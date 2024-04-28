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Şehitlere veda: Kamuran Üçgül Osmaniye'de Gökhan Özer İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Adıyaman'da Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde, polis memuru tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Başkomiser Kamuran Üçgül, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Komiser Gökhan Özer'in cenazesi ise İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

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Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 02:43 Güncelleme 29 Nisan 2024, 02:47
Şehitlere veda: Kamuran Üçgül Osmaniye’de Gökhan Özer İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı

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Adıyaman'da Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde, polis memuru tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Başkomiser Kamuran Üçgül'ün cenazesi, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde defnedildi.

Polis Merkezi Amiri Üçgül'ün (46) naaşı, Cemalpaşa Mahallesi'ndeki babaevinin önünde helallik alınmasının ardından cenaze töreni için Kadirli Asri Mezarlığı'na götürüldü.

Törene, şehidin babası Mehmet Akif, annesi Gülay, eşi Mutlu, çocukları İrem ve Metehan Üçgül ile yakınlarının yanı sıra Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Ali Çakmak, cenaze namazını kıldırdı.

Namaz sonrası Üçgül'ün naaşı, mezarlıktaki şehitlikte toprağa verildi.

ŞEHİT ÖZER İSTANBUL'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Adıyaman'da Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde, bir polis memuru tarafından açılan ateş sonucu şehit düşen Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Komiser Gökhan Özer, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Özer (34) için, Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde ikindi vakti tören düzenlendi.

Törene, şehidin babası Ahmet, annesi Salise, eşi Mısra Özer ile yakınlarının yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve vatandaşlar katıldı.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş'un kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehit Gökhan Özer'in naaşı toprağa verildi.

NE OLMUŞTU?
Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan polis memuru S.U.Ş, 27 Nisan'da beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri Başkomiser Kamuran Üçgül ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Komiser Gökhan Özer'e ateş açmış, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polisler müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, saldırıyı gerçekleştiren polis memuru yaralı şekilde etkisiz hale getirilmişti.

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