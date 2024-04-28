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Başkan Erdoğan, Özgür Özel'i 2 Mayıs'ta kabul edecek! CHP'den Çankaya talebi AK Parti'den Beştepe sinyali... Hangi konular masada?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan resepsiyonundaki ilk temasın ardından bir araya gelmeye hazırlanıyor. Kritik görüşme 2 Mayıs 2024 Perşembe günü yapılacak. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Hiç konuşulmaması anormaldi" diyerek görüşmenin Beştepe'de olabileceğini işaret etti. CHP tarafı ise Çankaya talebinde bulundu. Öte yandan kritik kabulde Başkan Erdoğan'ın yeni anayasa çalışmasını gündeme getirmesi bekleniyor. Peki Özel'in çantasında ne var? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 28 Nisan 2024, 15:03 Güncelleme 29 Nisan 2024, 19:44
Başkan Erdoğan, Özgür Özel’i 2 Mayıs’ta kabul edecek! CHP’den Çankaya talebi AK Parti’den Beştepe sinyali... Hangi konular masada?

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AK Parti ve CHP arasındaki diyalog süreci 8 yıl sonra ilk kez CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ramazan Bayramı sürecinde Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat'a yaptığı "Erdoğan'la görüşmek istiyorum" sözleriyle gelişti.

Sonrasında Başkan Erdoğan'a bayram tebriği telefonu ile devam eden süreç, TBMM'deki 23 Nisan Resepsiyonu'nda, Erdoğan'ın Özel'e daveti üzerine gerçekleşen çay sohbetinde netleşti. ki lider bu hafta kapsamlı bir görüşme için randevulaştı.

Erdoğan "Ele alacağımız çok konu var" diyerek "Özgür Özel'e kapımız açık" mesajı verdi. "Nezaketten ve makama saygıdan asla taviz yok" diyen Özel ise "Kısa bir görüşme değil, uzun ve yapıcı" bir toplantı ümit ettiğini dile getirdi.

Başkan Erdoğan ve Özgür Özel ne zaman görüşecek?


Özel, "Bundan sonra Türkiye açısından anlamlı olabilecek bir sürece gireceğiz" ifadelerini kullandı.



İLK TEMAS 23 NİSAN RESEPSİYONUNDA
Gelişmeye müteakip Erdoğan ve Özela arasındaki ilk temas 23 Nisan'da TBMM resepsiyonunda gerçekleşti. Daha sonrasında Irak dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, Özgür Özel'le yapacağı görüşmeye atıfta bulunarak yeni anayasa çalışmalarının gündemde olacağını söyledi.

KRİTİK ZİRVEDE TARİH BELLİ OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2 Mayıs 2024 Perşembe günü öğleden sonra görüşecekleri öğrenildi.

CHP'DEN ÇANKAYA TALEBİ AK PARTİ'DEN BEŞTEPE SİNYALİ

CHP tarafı "Görüşme Çankaya'da olsun" talebini iletti. AK Parti AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise görüşmenin Beştepe'de olabileceğini belirtti.

Erdoğan - Özel görüşmesine ilişkin CHP'den de açıklama geldi.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin, "Bendeki bilgiye göre görüşme öğleden sonra olacak. Tam saat ve yer herhalde önümüzdeki saatlerde veya yarın kamuoyuyla paylaşılır. Yer konusunun netleşmediğini biliyorum ama Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, CHP çizgisi ve toplumdaki hassasiyetleri dikkate alarak, yer konusundaki tercihlerini ve önceliklerini kamuoyuyla paylaştığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan Özgür Özel'i nerede kabul edecek?


YENİ ANAYASA ÇALIŞMASI GÜNDEMDE OLACAK
Erdoğan, "Bu görüşme sağlandığında tabii ki anayasa konusu da bizim görüşme başlıklarımızın arasında yer alacaktır. Kaldı ki Meclis Başkanımızın da liderlerle yapacağı görüşmelerde bu konuları onlarla ele alma düşüncesinin olduğunu biliyorum. Doğrusu ben de bize çok ama çok dar gelen bu mevcut anayasayla ilgili liderler olarak neler yapabiliriz, bunları konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Sayın Özel'in bu ziyaretinin gerçekleşmesi halinde kendisiyle de bunları konuşarak böyle bir adımı atabileceğimizi kendisine teklif etmekten daha doğal bir şey olmaz" şeklinde konuştu.


ÖZEL'İN ÇANTASINDA NELER VAR?

Özgür Özel'in ise anayasa dışında belediyelerin borçları, ekonomik gelişmeler ve emekli aylıkları, öğretmenler atamaları, mülakatın kaldırılması, AİHM kararları ve dış politikayla ilgili gelişmeleri de içeren geniş bir dosyayla görüşmeye gideceği belirtiliyor.



"HİÇ KONUŞULMAMASI ANORMALDİ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yapacağı görüşmeye ilişkin AK Parti'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Hiç konuşulmaması anormaldi" diyerek görüşmenin Beştepe'de olabileceğini işaret etti.

CHP'nin devrik lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in görüşme talebi sonrası yaptığı "Müzakere edilmez, mücadele edilir" açıklamasını örnek gösteren Usta, "Kılıçdaroğlu'nun Özel'in görüşme talebi sonrası 'Müzakere edilmez, mücadele edilir açıklaması bu sorunun nereden kaynaklandığını gösteriyor" dedi.




"OLUMLU BİR SÜRECİN DEVAM EDECEĞİ KANISINDAYIM"

Kanal 7'ye konuşan AK Partili Usta, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı;

"İlk görüşme karar değil, müzakerelerin başlaması ve devam etmesi açısından bir adımdır. Özgür Özel kendi önceki Genel Başkanları ve kendi parti ekipleriyle konuşarak gündemleri getireceğini söylüyor. En başta ekonomi olacak sanırım, kendisi de söylüyor. Bunlar bizim de ana gündemimiz. Ülkenin bu sorunlarının çözülmesi için 'konuşalım' demek güzel bir şey.

Olumlu bir sürecin devam edeceği kanısındayım. Yeni görüşmelere imkan ve fırsat olacaktır."

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