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Ünlü sanatçı Fatih Ürek'e dolandırıcı şoku! 300 milyonluk evi, 100 milyona almaya çalışmışlar

Ünlü sanatçı Fatih Ürek yıllar önce Bodrum'dan aldığı 5 katlı malikanesini satmaya karar verdi. Evi için 100 Milyon Türk lirası gibi bir rakam teklif edilen Ürek, alıcıların acelesinden şüphelenince olanlar oluyor.

UFUK ÖZCAN UFUK ÖZCAN takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 07:01 Güncelleme 29 Nisan 2024, 07:01
Ünlü sanatçı Fatih Ürek’e dolandırıcı şoku! 300 milyonluk evi, 100 milyona almaya çalışmışlar

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Türkiye'nin en önemli sanatçıları arasında yer alan Fatih Ürek, yıllar önce Bodrum'dan bir ev satın almıştı. Bodrum'daki 5 katlı malikanesini satmaya karar veren sevilen sanatçı, evini almak isteyen bir kaç yatırımcı ile görüşmüş.

Evi için 100 Milyon Türk lirası gibi bir rakam teklif edilen Fatih Ürek, alıcıların acelesinden şüphelenip özel bir bankaya ekspertiz değeri çıkarttırmış. Bugünkü şartlarda banka Fatih Ürek'in evine 300 milyon lira değer biçmiş.

Yani anlayacağınız Fatih Ürek'in, yıllarca kredisini ödediği gayrimenkulünü bir şekilde ucuza kapatıp 3/1 fiyatına almaya çalışmışlar. 30 yılı aşkındır sahnelerde ter döken Fatih Ürek, bu su kurnazlarına anlayacağınız göz açtırmamış…



BİR GÜNDE 300 BİN DOLARI REDDETTİ!
Etiler'de ara sokakta başlayan bir hikayeye sahip olan Nusret Gökçe, başarı basamaklarını hızlı hızlı tırmanmış ve kısa sürede dünyada tanınan bir zincir marka halini gelmişti. Tuz dökme hareketi ile fenomen olan Nusret Gökçe'in kendi adını taşıyan markası neredeyse 2 milyar dolar seviyeye ulaşmış. Geçtiğimiz günlerde Orta Doğu'dan özel bir doğum günü partisi için Nusret'e teklif yapılmış.

Özel partiye katılıp orada misafirleri özel sunumlar yapması için. Tabii özel uçak ile alınacak ve Lübnan'a götürülecek oradaki partiye katılıp, şov yapması istenmiş Nusret Gökçe'nin… Bu hizmet içinde 300 bin dolar teklif edilmiş. Fakat Nusret Gökçe bu teklifi kabul etmemiş. Markasına zarar gelmesini istemiyormuş. Bir gün için teklifi neden kabul etmemiş diye düşünebilirsiniz ama teklif büyük olsa da Nusret Gökçe isminin daha büyük olduğunu unutmamak gerekir…



JOHN WICK TARZI BİR DİZİ 'ARJEN'
Yapımcılığını Han Medya'nın yaptığı ve başrollerini Tolgahan Sayışman, Ezgi Eyüboğlu, Alican Yücesoy, Saruhan Hünel, Dilara Aksüyek, Yunus Eski ve Talat Bulut'un, oynadığı Arjen'in galası geçtiğimiz gün yapıldı.

Ben de o gün davetliler arasındaydım. Bol aksiyonlu bir dizi olmuş Arjen. Çekimleri ve oyunculukları çok beğendiğimi söyleyebilirim. Tabii izleme sonrası değerlendirmesini yaparken "John Wick tarzını yakalamış bir proje" diyen de çok oldu. Ama şimdiye kadar yapılan Türk yapımları arasında favorim oldu diyebilirim.

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