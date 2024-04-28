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Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda madalyalar sahiplerini buldu! Bakan Bak bizzat taktı... "Türkiye’nin turizm bölgelerini tanıtıyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ve 19. İstanbul Yarı Maratonu İstanbul'da yapıldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bisiklet turu nötralize edilirken turu Dsm-Firmenich PostNL sporcusu Frank van den Broek kazandı. Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu'nu erkeklerde Faslı Hicham Amghar, kadınlarda ise Kenyalı Sheila Chelangat kazandı. Dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu verdi.

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Giriş Tarihi 28 Nisan 2024, 08:28 Güncelleme 28 Nisan 2024, 15:38
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nda madalyalar sahiplerini buldu! Bakan Bak bizzat taktı... Türkiye’nin turizm bölgelerini tanıtıyoruz

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Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda madalyalar sahiplerini buldu.

Beşiktaş Meydanı'ndan başlaması planlanan yarış öncesinde yağmur yağışının ardından yolların kayganlaşması sebebiyle organizasyon komitesi, sporcu temsilcisi, takım temsilcisi ve hakem komitesi, etabın nötralize edilmesine karar verdi. Nötralize başlayan yarışta sporcular belirlenen parkurdan Sultanahmet'e gelerek bitiş çizgisini el ele geçti.



Yarışın nötralize olmasıyla birlikte İstanbul-İstanbul etabının para ödülünün hayır kurumuna bağışlanmasına karar verilirken, genel klasman sonucunda kazanan isimler madalya ve kupalarını aldı.

Tırmanış klasmanı ve Türkiye güzellikleri klasmanını lider tamamlayarak hem kırmızı hem de beyaz mayonun sahibi olan Bike Aid takımından Alman bisikletçi Vinzent Dorn'a ödüllerini İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Türk Hava Yolları adına Yunus Özleyen ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Veli Ozan Çakır verdi.

Sprint klasmanını lider tamamlayarak Yeşil Mayo'nun sahibi olan Danimarkalı Tobias Andresen ise madalya ve ödülünü Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu'ndan aldı.

TURKUAZ MAYO'NUN SAHİBİ FRANK VAN DEN BROEK OLDU

59 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu zirvede tamamlayarak genel klasman birincisi olan Dsm-Firmenich PostNL takımının Hollandalı sporcusu Frank van den Broek, aynı zamanda turkuaz mayonun da sahibi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, genel klasman birincisi Frank van den Broek, ikinci olan Eritreli Merhawu Kudus ve üçüncü olan Büyük Britanyalı Paul Double'ın ödül ve madalyalarını takdim etti.

Bakan Bak ve Müftüoğlu, takımlar genel klasmanının şampiyonu Q36.5 Pro Cycling Team'in de ödüllerini takdim etti.

BAKAN BAK: "BU ORGANİZASYONLA TÜRKİYE'NİN TURİZM BÖLGELERİNİ TANITIYORUZ"

Düzenlenen ödül töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun başarıyla tamamlandığını vurguladı.

Turun Türkiye'nin en önemli organizasyonlarından birisi olduğunun altını çizen Bakan Bak, "Etap etap, il il, ilçe ilçe gezerek, Türkiye'nin güzel noktalarını tamamlayarak İstanbul'a geldik. İstanbul'da yağmur bizi yakaladı. Güzel bir yağmurlu İstanbul gününde, kazasız bir organizasyon oldu. Tedbirler alındı, yarış hakemleri güzel bir planlama yaptılar. Cumhurbaşkanımız organizasyona önem veriyor. Önemli yatırımlar yaptık. Türkiye'nin dört bir yanında büyük organizasyonlar var. Bizim 4 takımımız katıldı, onlara da teşekkür ediyoruz. Bisiklet bir yaşam tarzı. Bisikletin gençler ve haklımız tarafından benimsenmesi çok önemli. Güzel tablolar ortaya çıkıyor, halkımızın ilgisi artıyor. Giderek talep artıyor." ifadelerini kullandı.

