykırımcı İsrail yanlısı yayınlarla bilinen Batı basını Gazze'yi destekleyen protestocuları Nazi destekçisi gibi göstermeye çalıştı.

ÖĞRENCİLERİ İHRAÇ ETTİLER

Columbia Üniversitesi'nde başlayan gösteriler, öğrenciler ve yöneticiler arasında Filistin yanlısı protestolar ve ifade özgürlüğüne getirilen kısıtlamalar konusunda ülke çapında bir hesaplaşmaya dönüştü. Geçtiğimiz 10 gün içinde yüzlerce öğrenci tutuklandı, denetimli serbestliğe tabi tutuldu ve Yale, Güney Kaliforniya, Vanderbilt ve Minnesota gibi üniversitelerden ihraç edildi.

BIDEN'A PROTESTOLU KARŞILAMA

Öte yandan aktivistler, Beyaz Saray muhabirlerinin yıllık yemek organizasyonuna ev sahipliği yapan bir otelin önünde gösteri yaparak Başkan Joe Biden'ı soykırım ordusuna verdiği destek ve Batılı haber kuruluşlarının saldırılara ilişkin haberlerinin yetersiz olması dolayısıyla kınadı.

BIDEN'A ROTA DEĞİŞTİRTTİLER

ABD'nin başkentinde devam eden protestolar Biden'ın konvoyunu Beyaz Saray'dan Washington Hilton'a doğru alternatif bir rota izlemeye zorladı. Otel önünde toplanan göstericiler ise içeri giren konukları protesto etti. Protestocular, muhabirlere yemeğe karışmamaları için çağrı yaptı.

HILTON'DAN AŞAĞI FİLİSTİN BAYRAĞI

Göstericilerden birisi ise yıllardır Beyaz Saray'ın basın için akşam yemeği düzenlediği Washington Hilton'dan aşağı Filistin bayrağı sallandırdı.

SÖZDE ABD DEMOKRASİSİ

Biden ise yemekte yaptığı konuşmada "dünya çapında basın özgürlüğü ve demokrasi" için kadeh kaldırırken Gazze'de hayatını kaybedenlere, tutuklanan ve öldürülen gazetecilere ve ABD'de günlerdir Gazze'yi desteklediği için tutuklanan ve şiddet gören öğrencilerden bahsetmezken rakibi Donald Trump'ın yaşı ile dalga geçti.