Bade İşçil ve Sadettin Saran’ın ilişki yaşadığı konuşuluyordu! Gerçek bambaşka çıktı: Saran’ın kalbindeki kişi meğer...

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Güzel oyuncu Bade İşçil, uzun süredir özel hayatı gündemde değildi. Ancak geçtiğimiz günlerde iş insanı Sadettin Saran ile aşk yaşadığı öğrenildi. Hatta ikilinin gözlerden ırak oldukça mutlu bir ilişkileri bulunduğu kulaktan kulağa yayıldı.

Ancak Saran'ın kalbindeki kişinin Bade değil farklı bir güzel olduğu ortaya çıktı.