55 yaşında kadınım. 5 ay oldu menopozdayım. Sıkıntılar nedeniyle depresyon ilacına başladım. Ancak eşimde birlikte olurken canım yanıyor. Bunun bir nedeni var mı?

ASLINDA menopoz öncesi dönemde bu tip sıkıntılar görülebilir.

Çünkü östrojen miktarı azaldığında huzursuzluk, cinsel organ kuruması gibi şikayetler ortaya çıkabilir. Ayrıca depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar da aynı tip şikayetlere neden olabilir.

Ve tabi ki moraliniz bozuksa her şey ters gidiyor hissini daha çabuk sahiplenirsiniz.

Hemen kadın hastalıkları uzmanına görün.

Depresyon tedavisini yeniden düzenlesinler.

Ayrıca ayağını sıcak tut, başını serin. Gönlünü ferah tut, düşünme derin.



GÖĞSÜM YANIYOR

61 yaşında emekliyim. 5 aydır sıkıntım var. Hanımla birlikte olurken göğsüm ağrıyor. Günde 10 kilometre yol giderdim sorun olmazdı!

Ne yapmam lazım? İlaçla çözülür mü?

ASLINDA şikayetlerinin sebebi kalp hastalığı olabilir. Cinsel organ damar çapları da kalp damar çaplarının grubundadır. Bu yüzden damar tıkanıklığının ilk işaretleri bunlar olabilir.

Önce iç hastalıkları uzmanına git. Kolesterol, trigliserid, Ldl, Hdl, açlık-tokluk glikoz, üre, ürik asit, Na, K, TSH, T. PSA, testosteron, efor testi yaptır. Gerekirse üroloji, Penil Doppler yapılır.

Sonuçları bana gönder.



MENOPOZDA DİKKAT

53 yaşındayım. 2 yıldır adet görmüyorum. Kemik erimem başlamış mıdır? Neden menopozda kemikler erir?

KEMİK erimesinin birçok nedeni var. Bir tanesi menopoz. Her kadında menopoza girer girmez kemik erimez.

İçki ve sigara kullanımı, hareketsiz yaşam, tiroit hormonu kullanımı, uzun süreli akciğer hastalıkları, iltihaplı bağırsak hastalıkları, romatizmal hastalıklar, erkeklerde prostat, kadınlarda ise meme kanseri tedavisi görmek, organ nakli kemik erimesi yapabilir.

Kadınların menopoza girmesiyle birlikte, kemikleri koruyucu etkisi olan östrojen hormonu azalıyor ve bunun sonucunda kırık riski artıyor.



EŞİM ŞİKAYETÇİ

5.5 aydır evliyim. İlişkide erken boşalma sorunu yaşıyorum. Eşim de durumdan şikayetçi ama ne yapsam bilemedim. Lütfen yardım edin...

ÖNCE onunla konuş.

Sıkıntılarını dinle.

Ayrıca bir doktordan, psikologdan veya varsa etraftaki kurslardan destek alın. Geleneksel olarak cinsel ilişkiyi sadece cinsel birleşme zannederler.

Sevme, okşama, dokunma olmadan ilişki "Yemeği pişirmeden yemeğe" benzer. Erkekte tat almaz ama çabuk doyar. Sabırlı ve gayretli ol. Beni de bu gelişmelerden mutlaka haberdar et.