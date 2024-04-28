Süper Lig'e yükselen ikinci takım Göztepe oldu! Göztepe 2-0 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Trendyol 1. Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı 32. hafta müsabakalarıyla devam etti.
Trendyol 1. Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı 32. hafta müsabakalarıyla devam etti.
GÖZTEPE SÜPER LİG'E GERİ DÖNDÜ
Son 3 haftaya ikinci sırada giren Göztepe, Gençlerbirliği maçını 2-0 kazanarak Eyüpspor'un ardından, doğrudan Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.
Trendyol 1. Lig'de Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek bitime 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Göztepeli futbolcular, maçtan sonra sevincini taraftarlarıyla paylaştı.
Gürsel Aksel Stadı'nda tüm biletlerin satıldığı müsabakada Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden Göztepe'nin attığı ilk golün ardından stattaki coşku arttı. Son bölümde skoru 2-0'a taşıyan sarı-kırmızılı futbolcular, maçın bitiş düdüğünün ardından büyük coşku yaşadı.
Müzikler eşliğinde Süper Lig'e çıkmayı kutlayan futbolculara taraftarlar da eşlik etti. Teknik direktör Stanimir Stoilov orta sahada "üçlü" çektirdi.
Kulüp başkanı Rasmus Ankersen de sahaya inerek teknik ekibi ve futbolcuları kutladı.
Kulüp yönetiminin hafta içinde yaptığı uyarıları dikkate alan taraftarlar olası bir ceza almamak ve şampiyonluk kutlamasını Bodrum FK maçında yapabilmek için sahaya girmedi.
GÖZTEPE TARAFTARI STADI DOLDURDU
Göztepe'nin ev sahipliği yaptığı Gürsel Aksel Stadı ve çevresi bugün tarihi günlerinden birini yaşadı. 1'inci Lig'de Gençlerbirliği'ni konuk eden Göztepe, direkt Süper Lig'e yükselebilmek için sahaya çıktı. Biletleri günler öncesinden tüketen Göztepeli futbolseverler bu maçta stadı tamamen doldurdu.
TRİBÜNLER STATTA ŞOV YAPTI
Sabahın ilk ışıklarından itibaren büyük heyecan yaşamaya başlayan futbolseverler saat 13.30'da Üçkuyular Meydanı'nda toplanıp kortej halinde Gürsel Aksel Stadı'na geldi.
Yoğun kalabalığın yaşandığı Güzelyalı ve Göztepe semtlerinde taraftarlar çok renkli görüntüler oluşturdu. Sarı-kırmızılı tribünler statta adeta şov yaptı. Güney kale arkasında dev koreografi hazırlayan taraftarlar bayrak, pankart ve flamalarla ortalığı festival alanına çevirdi.
Bilet alamayan on binlerce taraftar için ise Paten Parkı'nda dev ekran kuruldu. Tribüne giremeyen Göztepeliler maçın heyecanını ekran başında yaşadı. Göztepe yönetimi ise tam kadro maçı geldi. Göz-Göz'ün Danimarkalı Başkanı Rasmus Ankersen ve kurmayları da tarihi günde takımlarını yalnız bırakmadı.