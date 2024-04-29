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Bade İşçil ve Sadettin Saran'ın ilişki yaşadığı konuşuluyordu! Gerçek bambaşka çıktı: Saran'ın kalbindeki kişi meğer...

Bade İşçil, bir süredir yalnız olduğunu açıkladı. Ancak geçtiğimiz günlerde Sadettin Saran ile aşk yaşadığı kulaktan kulağa yayıldı. Ama ünlü iş adamının Bade değil bir iş kadınıyla birlikte olduğu vurgulandı.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 07:01 Güncelleme 29 Nisan 2024, 07:01
Bade İşçil ve Sadettin Saran’ın ilişki yaşadığı konuşuluyordu! Gerçek bambaşka çıktı: Saran’ın kalbindeki kişi meğer...

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Güzel oyuncu Bade İşçil, uzun süredir özel hayatı gündemde değildi. Ancak geçtiğimiz günlerde iş insanı Sadettin Saran ile aşk yaşadığı öğrenildi. Hatta ikilinin gözlerden ırak oldukça mutlu bir ilişkileri bulunduğu kulaktan kulağa yayıldı.

Ancak Saran'ın kalbindeki kişinin Bade değil farklı bir güzel olduğu ortaya çıktı.

İddiaya göre Sadettin Saran'ın herkesten gizlediği sarışın sevgilisinin güzellik uzmanı Yasemin Miras, olduğu ortaya çıktı. Hatta ünlü iş adamı geçtiğimiz günlerde Yasemin Miras'a bir buket gül yolladı.

Miras da sevgilisinin gönderdiği güllerle fotoğraf çekip sosyal medyada paylaştı. Magazin kulislerinde konuşulanlara göre Miras bu fotoğrafla Bade'ye de mesaj yolladı!



PLATONİKMİŞ
Bade İşçil ise geri adım attı! Saran'ın ilişkisini önceden öğrendiği belirlenen İşçil, "Ben hiçbir zaman Sadettin beyle aşk yaşıyoruz demedim. Benim dediğim platonik aşktı" demişti.

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