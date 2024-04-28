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Hakan Çalhanoğlu'ndan şov! Inter formasıyla 4 dakikada 2 gol attı Torino'yu darmadağın etti! Dünya bu Türk'ü konuşuyor

Serie A liginde Türkiye'nin gururu Hakan Çalhanoğlu, resmen şov yapıyor. Şampiyon Inter, ligin 34. Haftasında karşılaştığı Torino'yu, Hakan Çalhanoğlu'nun 4 dakikada attığı iki golle mağlup etti. Maç ardından sosyal medya Hakan Çalhanoğlu'nu konuştu.

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Giriş Tarihi 28 Nisan 2024, 16:35 Güncelleme 29 Nisan 2024, 01:26
Hakan Çalhanoğlu’ndan şov! Inter formasıyla 4 dakikada 2 gol attı Torino’yu darmadağın etti! Dünya bu Türk’ü konuşuyor 1

Inter, Serie A'nın 34'üncü hafta karşılaşmasında Torino'yu sahasında 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu kaydetti.

Hakan Çalhanoğlu’ndan şov! Inter formasıyla 4 dakikada 2 gol attı Torino’yu darmadağın etti! Dünya bu Türk’ü konuşuyor 2

İtalya Serie A'nın 34'üncü hafta karşılaşmasında Inter, Torino'yu konuk etti. Giuseppe Meazza'da oynanan karşılaşmada Maria Sole Ferrieri Caputi yönetti.

Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle kazandı!

Hakan Çalhanoğlu’ndan şov! Inter formasıyla 4 dakikada 2 gol attı Torino’yu darmadağın etti! Dünya bu Türk’ü konuşuyor 3

Inter karşılaşmaya Sommer, Pavard, De Vrij, Bastoni, Darmian, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Thuram ve Lautaro Martinez 11'iyle başladı.

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