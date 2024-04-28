Başkan Erdoğan'ın uçağını Erbil'de görünce gözyaşlarını tutamamıştı! Küçük Meryem'e A Haber ulaştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Irak ziyareti nedeniyle Erbil Havalimanında resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan'ın uçaktan indiği anları canlı yayından izleyen Kerküklü Türkmen kızı Meryem gözyaşlarını tutamamıştı. Meryem'e A Haber ulaştı. Başkan Erdoğan'ın görmeyi çok istediğini belirten Meryem, "Erdoğan'ı uçaktan inerken görünce çok duygulandım, Kerkük'e gelmesini istedim. Çok seviyorum." ifadelerini kullandı. Öte yandan Meryem babası Ahmet Bey, "Kerkük'te bütün Türkmen milletinin kalbinde Erdoğan sevgisi vardır." dedi.