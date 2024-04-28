Kapıcılar Kralı’nın kızıl güzeliydi! Sevda Ferdağ’ın kız kardeşi de Yeşilçam yıldızı çıktı! Kemal Sunal’ın partneri meğer...

Başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı Kapıcılar Kralı filmiyle hafızalara kazınan Sevda Ferdağ'ın hayatı merak edildi. Geçen şubat ayında aramızdan ayrılan merhum sanatçı hakkında araştırma yapanlar, Sevda Ferdağ'ın kız kardeşinin kim olduğunu duyunca şaşıp kaldı. Sevda Ferdağ'ın kardeşi de Yeşilçam yıldızı çıktı. Bakın Sevda Ferdağ hangi Yeşilçam güzeliyle kardeşmiş...
Kemal Sunal ile başrolünü paylaştığı Kapıcılar Kralı filmiyle hafızalara kazınan Sevda Ferdağ, geçen şubat ayında 81 yaşında vefat etti.
Kariyeri boyunca 150'den fazla filmde rol alan Ferdağ, Kapıcılar Kralı filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme geldi.
Bunun üzerine Sevda Ferdağ'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.