Sporda önemli adımlar atıldığını yineleyen Bakan Bak, şöyle konuştu:

"Özellikle adrenalin gerektiren, güç gerektiren önemli sporlar. Fransa Bisiklet Turu nasıl Fransa'nın önemli yerlerini tanıttıysa biz de bu organizasyonla Türkiye'nin turizm bölgelerini tanıtıyoruz. Turizmde çok büyük artış var. Türkiye bir turizm ülkesi. Bu noktada hedefler büyük. Turizm gelirlerini artırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Spor organizasyonlarına her zaman destek veriyoruz ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto olarak desteklemeye devam edeceğiz. Yağmur da yağsa, kar da yağsa biz buradayız. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."

"TAKIMIN MİSYONU, BÜTÜN DÜNYADA DİYABETLİ OLANLARA İLHAM VERİP, BU ALANDA FARKINDALIK OLUŞTURMAK"

Tüm sporcuları tip-1 diyabet olan Novo Nordisk takımının sporcularından David Lozano da organizasyona dair açıklamalar yaptı.

Takımın tamamının tip-1 diyabetli 20 sporcudan oluştuğunu dile getiren Lozano, "Bu takım 12 yıldır var. Takımın misyonu, bütün dünyada diyabetli olanlara ilham verip, bu alanda farkındalık oluşturmak. Bundan yıllar önce diyabet teşhisi konulduğunda ne yapacağımı bilemedim. Fakat kısa süre sonra bu takımda yarışan sporcu arkadaşımdan bu takımı öğrendim. Bu da hayatımda büyük değişiklik yarattı, beni çok motive etti. Bunu herkesin yapabileceğini dünyaya gösteriyoruz. Türkiye'ye 5 sezondur geliyorum. Burada yarışmak çok keyifli. Özellikle Marmaris etabı, her zaman en keyif aldığım etap oluyor." diye konuştu.

"BU SENE DE HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ ÜZERİNE KOYARAK ÇALIŞTIK"

Tur Direktörü Ömer Faruk Besli de güzel bir sene geçirdiklerinin söyleyerek, şu açıklamayı yaptı:

"8 gün boyunca 8 ayrı noktaya gittik. Yerel unsurlar, valiliklerimiz, belediyelerimiz çok yardımcı oldular. Basın mensuplarıyla birlikte toplamda 1100 kişiyiz. Bunun 175'i sporcu. Aslında çok kalabalık ve ciddi bir ekip. 250'ye yakın araç var, bunun 20'ye yakını tır. Her gün ortalama 700 oda tutuyoruz. Bu insanların her gün yemekleri, araç lastikleri, benzinleri, üzerlerindeki kıyafetler derken ciddi bir çalışma ve emek var. Bu sene de her zaman olduğu gibi üzerine koyarak çalıştık. Mutluyuz. İnşallah böyle devam ederiz."



19. İSTANBUL YARI MARATONU'NUN KAZANANLARI BELLİ OLDU

Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu'nu erkeklerde Faslı Hicham Amghar, kadınlarda ise Kenyalı Sheila Chelangat kazandı.

Dünyanın en iyi 11 "Gold Label" yarı maratonundan biri olan İstanbul Yarı Maratonu, 10 kilometre ve 21 kilometre kategorilerinde gerçekleştirildi. Organizasyona 72 farklı ülkeden yaklaşık 14 bin sporcu katıldı. Elit atlet kategorisinde ise 34 farklı ülkeden 47 erkek, 21 kadın olmak üzere toplam 68 sporcu yarıştı. Elit kategoride 5 erkek, 2 kadın Türk atlet mücadele etti.

