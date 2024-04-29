Sinem Kobal’ın biricik kızı babasının kopyası! Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın...

ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, yeni bölümle birlikte gündem oldu. Bunun üzerine hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 2016 yılında meslektaşı Sinem Kobal ile evlenen İmirzalıoğlu'nun özellikle kızları merak edildi. Ünlü oyuncunun ilk göz ağrısı Lalin'i görenler ise babası İmirzalıoğlu'na benzetti. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun güzeller güzeli kızları...