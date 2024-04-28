Süper Lig'e yükselen ikinci takım Göztepe oldu! Göztepe 2-0 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Yoğun kalabalığın yaşandığı Güzelyalı ve Göztepe semtlerinde taraftarlar çok renkli görüntüler oluşturdu. Sarı-kırmızılı tribünler statta adeta şov yaptı. Güney kale arkasında dev koreografi hazırlayan taraftarlar bayrak, pankart ve flamalarla ortalığı festival alanına çevirdi.

Bilet alamayan on binlerce taraftar için ise Paten Parkı'nda dev ekran kuruldu. Tribüne giremeyen Göztepeliler maçın heyecanını ekran başında yaşadı. Göztepe yönetimi ise tam kadro maçı geldi. Göz-Göz'ün Danimarkalı Başkanı Rasmus Ankersen ve kurmayları da tarihi günde takımlarını yalnız bırakmadı.