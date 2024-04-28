Hakan Çalhanoğlu'ndan şov! Inter formasıyla 4 dakikada 2 gol attı Torino'yu darmadağın etti! Dünya bu Türk'ü konuşuyor

Serie A liginde Türkiye'nin gururu Hakan Çalhanoğlu, resmen şov yapıyor. Şampiyon Inter, ligin 34. Haftasında karşılaştığı Torino'yu, Hakan Çalhanoğlu'nun 4 dakikada attığı iki golle mağlup etti. Maç ardından sosyal medya Hakan Çalhanoğlu'nu konuştu.