Başkan Erdoğan, Özgür Özel’i 2 Mayıs’ta kabul edecek! CHP’den Çankaya talebi AK Parti’den Beştepe sinyali... Hangi konular masada?

Erdoğan "Ele alacağımız çok konu var" diyerek "Özgür Özel'e kapımız açık" mesajı verdi. "Nezaketten ve makama saygıdan asla taviz yok" diyen Özel ise "Kısa bir görüşme değil, uzun ve yapıcı" bir toplantı ümit ettiğini dile getirdi.





İLK TEMAS 23 NİSAN RESEPSİYONUNDA

Gelişmeye müteakip Erdoğan ve Özela arasındaki ilk temas 23 Nisan'da TBMM resepsiyonunda gerçekleşti. Daha sonrasında Irak dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, Özgür Özel'le yapacağı görüşmeye atıfta bulunarak yeni anayasa çalışmalarının gündemde olacağını söyledi.



KRİTİK ZİRVEDE TARİH BELLİ OLDU



Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2 Mayıs 2024 Perşembe günü öğleden sonra görüşecekleri öğrenildi.



CHP'DEN ÇANKAYA TALEBİ AK PARTİ'DEN BEŞTEPE SİNYALİ



CHP tarafı "Görüşme Çankaya'da olsun" talebini iletti. AK Parti AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise görüşmenin Beştepe'de olabileceğini belirtti.



Erdoğan - Özel görüşmesine ilişkin CHP'den de açıklama geldi.



CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin, "Bendeki bilgiye göre görüşme öğleden sonra olacak. Tam saat ve yer herhalde önümüzdeki saatlerde veya yarın kamuoyuyla paylaşılır. Yer konusunun netleşmediğini biliyorum ama Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, CHP çizgisi ve toplumdaki hassasiyetleri dikkate alarak, yer konusundaki tercihlerini ve önceliklerini kamuoyuyla paylaştığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.







YENİ ANAYASA ÇALIŞMASI GÜNDEMDE OLACAK

Erdoğan, "Bu görüşme sağlandığında tabii ki anayasa konusu da bizim görüşme başlıklarımızın arasında yer alacaktır. Kaldı ki Meclis Başkanımızın da liderlerle yapacağı görüşmelerde bu konuları onlarla ele alma düşüncesinin olduğunu biliyorum. Doğrusu ben de bize çok ama çok dar gelen bu mevcut anayasayla ilgili liderler olarak neler yapabiliriz, bunları konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Sayın Özel'in bu ziyaretinin gerçekleşmesi halinde kendisiyle de bunları konuşarak böyle bir adımı atabileceğimizi kendisine teklif etmekten daha doğal bir şey olmaz" şeklinde konuştu.





ÖZEL'İN ÇANTASINDA NELER VAR?



Özgür Özel'in ise anayasa dışında belediyelerin borçları, ekonomik gelişmeler ve emekli aylıkları, öğretmenler atamaları, mülakatın kaldırılması, AİHM kararları ve dış politikayla ilgili gelişmeleri de içeren geniş bir dosyayla görüşmeye gideceği belirtiliyor.