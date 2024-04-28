6 yıllık büyük aşk! Survivor Merve’nin eşi bakın hangi futbolcu çıktı! Meğer Merve Aydın’ın oğlunun babası...

Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen Survivor All Star 2024'te yarışan Merve Aydın, yeni bölümle birlikte gündem oldu. Bunun üzerine fenomen yarışmacının hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Aslen Ordulu olan Aydın'ın özellikle ailesi merak edildi. Bir çocuk annesi ünlü ismin 6 sene önce evlendiği eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Merve Aydın hangi futbolcuyla evli...
MERVE AYDIN KİMDİR?
17 Mart 1990 tarihinde İstanbul Bakırköy'de dünyaya gelen Merve Aydın'ın babası Ufuk Aydın Ordu Mesudiyeli, annesi Nilgün Aydın Bulgaristan göçmenidir. Tek kardeşi olan Ufukcan ise Demir İnşaat Büyükçekmece Spor Kulübü'nde basketbolcudur.
Öğrenimini Marmara Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümünde tamamlayan Aydın, atletizme 14 yaşında Ortaokuldayken Süreyya Ayhan'dan etkilenerek adım attı.
Daha sonra Atletizme Lisanslı olarak Enka Spor Kulübünde devam etti.
Spora başladıktan 3 ay sonra 2004 yılında Türkiye şampiyonasında yarıştı, 800 metreyi 2:09 saniyede koşarak Türkiye şampiyonu oldu. Böylece barajı geçerek dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanmış oldu.