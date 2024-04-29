DÜNYADA yaklaşık 7,8 milyar insan var ve bunu 100'e oranlarsak bazı şok edici sonuçlar göreceksiniz:

100 Kişiden: 11'i Avrupa'da, 5'i Kuzey Amerika'da, 9'u Güney Amerika'da, 15'i Afrika'da ve 60'ı Asya'da yaşıyor.

100 Kişiden: 49'u banliyölerde, 51'i şehirlerde yaşıyor.

100 Kişiden: 12'si Çince, 5'i İspanyolca, 5'i İngilizce, 3'ü Arapça, 3'ü Hintçe, 3'ü Bengalce, 3'ü Portekizce, 2'si Rusça, 2'si Japonca, 62'si farklı diller konuşuyor.

100 Kişiden: 77'sinin evi var, 23'ünün evi yok.

100 Kişiden: 21'i ihtiyaç duyduğundan fazlasını yiyor, 63'ü iyi yemek yiyor (yeterli yemek), 15'i olması gerekenden az yiyor, 1'i bir öğün daha yiyip yemeyeceğini veya ne zaman yiyeceğini bilmeden yiyor.

100 kişiden: 48'i günde 2 dolardan az gelirle, 39'u günde 2 dolardan fazla gelirle yaşıyor ve 3'ü zengin bir yaşam sürüyor.

100 Kişiden: 87'sinin temiz içme suyuna erişimi var, 13'ünün erişimi yok.

100 Kişiden: 75'inin akıllı telefonu var, 25'inin yok.

100 Kişiden: 30'unun internet erişimi var, 70'inin yok.

100 Kişiden: 7'si yüksek öğrenime sahip, 93'ü yok.

100 Kişiden: 83'ü okuma-yazma biliyor, 17'si bilmiyor.

100 Kişiden: 33'ü Hristiyan, 22'si Müslüman, 14'ü Hindu, 7'si Budist, 12'si diğer dinlere mensup, 12'sinin herhangi bir dini yok.

100 Kişiden: 26'sı 14 yıldan az, 8'i ise 65 yıldan fazla yaşıyor...



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

HAPİSHANEDEN kaçış planlayan bir grup beceriksiz mahkûm, cezaevi çıkış yolunda tünel kazdılar ve ancak dışarıda eğitim gören bir polis memuru ekibi tarafından karşılandılar.

Çeşitli suçlardan hüküm giymiş 20 cesur tutuklu, duvardaki bir delikten peş peşe girip Maracaibo, Venezuela'daki polis merkezi eğitim kursuna çıktıklar.

Kısa süre sonra hatalarını, gerçek zamanlı olarak fark ettiler ve hareketsiz kalıp ortadan kayboldular.

Hatta 'kayıp' mahkûmların duvardaki dar aralıktan geçmesine yardım eden ve onları hapishaneye geri götürenler bile polis memurlarıydı.

Polise göre, başarısız kaçış sırasında üç mahkum hafif yaralandı.



TESPİTLİ YORUM

@Urhnbrk Erkek adam görüntülü konuşmayı sevmez, sağ altta tipini görür, morali bozulur, çabucak aramayı sonlandırmaya çalışır.



GÜLÜ YORUM

@busraznag Ablamın düğün alışverişine çıktık.

Eniştem gelinliği, ayakkabıyı, kına gecesinde giyeceği 3 kıyafeti ve bindallıyı aldı.

Enişteme çorap ve kravat alacağız, babam şey diyor "Yuh artık onu da biz mi alacağız damat alsın."