HAVA DURUMU | Toz taşınımından sonra şimdi de soğuk ve yağışlı hava! Meteoroloji İstanbul dahil birçok ili uyardı | 28 Nisan 2024 hava durumu

6 KENT İÇİN SARI ALARM Ankara, Bolu, Çankırı, Kastamonu, Kırıkkale, Karabük

BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, "Bugün pazar Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri yağmurlu. Yağış öğleden sonra Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli. Sıcaklık kuzeyde ortalamada. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer toz taşınımı var. Bugün Marmara ve Karadeniz bölgelerinde kuzeyli rüzgarlar üşütüyor. Sıcaklıklar ortalamanın altında. 2-3 gün daha bu şekilde. Güney ve Ege de ise ortalamanın üzerinde sıcak. İstanbul bugün yağmurlu 17 derece. Ankara öğle saatlerinde yer yer kuvvetli yağmurlu 24 derece, İzmir 26 derece." BÖLGELERİMİZDE HAVA MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu DENİZLİ °C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu İZMİR °C, 26°C Parçalı bulutlu MANİSA °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile Orta ve Doğu Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor. ADANA °C, 32°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 28°C Parçalı bulutlu BURDUR °C, 27°C Parçalı bulutlu MERSİN °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı