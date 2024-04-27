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Adıyaman'da bir polis mesai arkadaşlarına ateş açtı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 2 polis memuru şehit oldu

Son dakika haberi! Adıyaman'da bir polis, karakoldaki meslektaşlarına ateş açtı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2 polis memurunun şehit olduğunu açıkladı. Yerlikaya, "Olayın faili S.U.Ş, etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştır." dedi.

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Giriş Tarihi 27 Nisan 2024, 21:39 Güncelleme 27 Nisan 2024, 23:17
Adıyaman’da bir polis mesai arkadaşlarına ateş açtı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 2 polis memuru şehit oldu

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Adıyaman'da bir polis, karakoldaki meslektaşlarına ateş açtı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2 polis memurunun şehit olduğunu açıkladı.

Polis, karakoldaki meslektaşlarına ateş açtı!


POLİS MEMURU MESLEKTAŞLARINA ATEŞ AÇTI

Alınan bilgiye göre, Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi'nde bir polis, meslektaşlarına ateş açtı.

Polis merkezine çok sayıda ambulans sevk edildi.

2 POLİS MEMURU YARALANDI

İlk belirlemelere göre 2 polis yaralandı. Yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

BAKAN ACI HABERİ DUYURDU: 2 POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adıyaman'da Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde bir polis memuru tarafından silahla yaralanan 2 polisin şehit olduğunu bildirdi.

POLİS MEMURU BEYLİK SİLAHIYLA MESLEKTAŞLARINA ATEŞ AÇTI

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saat 20.15 sıralarında, Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan polis memuru S.U.Ş'nin kendi beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri K.Ü. ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri G.Ö'yü yaraladığını belirtti.

OLAYIN FAİLİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın faili S.U.Ş'nin etkisiz hale getirilerek gözaltına alındığını aktaran Yerlikaya, "Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Polis Merkezi Amirimiz K.Ü. ve Ekipler Amirimiz G.Ö. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak maalesef şehit olmuştur. Olayda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.


Adıyaman Valisi Osman Varol da yaptığı açıklamada, bir polis memurunun 2 meslektaşına beylik silahıyla ateş açtığını belirterek şunları kaydetti:

"Polis Merkezi Amiri Başkomiserimiz ve Ekipler Amiri Komiserimiz hemen hastaneye kaldırılmıştır. Tüm acil müdahaleler yapılmış ve maalesef her ikisi de kurtarılamayarak şehit olmuşlardır. Saldırıyı gerçekleştiren polis memuru da yaralı şekilde etkisiz hale getirilmiş, o da hastanede gözetim altında, devletin elinde şu an. Bunun dışında başka yaralı yok."

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