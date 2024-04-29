Ünlü sanatçı Fatih Ürek’e dolandırıcı şoku! 300 milyonluk evi, 100 milyona almaya çalışmışlar





BİR GÜNDE 300 BİN DOLARI REDDETTİ!

Etiler'de ara sokakta başlayan bir hikayeye sahip olan Nusret Gökçe, başarı basamaklarını hızlı hızlı tırmanmış ve kısa sürede dünyada tanınan bir zincir marka halini gelmişti. Tuz dökme hareketi ile fenomen olan Nusret Gökçe'in kendi adını taşıyan markası neredeyse 2 milyar dolar seviyeye ulaşmış. Geçtiğimiz günlerde Orta Doğu'dan özel bir doğum günü partisi için Nusret'e teklif yapılmış.

Özel partiye katılıp orada misafirleri özel sunumlar yapması için. Tabii özel uçak ile alınacak ve Lübnan'a götürülecek oradaki partiye katılıp, şov yapması istenmiş Nusret Gökçe'nin… Bu hizmet içinde 300 bin dolar teklif edilmiş. Fakat Nusret Gökçe bu teklifi kabul etmemiş. Markasına zarar gelmesini istemiyormuş. Bir gün için teklifi neden kabul etmemiş diye düşünebilirsiniz ama teklif büyük olsa da Nusret Gökçe isminin daha büyük olduğunu unutmamak gerekir…