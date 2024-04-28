Şehitlere veda: Kamuran Üçgül Osmaniye’de Gökhan Özer İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı

Adıyaman'da Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde, polis memuru tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Başkomiser Kamuran Üçgül'ün cenazesi, Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde defnedildi.

Törene, şehidin babası Mehmet Akif, annesi Gülay, eşi Mutlu, çocukları İrem ve Metehan Üçgül ile yakınlarının yanı sıra Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.