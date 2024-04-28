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"Koca Yusuf TP1500" Gabar’da sondaj çalışmalarında!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yerlileştirme hedefimiz doğrultusunda geliştirilen sondaj kulesi "Koca Yusuf TP1500" Gabar’daki Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası 42’nci kuyuda sondaj çalışmalarına başladı" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 28 Nisan 2024, 10:31 Güncelleme 28 Nisan 2024, 11:07
Koca Yusuf TP1500 Gabar’da sondaj çalışmalarında!

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Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sondaj kulesi "Koca Yusuf TP1500", Gabar'daki Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası 42'nci kuyuda sondaj çalışmalarına başladı.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 5 bin metre sondaj kapasitesine sahip Koca Yusuf, Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli petrolünü bulmak için göreve başladı.

BOTAŞ Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi'nden TIR'lara yüklenerek Gabar'a getirilen Koca Yusuf'un kurulumu yapıldı. Koca Yusuf, Gabar'daki Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası 42'nci kuyuda sondaj çalışmalarına başladı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da nöbeti devralan Koca Yusuf'un Türkiye'yi bu yıl sonu için belirlenen günlük 100 bin varil üretim hedefine yaklaştıracağını belirterek, şunları kaydetti:

"Gabar'ın yanı sıra Diyarbakır'da, Şırnak'ta, Van'da ve Hakkari'de tespit ettiğimiz lokasyonlarda yeni aramalar yapacağız. Çok iddialı bir arama programımız var. 2024 yılı toplamında 140 kuyuyu arama amaçlı açacağız. Ülkemizin yeraltı zenginliklerini milletimizin hizmetine sunma konusunda kararlıyız. Bölgeyi kalkındıracak ve bir cazibe merkezi haline getireceğiz."



KOCA YUSUF, 5 SONDAJ TAMAMLADI

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 2016'da başlatılan "Koca Yusuf TP1500" projesiyle petrol ve gaz sondajlarında kullanılmak üzere uluslararası standartlarda, rekabetçi yerli modüler sondaj kulesi üretmek amaçlandı.

Projenin mekanik imalatı Petrotek Sondaj Makine, elektrik ve elektronik donanımı Borusan Güç Sistemleri, tasarım, analiz ve yazılım işleri Atılım Üniversitesi tarafından yürütüldü. 2021'de imalat aşaması tamamlanan Koca Yusuf, Adıyaman Recep Atalay park sahasında fiili sondaj şartlarında test aşamasından sonra 2022'de kule sondaj temin programına dahil oldu.



Koca Yusuf'un "Drawworks" adı verilen sondaj kulesinin ana kaldırma ve indirme mekanizması dahil hidrolik güç ünitesi, manevra vinci, sondör kabini, güç kontrol kabini, otomatik diz besleme sistemi, hidrolik çene gibi birçok bileşen, milli sondaj yazılımı ile geliştirildi.

U-Frame Cantilever diye adlandırılan bir konstrüksiyon tipine sahip olan Koca Yusuf, toplamda 43,2 metre kule ve 7,6 metre masa yüksekliğine sahip bulunuyor. Kanca yükü 357 mTon (10 sarım), kanca gücü ise 1500 HP olan Koca Yusuf, hidrolik silindir kule kaldırma yöntemiyle çalışıyor. Konya'da üretilen Koca Yusuf, bugüne kadar 5 sondajı başarıyla tamamladı.

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