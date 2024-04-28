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Gazze kasabı korkuyor! Modern dönem firavunu Netanyahu'dan Biden'a 'Beni tutuklatma' baskısı

Gazze kasabı, modern dönem firavunu, zamane Hitler olarak bilinen soykırımcı teröristlerin başı Netanyahu şu sıralar 'yargılanma' korkusuyla soğuk terler atıyor. İsrail basınına göre, Netanyahu, UCM'nin kendisi hakkında çıkarabileceği tutuklama emri konusunda çok gergin. İsrail Başbakanının, ABD Başkanı Biden'a olası tutuklama emrine karşı harekete geçmesi için dolaylı olarak baskı yapmaya çalıştığı ifade edildi.

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Giriş Tarihi 28 Nisan 2024, 06:37 Güncelleme 28 Nisan 2024, 06:58
Gazze kasabı korkuyor! Modern dönem firavunu Netanyahu’dan Biden’a ’Beni tutuklatma’ baskısı 1

Terör devleti İsrail, tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de sistematik bir soykırıma imza atıyor.

Gazze kasabı korkuyor! Modern dönem firavunu Netanyahu’dan Biden’a ’Beni tutuklatma’ baskısı 2

34 BİNDEN FAZLA ŞEHİT
200 günü aşkın süredir devam eden saldırılarda 34 bin 388 Filistinli şehadet şerbeti içti.

Gazze kasabı korkuyor! Modern dönem firavunu Netanyahu’dan Biden’a ’Beni tutuklatma’ baskısı 3

77 binden fazla kişi de yaralandı.

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