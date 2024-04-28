Gazze kasabı korkuyor! Modern dönem firavunu Netanyahu'dan Biden'a 'Beni tutuklatma' baskısı
Gazze kasabı, modern dönem firavunu, zamane Hitler olarak bilinen soykırımcı teröristlerin başı Netanyahu şu sıralar 'yargılanma' korkusuyla soğuk terler atıyor. İsrail basınına göre, Netanyahu, UCM'nin kendisi hakkında çıkarabileceği tutuklama emri konusunda çok gergin. İsrail Başbakanının, ABD Başkanı Biden'a olası tutuklama emrine karşı harekete geçmesi için dolaylı olarak baskı yapmaya çalıştığı ifade edildi.