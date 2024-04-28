Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten ’dış kaynak’ açıklaması! İftiralara rakamlarla net yanıt

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
, "Türkiye
'ye dış kaynak gelmiyor" iftiralarına resmi sosyal medya hesabı X üzerinden net yanıt verdi.
Artan güven ve öngörülebilirlik sayesinde Türkiye'nin uygun maliyetli dış finansman sağladığını belirten Şimşek, "Ülkemize dış kaynak gelmiyor iddialarına yerinde bir yanıt. Artan güven ve öngörülebilirlik sayesinde ülkemiz uluslararası piyasalardan daha uzun vadeli ve geçmiş döneme göre uygun maliyetli dış finansman sağlıyor"
ifadelerini kullandı.
Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkan detaylar şu şekilde;
HAZİRAN 2023 - ŞUBAT 2024 DÖNEMİNDE 16,8 MİLYAR DOLAR NET PORTFÖY
2023 yılı ilk beş ayında 2,9 milyar dolar net portföy çıkışı olurken, Haziran 2023-Şubat 2024 döneminde 16,8 milyar dolar net portföy girişi gerçekleşti.
Dış borç çevirme oranı aynı dönemde bankalarda yüzde 96'dan yüzde 149'a; reel sektörde yüzde 73'ten yüzde 118'e yükseldi.
Yılın ilk dört ayında 3,7 milyar doları sermaye benzeri olmak üzere bankalar 10,7 milyar dolar, özel sektör ise 1,6 milyar dolar eurobond ihraç etti.