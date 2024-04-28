Kapıcılar Kralı’nın kızıl güzeliydi! Sevda Ferdağ’ın kız kardeşi de Yeşilçam yıldızı çıktı! Kemal Sunal’ın partneri meğer...

Başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı Kapıcılar Kralı filmiyle hafızalara kazınan Sevda Ferdağ'ın hayatı merak edildi. Geçen şubat ayında aramızdan ayrılan merhum sanatçı hakkında araştırma yapanlar, Sevda Ferdağ'ın kız kardeşinin kim olduğunu duyunca şaşıp kaldı. Sevda Ferdağ'ın kardeşi de Yeşilçam yıldızı çıktı. Bakın Sevda Ferdağ hangi Yeşilçam güzeliyle kardeşmiş...