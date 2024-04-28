Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’tan Joe Biden’a net mesaj: İsrail’in Refah’ı işgalinden ABD sorumlu olacak

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas , Dünya Ekonomik Forumu'nun Riyad'daki toplantısında konuştu. Gazze'nin tamamının aylardır İsrail'in işgal tehdidinin altında olduğunu ve Mısır sınırına sıkıştığını söyleyen Mahmud Abbas, yerinden edilmiş yüz binlerce Filistinli sivilin sığındığı Refah 'a yönelik herhangi bir saldırıdan ABD'nin sorumlu olacağını vurguladı.

"REFAH SALDIRISININ SORUMLUSU ABD OLACAK"

Soykırımcı İsrail'in birkaç gün içinde Refah'ı işgal etmesini beklediklerini belirten Mahmud Abbas, "Herkesi Filistin'i terk etmeye zorlamak için gereken tek şey küçük bir saldırıdır." dedi.

"ABD'den İsrail ateşini kesmesini özellikle talep ediyoruz. Çünkü İsrail'in bu suçu işlemesini engelleyebilecek tek ülke ABD'dir." diyen Mahmud Abbas, olası bir saldırıdan ABD'nin sorumlu olacağını söyledi.

Mahmud Abbas, Riyad'da yaptığı konuşmada "İsrail'in Hamas'tan intikam alma bahanesiyle Gazze halkına orantısız saldırılar düzenlediğini" belirtti ve İsrail'in yaptığı şeyin aslında bütün olarak Filistin'den intikam almak olduğunu söyledi.

İsrail medyası geçtiğimiz hafta, birkaç gün içinde Refah saldırısının başlayacağını belirtmişti.