SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024, 21:49 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2024, 22:27

Başkan Erdoğan'ın uçağını Erbil'de görünce gözyaşlarını tutamamıştı! Küçük Meryem'e A Haber ulaştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Irak ziyareti nedeniyle Erbil Havalimanında resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan'ın uçaktan indiği anları canlı yayından izleyen Kerküklü Türkmen kızı Meryem gözyaşlarını tutamamıştı. Meryem'e A Haber ulaştı. Başkan Erdoğan'ın görmeyi çok istediğini belirten Meryem, "Erdoğan'ı uçaktan inerken görünce çok duygulandım, Kerkük'e gelmesini istedim. Çok seviyorum." ifadelerini kullandı. Öte yandan Meryem babası Ahmet Bey, "Kerkük'te bütün Türkmen milletinin kalbinde Erdoğan sevgisi vardır." dedi.

Bunlar da Var
Kayseri’den İstanbul’a yürüyen adama kamyonet çarptı! ’Enerji İçeceği’ videolarıyla bilinen fenomen Neşet Turan canlı yayında vefat etti! Kaza anı videosu izle! 00:26
Fenomen Neşet Turan'ın öldüğü feci kaza kamerada!
29.04.2024Pazartesi
26’lık sevgilisi Gülseren Ceylan canlı yayında pot kırınca buz kesti! Mehmet Ali Erbil “Cinsel anlamda sağlıklıyım” demişti 00:11
Genç sevgilisi canlı yayında pot kırınca buz kesti!
29.04.2024Pazartesi
Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vuran yarışmacı! Son kararım demedi yarışmaya veda etti 05:38
Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Son kararım demedi...
29.04.2024Pazartesi
TikTok’ta rezalet! Cani anne ’Karagül’ çocukları kanlar içindeyken bile canlı yayına devam etti! Bakanlık harekete geçti 02:03
Bakanlık cani anne için harekete geçti
29.04.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA