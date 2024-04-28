Hakan Çalhanoğlu'ndan şov! Inter formasıyla 4 dakikada 2 gol attı Torino'yu darmadağın etti! Dünya bu Türk'ü konuşuyor

Serie A liginde Türkiye'nin gururu Hakan Çalhanoğlu, resmen şov yapıyor. Şampiyon Inter, ligin 34. Haftasında karşılaştığı Torino'yu, Hakan Çalhanoğlu'nun 4 dakikada attığı iki golle mağlup etti. Maç ardından sosyal medya Hakan Çalhanoğlu'nu konuştu.
Inter, Serie A'nın 34'üncü hafta karşılaşmasında Torino'yu sahasında 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu kaydetti.
İtalya Serie A'nın 34'üncü hafta karşılaşmasında Inter, Torino'yu konuk etti. Giuseppe Meazza'da oynanan karşılaşmada Maria Sole Ferrieri Caputi yönetti.
Inter karşılaşmaya Sommer, Pavard, De Vrij, Bastoni, Darmian, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Thuram ve Lautaro Martinez 11'iyle başladı.