Nihal Candan cezaevinde Seçil Erzan'la koğuş arkadaşı olduğunu açıkladı! Bomba itiraf: "Kardeşimi ziyarete gitmiyorum"

Kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan ve "suç gelirlerini aklama" iddiasıyla tutuklanan Gülnihal Çiçek, geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi.
Kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan ve "suç gelirlerini aklama" iddiasıyla tutuklanan Gülnihal Çiçek, geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi.
26 NİSAN'DA TAHLİYE EDİLDİ
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, suç gelirlerini aklama iddiasıyla 16 Kasım 2023'te tutuklanan sosyal medya fenomeni Çiçek, 25 Nisan'da cezaevinde rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı.
Burada sağlık kontrolünden geçirilen Gülnihal Çiçek'in, 26 Nisan'da 'anoreksiya nevroza' adı verilen hastalık nedeniyle tahliye edildiği belirtildi.
SEÇİL ERZAN'LA KOĞUŞ ARKADAŞI ÇIKTI
Tahliye edildikten sonra ilk kez konuşan Nihal Candan, Arda Turan, Fernando Muslera, Semih Kaya, Emre Belözoğlu gibi futbol dünyasının ünlü isimlerini ve iş adamlarını milyonlarca dolar dolandıran Seçil Erzan'la aynı koğuşta kaldıklarını açıkladı.
SEÇİM İSTEMİYOR DİYE HABER İZLEMİYORDUK
Hastalık yüzünden 37 kiloya düştüğünü ve cezaevinde kardeşi Bahar Candan'ın kendisine çok destek olduğunu belirten Candan, "Hapiste Seçil Erzan ile aynı koğuştaydım. Çok iyi anlaştık. Sessiz sakin bir yapısı var. Seçil istemiyor diye haber izlemiyorduk" dedi.
KARDEŞİMİ ZİYARET GİTMİYORUM
Cezaevine ziyarete gitmediğini dile getiren Candan, "Kardeşim Bahar Candan'ı çıktıktan sonra ziyaret edemiyorum. Çünkü anksiyete krizim tetikleniyor. Umarım o da tahliye olur." dedi.
SHOPPİNG İHTİYACIMIZI ORADAN KARŞILADIK
Cezaevinde kitap ve dizilerle vakit geçirdiğini ifade eden Candan, "Kantin vardı shopping ihtiyacımızı oradan karşıladık. Kardeşim de çıktıktan sonra bizim ailecek pek bir derdimiz kalmayacak." diyerek adeta kendini akladı.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Bir suç örgütüne yönelik "nitelikli dolandırıcılık" ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ülke genelinde çeşitli devlet kurumlarından ihale yoluyla ucuza araç aldıklarını beyan eden suç örgütü üyelerinin, ulaştıkları mağdurlara ucuz araç satışı yaparak güvenlerini kazandıkları ve bu yöntemle araç talepleri alarak para topladıkları belirlenmişti.
Aynı yöntemle 13 mağdurdan yaklaşık 10 milyon lira alan şüphelilerin, ihalede sorun olduğu gerekçesiyle geri ödeme ve araç teslimi yapmadıkları tespit edilmişti.
Soruşturma kapsamında 3 Mayıs 2023'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanmıştı. Aynı soruşturmanın devamında Alisya Bahar Candan, Gülnihal Çiçek ve Hacı İsrafil Sağlam gözaltına alınmış, 16 Kasım 2023'te çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.