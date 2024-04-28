Nihal Candan cezaevinde Seçil Erzan'la koğuş arkadaşı olduğunu açıkladı! Bomba itiraf: "Kardeşimi ziyarete gitmiyorum"





SEÇİL ERZAN'LA KOĞUŞ ARKADAŞI ÇIKTI



Tahliye edildikten sonra ilk kez konuşan Nihal Candan, Arda Turan, Fernando Muslera, Semih Kaya, Emre Belözoğlu gibi futbol dünyasının ünlü isimlerini ve iş adamlarını milyonlarca dolar dolandıran Seçil Erzan'la aynı koğuşta kaldıklarını açıkladı.

SEÇİM İSTEMİYOR DİYE HABER İZLEMİYORDUK



Hastalık yüzünden 37 kiloya düştüğünü ve cezaevinde kardeşi Bahar Candan'ın kendisine çok destek olduğunu belirten Candan, "Hapiste Seçil Erzan ile aynı koğuştaydım. Çok iyi anlaştık. Sessiz sakin bir yapısı var. Seçil istemiyor diye haber izlemiyorduk" dedi.



KARDEŞİMİ ZİYARET GİTMİYORUM



Cezaevine ziyarete gitmediğini dile getiren Candan, "Kardeşim Bahar Candan'ı çıktıktan sonra ziyaret edemiyorum. Çünkü anksiyete krizim tetikleniyor. Umarım o da tahliye olur." dedi.

SHOPPİNG İHTİYACIMIZI ORADAN KARŞILADIK Cezaevinde kitap ve dizilerle vakit geçirdiğini ifade eden Candan, "Kantin vardı shopping ihtiyacımızı oradan karşıladık. Kardeşim de çıktıktan sonra bizim ailecek pek bir derdimiz kalmayacak." diyerek adeta kendini akladı.







OLAYIN GEÇMİŞİ



Bir suç örgütüne yönelik "nitelikli dolandırıcılık" ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ülke genelinde çeşitli devlet kurumlarından ihale yoluyla ucuza araç aldıklarını beyan eden suç örgütü üyelerinin, ulaştıkları mağdurlara ucuz araç satışı yaparak güvenlerini kazandıkları ve bu yöntemle araç talepleri alarak para topladıkları belirlenmişti.