Yenikapı Miting Alanı'ndan start alan yarı maratonda atletler, sahil yolunda Kennedy caddesi boyunca Kumkapı, Cankurtaran, Çatladıkapı, Sarayburnu, Sirkeci ışıklar, Eminönü'nden Karaköy istikametine saparak Galata Köprüsü'nü geçti. Köprü bitimindeki ışıklardan "U" dönüşü yapan sporcular, Eminönü, Unkapanı, Cibali, Abdülezelpaşa caddesi, Ayvansaray, Haliç Köprüsü'ne varmadan Fatih ilçe sınırından "U" dönüşü yaparak ters istikamette aynı sahil yolunu kullanarak Yenikapı'ya ulaştı.

Elit atletler kategorisi erkeklerde Faslı Hicham Amghar 59.46'lık derecesiyle birinci oldu. İkinciliği 59.53'lük derecesiyle Etiyopyalı Dinkalem Ayele, üçüncülüğü ise 1.00.02'lik derecesiyle aynı ülkeden Gemechu Bute elde etti.

Kadınlarda ise Kenyalı Sheila Chelangat 1.06.46'lık derecesiyle ilk sırada geldi. İkinci sırayı 1.07.11'lik derecesiyle vatandaşı Miriam Chebet, üçüncülüğü de 1.08.16'lık derecesiyle Etiyopyalı Zewditu Aderaw aldı.

TÜRKİYE YARI MARATON ŞAMPİYONLARI DA BELLİ OLDU

Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu aynı zamanda Türkiye Yarı Maraton Şampiyonası özelliğini de taşıyor.

Erkeklerde 1.02.42'lik derecesiyle Ali Kaya, kadınlarda ise 1.13.32'lik derecesiyle Özlem Kaya Alıcı, Türkler arasında ilk sırada gelen atletler oldu.

İki sporcu, 2024 Türkiye Yarı Maraton Şampiyonu ünvanını elde etti.

TOPLAM 8 MİLYON LİRA ÖDÜL DAĞITILDI

Yarı maratonda dereceye girenlere toplamda 8 milyon lira para ödülü verildi.

Elit atletlerde erkek ve kadın birinciler on beşer bin dolar ödülünün sahibi oldu. İkinciler 10, üçüncüler 8, dördüncüler 6, beşinciler 5, altıncılar 4, yedinciler 3 ve sekizinciler ikişer bin dolar alacak.

Farklı kategorilerde verilecek bonuslarla toplam para ödülü 8 milyon lirayı bulacak.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ 16-18 YAŞ ARASI YARI MARATON KOŞTU

19. İstanbul Yarı Maratonu'nda Türkiye'de ilk kez 16-18 yaş arası atletler mücadele etti.

Daha önce 18 olan alt yaş sınırı bu yıl 16'ya çekildi. İlk kez 16-18 yaş aralığındaki atletler yarı maraton koştu.

Organizasyona bu yaş arasında 2 bin sporcu katıldı.

İYİLİK İÇİN KOŞTULAR

19. İstanbul Yarı Maratonu'nda 34 sivil toplum kuruluşu, bağış toplamak için koştu.

Bu yılki yarı maratona 34 farklı STK'den bin 500 gönüllü katıldı. Yarı maratonda son 3 yılda yaklaşık 12 milyon lira bağış toplanmıştı.

Organizasyonda ayrıca 500'ü gönüllü, 800'ü güvenlik görevlisi ve 350'si sağlık personeli olmak üzere toplam 2 bin 750 kişi görev yaptı.




TRAFİĞE 'PEDAL' ARASI! HANGİ YOLLAR KAPATILDI?

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bugün yapılacak 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İstanbul etabı nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda, saat 07.00 itibarıyla Beşiktaş Meydan ile Zincirlikuyu D-100 güney katılım arası, Çatladıkapı ışıklardan Sultanahmet Meydanı arası ile Üçler, Tavukhane ve Nakilbent sokaklar ile Aksakal Caddesi ve bunlara bağlanan cadde ve sokaklarda trafik akışı kesildi.



