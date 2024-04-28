Başkan Erdoğan ‘Ya Kahhar’ dedi soykırım kabinesi döküldü: Kaza yapan Ben Gvir’in kaburgaları kırıldı

Terör devleti İsrail 'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 26 Nisan'da içinde bulunduğu makam aracının yaptığı kazanın ardından hastaneden ayrıldı. Ben-Gvir'in kaburgalarında en az üç kırık meydana geldiği bildirildi.

İsrail basını, Ben-Gvir'in Kudüs'teki Hadassah Ein Kerem Hastanesi'nden ayrıldığını, raporda yaralarının hafif olduğu fakat kaburgalarında en az üç kırık ve vücudunda da çok sayıda morluk olduğunu belirtti.

Ben-Gvir'i taşıyan resmi araç, Ramle kentinde seyir halindeyken bir diğer araçla çarpışarak takla atmıştı. Kazada üç kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaza mahallinden çekilen fotoğraflarda bakanın arabasının yolda devrilmiş ve bagajın içindekilerin Ramle'deki bir kavşakta asfalta dökülmüştü. Kaza mahallinde çekilen görüntülerde Ben-Gvir'in aracının kırmızı ışıkta geçtiği ortaya çıktı.

SOYKIRIM KABİNESİ DÖKÜLÜYOR

Her fırsatta Gazze'de soykırımın devam etmesi için çağrı yapan aşırı sağcı Ben Gvir'in ardından terör devleti İsrail'in Eğitim Bakanı Haim Biton'un aracı da dün Kudüs'te kaza yaptı.

Araçta Biton'un bulunmadığı fakat babasının olduğu ve 82 yaşındaki adamın durumunun ağır olduğu bildirildi.

BAŞKAN ERDOĞAN "YA KAHHAR" DEMİŞTİ

Soykırımcı bakanların teker teker yaptığı kazalar ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü yaptığı konuşmayı hatırlattı.

Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı'nda konuşan Başkan Erdoğan, ''İsrail yönetimi bizi susturabileceğini zannediyor. Ne yaparsanız yapın Tayyip Erdoğan'ın kalbine de gönlüne de zincir vuramazsınız. Netanyahu kendinden önceki caniler gibi adını Gazze Kasabı olarak tarihe yazdırmıştır. Ey Netanyahu duam şu; 'Ya Rab Kahhar ismi şerifinle tecelli ederek başta Netanyahu olmak üzere bu Siyonistleri kahrı perişan eyle' (Amin). Birileri yolundan dönse de biz dönmeyeceğiz." İfadelerini kullanmış ve ayakta alkışlanmıştı.