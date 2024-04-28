6 yıllık büyük aşk! Survivor Merve’nin eşi bakın hangi futbolcu çıktı! Meğer Merve Aydın’ın oğlunun babası...

Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen Survivor All Star 2024'te yarışan Merve Aydın, yeni bölümle birlikte gündem oldu. Bunun üzerine fenomen yarışmacının hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Aslen Ordulu olan Aydın'ın özellikle ailesi merak edildi. Bir çocuk annesi ünlü ismin 6 sene önce evlendiği eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Merve Aydın hangi futbolcuyla evli...