Ünlü oyuncu Hülya Avşar’dan yeni oyunculara sitem dolu sözler! Şimdikilerde duygu yok, mimik yok...

Şimdikilerde duygu yok, mimik yok. Bağırarak oynuyorlar. O yüzden hiçbir şey izleyemiyorum. Avşar, sosyal medyanın da tuzak olduğunu belirtti.

"Sosyal medyada bir hata yaparsan yerin dibine girersin, bir daha da düzelemezsin. Uzun lafın kısası sosyal medya ünlü olmak isteyen için büyük tehlike" dedi.