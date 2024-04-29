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Bergüzar Korel “Harika bir cumartesi” deyip ev hallerini paylaştı! 15 yıl önce evlenmişlerdi! Halit Ergenç’in minik kızı ilgi odağı oldu

Binbir Gece dizisinde birlikte rol aldığı Halit Ergenç'le 15 yıl önce nikah masasına oturan Bergüzar Korel'in bu evlilikten Ali, Han ve Leyla adlarında üç evladı oldu. Çocuklarını kameralardan uzak büyüten ve şimdilerde İstanbul-Londra arası mekik dokuyan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında ev hallerini yayınladı. Ünlü oyuncu ilk olarak kızı Leyla'nın oyun oynadığı anlara ait bir görsel paylaştı. Ardından oturma odasından paylaşımda bulunan Korel, "Detox ve ergenler PS. Harika bir cumartesi" dedi. Ünlü oyuncunun zevkle döşenmiş evi ise sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 08:31 Güncelleme 29 Nisan 2024, 08:33
Bergüzar Korel “Harika bir cumartesi” deyip ev hallerini paylaştı! 15 yıl önce evlenmişlerdi! Halit Ergenç’in minik kızı ilgi odağı oldu 1

Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren Bergüzar Korel, yılın belli dönemlerini geçirdiği Londra'daki evini değiştirdiğini duyurmuştu.

Bergüzar Korel “Harika bir cumartesi” deyip ev hallerini paylaştı! 15 yıl önce evlenmişlerdi! Halit Ergenç’in minik kızı ilgi odağı oldu 2

Geçen haftalarda yeni evine taşınan Bergüzar Korel'den dikkat çeken paylaşımlar geldi.

Bergüzar Korel “Harika bir cumartesi” deyip ev hallerini paylaştı! 15 yıl önce evlenmişlerdi! Halit Ergenç’in minik kızı ilgi odağı oldu 3

3 çocuk annesi Korel, ilk olarak kızı Leyla'nın oyun oynadığı anları yayınladı. Minik Leyla, sosyal medyada ilgi odağı olurken Korel'den bir paylaşım da büyük oğlu Ali ile geldi.

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