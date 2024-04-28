SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024, 22:47 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2024, 22:47

İZLE I Ataşehir'de 4 katlı binada yangın paniği!

Ataşehir'de 4 katlı binanın 3. katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sonucu söndürüldü.

Olay 20.00 sularında Barbaros Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre binanın 3. katından henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangın büyüyerek bütün daireyi sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Yangında bir kişinin dumandan zehirlendiği, bir kişinin de ellerinin yandığı öğrenildi.

Yangın çıkan evde yaşayan bir çocuk "Ben arka odadaydım. Sonra ön odada babam ile amcalarım sobayı yakıyordu. Birden yangın ve büyük bir ateş gördüm. Kardeşimle birlikte yan odaya gittim, cam patladı. Sonra aşağı indim. "dedi.

Olay tanıklarından Murat Yeşil "Soba bir anda alev alıyor. Sonra aile üyeleri evden kaçıyor. Ölü yaralı yok. Ev sahibi de buralarda." şeklinde konuştu.
Diğer görgü tanıkları yangının sobadan kaynaklı olduğunu ifade ettiler.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Esenyurt’ta 2 çocuk babası adam evinde ölü bulundu!
28.04.2024Pazar
İZLE I TEM'de zincirleme kaza güvenlik kamerasında!
28.04.2024Pazar
E-5'te korku dolu anlar! Kontrolden çıkan TIR refüje çarptı
28.04.2024Pazar
Trafikte yürek ısıtan anlar! İstanbul'da polis ekipleri yolun karşısına geçmeye çalışan köpek için trafiği durdurdu
28.04.2024Pazar
İZLE I Korhan Berzeg’e ait yeni bulgular dere yatağında aranıyor!
28.04.2024Pazar
Bunlar da Var
Kayseri’den İstanbul’a yürüyen adama kamyonet çarptı! ’Enerji İçeceği’ videolarıyla bilinen fenomen Neşet Turan canlı yayında vefat etti! Kaza anı videosu izle! 00:26
Fenomen Neşet Turan'ın öldüğü feci kaza kamerada!
29.04.2024Pazartesi
26’lık sevgilisi Gülseren Ceylan canlı yayında pot kırınca buz kesti! Mehmet Ali Erbil “Cinsel anlamda sağlıklıyım” demişti 00:11
Genç sevgilisi canlı yayında pot kırınca buz kesti!
29.04.2024Pazartesi
Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vuran yarışmacı! Son kararım demedi yarışmaya veda etti 05:38
Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Son kararım demedi...
29.04.2024Pazartesi
TikTok’ta rezalet! Cani anne ’Karagül’ çocukları kanlar içindeyken bile canlı yayına devam etti! Bakanlık harekete geçti 02:03
Bakanlık cani anne için harekete geçti
29.04.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA