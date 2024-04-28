Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda madalyalar sahiplerini buldu! Bakan Bak bizzat taktı... "Türkiye’nin turizm bölgelerini tanıtıyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, genel klasman birincisi Frank van den Broek, ikinci olan Eritreli Merhawu Kudus ve üçüncü olan Büyük Britanyalı Paul Double'ın ödül ve madalyalarını takdim etti. Bakan Bak ve Müftüoğlu, takımlar genel klasmanının şampiyonu Q36.5 Pro Cycling Team'in de ödüllerini takdim etti.

BAKAN BAK: "BU ORGANİZASYONLA TÜRKİYE'NİN TURİZM BÖLGELERİNİ TANITIYORUZ"



Düzenlenen ödül töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun başarıyla tamamlandığını vurguladı. Turun Türkiye'nin en önemli organizasyonlarından birisi olduğunun altını çizen Bakan Bak, "Etap etap, il il, ilçe ilçe gezerek, Türkiye'nin güzel noktalarını tamamlayarak İstanbul'a geldik. İstanbul'da yağmur bizi yakaladı. Güzel bir yağmurlu İstanbul gününde, kazasız bir organizasyon oldu. Tedbirler alındı, yarış hakemleri güzel bir planlama yaptılar. Cumhurbaşkanımız organizasyona önem veriyor. Önemli yatırımlar yaptık. Türkiye'nin dört bir yanında büyük organizasyonlar var. Bizim 4 takımımız katıldı, onlara da teşekkür ediyoruz. Bisiklet bir yaşam tarzı. Bisikletin gençler ve haklımız tarafından benimsenmesi çok önemli. Güzel tablolar ortaya çıkıyor, halkımızın ilgisi artıyor. Giderek talep artıyor." ifadelerini kullandı. Sporda önemli adımlar atıldığını yineleyen Bakan Bak, şöyle konuştu: "Özellikle adrenalin gerektiren, güç gerektiren önemli sporlar. Fransa Bisiklet Turu nasıl Fransa'nın önemli yerlerini tanıttıysa biz de bu organizasyonla Türkiye'nin turizm bölgelerini tanıtıyoruz. Turizmde çok büyük artış var. Türkiye bir turizm ülkesi. Bu noktada hedefler büyük. Turizm gelirlerini artırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Spor organizasyonlarına her zaman destek veriyoruz ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto olarak desteklemeye devam edeceğiz. Yağmur da yağsa, kar da yağsa biz buradayız. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."

"TAKIMIN MİSYONU, BÜTÜN DÜNYADA DİYABETLİ OLANLARA İLHAM VERİP, BU ALANDA FARKINDALIK OLUŞTURMAK"



Tüm sporcuları tip-1 diyabet olan Novo Nordisk takımının sporcularından David Lozano da organizasyona dair açıklamalar yaptı. Takımın tamamının tip-1 diyabetli 20 sporcudan oluştuğunu dile getiren Lozano, "Bu takım 12 yıldır var. Takımın misyonu, bütün dünyada diyabetli olanlara ilham verip, bu alanda farkındalık oluşturmak. Bundan yıllar önce diyabet teşhisi konulduğunda ne yapacağımı bilemedim. Fakat kısa süre sonra bu takımda yarışan sporcu arkadaşımdan bu takımı öğrendim. Bu da hayatımda büyük değişiklik yarattı, beni çok motive etti. Bunu herkesin yapabileceğini dünyaya gösteriyoruz. Türkiye'ye 5 sezondur geliyorum. Burada yarışmak çok keyifli. Özellikle Marmaris etabı, her zaman en keyif aldığım etap oluyor." diye konuştu. "BU SENE DE HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ ÜZERİNE KOYARAK ÇALIŞTIK"



Tur Direktörü Ömer Faruk Besli de güzel bir sene geçirdiklerinin söyleyerek, şu açıklamayı yaptı: "8 gün boyunca 8 ayrı noktaya gittik. Yerel unsurlar, valiliklerimiz, belediyelerimiz çok yardımcı oldular. Basın mensuplarıyla birlikte toplamda 1100 kişiyiz. Bunun 175'i sporcu. Aslında çok kalabalık ve ciddi bir ekip. 250'ye yakın araç var, bunun 20'ye yakını tır. Her gün ortalama 700 oda tutuyoruz. Bu insanların her gün yemekleri, araç lastikleri, benzinleri, üzerlerindeki kıyafetler derken ciddi bir çalışma ve emek var. Bu sene de her zaman olduğu gibi üzerine koyarak çalıştık. Mutluyuz. İnşallah böyle devam ederiz."





19. İSTANBUL YARI MARATONU'NUN KAZANANLARI BELLİ OLDU Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu'nu erkeklerde Faslı Hicham Amghar, kadınlarda ise Kenyalı Sheila Chelangat kazandı. Dünyanın en iyi 11 "Gold Label" yarı maratonundan biri olan İstanbul Yarı Maratonu, 10 kilometre ve 21 kilometre kategorilerinde gerçekleştirildi. Organizasyona 72 farklı ülkeden yaklaşık 14 bin sporcu katıldı. Elit atlet kategorisinde ise 34 farklı ülkeden 47 erkek, 21 kadın olmak üzere toplam 68 sporcu yarıştı. Elit kategoride 5 erkek, 2 kadın Türk atlet mücadele etti. Yenikapı Miting Alanı'ndan start alan yarı maratonda atletler, sahil yolunda Kennedy caddesi boyunca Kumkapı, Cankurtaran, Çatladıkapı, Sarayburnu, Sirkeci ışıklar, Eminönü'nden Karaköy istikametine saparak Galata Köprüsü'nü geçti. Köprü bitimindeki ışıklardan "U" dönüşü yapan sporcular, Eminönü, Unkapanı, Cibali, Abdülezelpaşa caddesi, Ayvansaray, Haliç Köprüsü'ne varmadan Fatih ilçe sınırından "U" dönüşü yaparak ters istikamette aynı sahil yolunu kullanarak Yenikapı'ya ulaştı. Elit atletler kategorisi erkeklerde Faslı Hicham Amghar 59.46'lık derecesiyle birinci oldu. İkinciliği 59.53'lük derecesiyle Etiyopyalı Dinkalem Ayele, üçüncülüğü ise 1.00.02'lik derecesiyle aynı ülkeden Gemechu Bute elde etti. Kadınlarda ise Kenyalı Sheila Chelangat 1.06.46'lık derecesiyle ilk sırada geldi. İkinci sırayı 1.07.11'lik derecesiyle vatandaşı Miriam Chebet, üçüncülüğü de 1.08.16'lık derecesiyle Etiyopyalı Zewditu Aderaw aldı. TÜRKİYE YARI MARATON ŞAMPİYONLARI DA BELLİ OLDU Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu aynı zamanda Türkiye Yarı Maraton Şampiyonası özelliğini de taşıyor. Erkeklerde 1.02.42'lik derecesiyle Ali Kaya, kadınlarda ise 1.13.32'lik derecesiyle Özlem Kaya Alıcı, Türkler arasında ilk sırada gelen atletler oldu. İki sporcu, 2024 Türkiye Yarı Maraton Şampiyonu ünvanını elde etti. TOPLAM 8 MİLYON LİRA ÖDÜL DAĞITILDI Yarı maratonda dereceye girenlere toplamda 8 milyon lira para ödülü verildi. Elit atletlerde erkek ve kadın birinciler on beşer bin dolar ödülünün sahibi oldu. İkinciler 10, üçüncüler 8, dördüncüler 6, beşinciler 5, altıncılar 4, yedinciler 3 ve sekizinciler ikişer bin dolar alacak. Farklı kategorilerde verilecek bonuslarla toplam para ödülü 8 milyon lirayı bulacak. TÜRKİYE'DE İLK KEZ 16-18 YAŞ ARASI YARI MARATON KOŞTU 19. İstanbul Yarı Maratonu'nda Türkiye'de ilk kez 16-18 yaş arası atletler mücadele etti. Daha önce 18 olan alt yaş sınırı bu yıl 16'ya çekildi. İlk kez 16-18 yaş aralığındaki atletler yarı maraton koştu. Organizasyona bu yaş arasında 2 bin sporcu katıldı. İYİLİK İÇİN KOŞTULAR 19. İstanbul Yarı Maratonu'nda 34 sivil toplum kuruluşu, bağış toplamak için koştu. Bu yılki yarı maratona 34 farklı STK'den bin 500 gönüllü katıldı. Yarı maratonda son 3 yılda yaklaşık 12 milyon lira bağış toplanmıştı. Organizasyonda ayrıca 500'ü gönüllü, 800'ü güvenlik görevlisi ve 350'si sağlık personeli olmak üzere toplam 2 bin 750 kişi görev yaptı.