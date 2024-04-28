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Kafe ve restoranlardaki KDV istismarına son! Sıkı denetim yakın takip: Ekipler sahada

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanlığı KDV istismarının önüne geçmek için kafe ve restoranlarda yeni dönemi başlattı. Söz konusu düzenlemeyle lokanta ve kafeler sattığı yiyecek ve içecekte KDV’yi yüzde 10 olarak hesaplayacak. Usulsüzlük yaparak devleti milyonlarca lira zarara uğratan işletmeler ise denetimlerle yakın takibe alacak.

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Giriş Tarihi 28 Nisan 2024, 11:48 Güncelleme 28 Nisan 2024, 12:17
Kafe ve restoranlardaki KDV istismarına son! Sıkı denetim yakın takip: Ekipler sahada

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeye göre hizmet sunan lokanta, kafe ve pastane gibi işletmeler kendilerinin hazırlayıp sundukları yiyecek ve içecekler ile dışarıdan temin edilerek buralarda sattıkları ürünler için KDV'yi yüzde 10 (alkollü içeceklerde yüzde 20) şeklinde hesaplayacak.

Lokantalarda KDV usulsüzlüğüne son!

Bu işletmelerin telefonla veya internet üzerinden sipariş suretiyle adrese gönderme, gel-al gibi yöntemlerle yaptıkları tüm satışları da aynı kapsamda olacak.

Öte yandan, yiyecek ve içecek hizmetlerine yönelik işyeri ruhsatı bulunmadığı halde müşterilerine servis yapılabilen alanlarda yiyecek ve içecek hizmetleri sunan işletmelerin yaptıkları satışlar da bu kapsamda değerlendirilecek.

SUİSTİMALLERİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ AMAÇLANIYOR

Denetimler sonucunda bazı lokanta veya kafelerin yeme içme hizmeti yerine et, su, meyve suyu gibi ürünleri satmış gibi gösterdiği ve KDV oranını yüzde 10 yerine yüzde 1 olarak hesapladığı tespit edilmişti.

Düzenleme ile KDV oranlarında herhangi bir artış olmazken, yanlış uygulamaların ve suistimallerin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Tebliğ, mayıs ayı başında yürürlüğe girecek.

ÖRNEKLERLE ANLATILDI

İşletmelerin verdikleri hizmet ve sattıkları ürün karşılığında uygulayacakları KDV oranları da örneklerle anlatıldı. Resmi Gazete'de yer verilen örnekler şöyle:

Örnek 1: (K) Kahvecisi, kendi hazırladığı kahvelerin yanında (T) işletmesinden temin ettiği keklerin de satışını yapmaktadır. Self-servis olarak hizmet veren işletmeye gelen müşteri sipariş ettiği kahvenin yanında ıslak kek satın almış ve işletmeye ait alanda oturmak yerine siparişlerinin paketlenmesini istemiştir. Ayrıca 100 gram Türk kahvesi çektirmiştir. Kafeterya ruhsatına sahip olan (K)'nın yaptığı bu satışların tamamında yüzde 10 oranında KDV hesaplanacaktır.

Örnek 2: (G) Lokantasında yemek yiyen müşteri (D), lokantadan ayrılırken 1 kilogram baklava satın almıştır. Lokanta, müşteriye vermiş olduğu yemek hizmeti ile baklava satışında yüzde 10 oranında KDV hesaplayacaktır. Bu işletmelerin telefonla veya internet üzerinden sipariş suretiyle adrese gönderme, gel-al gibi yöntemlerle yaptıkları tüm satışlar da aynı mahiyettedir.

Örnek 3: (A) Pastanesi, telefonla verilen sipariş üzerine imalathanesinde 8 kişilik doğum günü pastası hazırlamıştır. Müşteri pastanın ev adresine gönderilmesi yerine iş çıkışı pastaneye gelerek pastayı alacağını bildirmiştir. İş çıkışında sipariş pastanın yanında 1 kilogram kuru pasta ve 2 şişe limonata satın almıştır. Pastane işletme ruhsatına sahip (A)'nın sipariş suretiyle hazırladığı pasta ve yanındaki gıda satışlarında yüzde 10 oranında KDV hesaplanacaktır.

Örnek 4: Sahilde faaliyet gösteren (B) Büfe İşletmesi, yiyecek ve içecek hizmetlerine yönelik işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığı halde büfesinin önüne yerleştirdiği masa ve taburelerde oturan müşterileri ile sahilde bulunan şezlonglarda denize girenlere tost, çay ve meşrubat satışı yapmaktadır. (B) Büfe İşletmesi, fiilen yiyecek ve içecek hizmetleri sunduğundan büfede hazırladığı tost ve çayın yanında dışarıdan hazır temin ettiği gıda maddelerinin satışında yüzde 10 oranında KDV hesaplayacaktır."

BAKAN ŞİMŞEK: KDV ARTIŞI YAPILMADI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği"nde yapılan değişikliği, sosyal medya hesabından değerlendirdi. Şimşek, paylaşımında, "KDV artışı yapılmadı. İşletmelerin vatandaştan aldığı KDV'nin doğru belgelendirilmesi için düzenleme yapıldı. Bu konuda hassasiyet gösteren ve bizlere bilgi veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

TEBLİĞ TASLAĞI YANLIŞ ANLAŞILMIŞTI

Gelir İdaresi Başkanlığı geçtiğimiz hafta çalışmaya ilişkin tebliğin taslağını internet sitesinde yayımlayarak görüşe açmıştı. Ancak bu tebliğ taslağı bazı haber sitelerinde lokanta ve kafelerde KDV'nin artırıldığı şeklinde yorumlanınca Hazine ve Maliye Bakanlığı bir açıklama yayımlamıştı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanılmıştı:

"Gıdadaki KDV oranının düşük olması, başka sektörler tarafından istismar ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, gıdalarda ve yeme içme hizmetinde yüzde 8 olan KDV oranını 2022 yılında gıdalar için yüzde 1'e indirdi. O tarihten sonra bu alan suistimal edilmeye başlandı. Gıdadaki KDV oranının yüzde 1 olması, yeme içme sektöründe KDV oranının yüzde 10 olması nedeniyle yeme içme sektöründe bulunan lokantaların bir kısmı, bu alanı istismar ediyor ve rekabet eşitliğini bozuyor.

Lokanta veya kafelerin et, su, meyve suyu gibi ürünler satılmış göstererek, yeme içme hizmeti karşılığında yüzde 10 KDV hesaplamaları gerekirken sadece gıda malzemesi satıyormuş gibi yüzde 1 KDV oranından fiş veya fatura çıkışı yaptıkları tespit edildi."

41 BİN MÜKELLEF DENETLENDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı bu konudaki yoklamaları ve denetimleri artırdı ve yaklaşık 41 bin mükellefi KDV oran uyumsuzluğu yönünden denetledi. Diğer taraftan denetimler sonucunda bazı marketlerin temizlik malzemesi sattıkları halde gıda malzemesi satmış gibi göstermek suretiyle KDV oranını yüzde 20 yerine yüzde 1 olarak hesapladıkları da tespit edildi.

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