Üsküdar'da, Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü üzerinden D-100 kara yolu güney yola katılım, Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 kara yolu güney katılım, Mahir İz Caddesi Altunizade köprü üzeri D-100 kara yolu güney yola katılım, Tophanelioğlu Caddesi D-100 karayolu güney yola katılım trafiğe kapatıldı.

Kadıköy'de, Uzunçayır O-1 Bağlantı Yolu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi ile Uzunçayır Köprülü Kavşağı Kadıköy istikameti, Taşköprü, Fener Kalamış, Ahmet Mithat Efendi, Operatör Cemil Topuzlu ve Bağdat caddeleri ile Çetin Emeç Bulvarı trafiğe kapatıldı.

Üsküdar istikametini kullanacak sürücüler Nuhkuyusu Caddesi'ni, D-100 kara yolu üzerinden Kadıköy istikametini kullanacak sürücüler Göztepe Köprüsü'nü, Taşköprü, Ahmet Mithat Efendi, Operatör Cemil Topuzlu ve Bağdat Caddeleri ile Çetin Emeç ve Turgut Özal bulvarlarını kullanacak sürücüler Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ve D-100 kara yolunu yönlendirildi. Büyükyalı Caddesi'nden gelen akım da Turgut Özal Bulvarı istikametine yönlendirildi.



1. Tersane Caddesi, Karaköy Meydan Kemeraltı Cadde kesişimi ile Refik Saydam Caddesi arası, iki yönlü olarak saat 08.00 itibarıyla trafiğe kapatıldı.

Saat 09.00 itibarıyla trafiğe kapatılan yollar ise şu şekilde:

"Dolmabahçe Caddesi, Dolmabahçe Gazhane Caddesi kesişimi ile Süleyman Seba Cadde arası Beşiktaş istikameti tek yönlü. Beşiktaş Caddesi, Süleyman Seba Caddesi kesişimi ile Çırağan Cadde arası Ortaköy istikameti tek yönlü. Çırağan Caddesi, Beşiktaş Caddesi kesişimi ile 07-032 Nolu Palangalar Işıklar arası iki yönlü. Muallim Naci Caddesi, 07-032 Nolu Palangalar Işıklar kesişimi ile 07-036 Nolu Kuruçeşme Işıklar arası iki yönlü. Arnavutköy Kuruçeşme Caddesi, 07-036 Nolu Kuruçeşme Işıklar kesişimi ile 07-037 Nolu Arnavutköy Korkmaz Yiğit Işıklar arası iki yönlü. Bebek Arnavutköy Caddesi, 07-037 Nolu Arnavutköy Korkmaz Yiğit Işıklar kesişimi ile Vezir Köşkü Sokak arası Bebek istikameti tek yönlü. Cevdet Paşa Caddesi, Vezir Köşkü Sokak kesişimi ile Aşiyan Yolu Sokak arası iki yönlü. Yahya Kemal Caddesi, Aşiyan Yolu Sokak kesişimi ile Arpacı Çeşmesi Sokak arası iki yönlü. Baltalimanı Hisar Caddesi, Arpacı Çeşmesi Sokak kesişimi ile Baltalimanı Çayır Cadde arası iki yönlü. Sakıp Sabancı Caddesi, Baltalimanı Çayır Caddesi kesişimi ile Hekim Tahsin Sokak arası iki yönlü. Katar Caddesi, Hekim Tahsin Sokak kesişimi ile Büyükdere Cadde arası Büyükdere Cadde istikametine tek yönlü. Büyükdere Cadddesi, Eski Büyükdere Cadde kesişimi Aytekin Kotil Varyant Altı kesişimi ile Zincirlikuyu Balmumcu Alt Geçidi Kavşak arası Beşiktaş istikameti tek yönlü. D-100 Güney Sait Çiftçi Bağlantı Yolu Barbaros Bulvarı kesişimi itibarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş istikameti tek yönlü olarak araç trafiğine kapatılacaktır."

Bu yollara alternatif olarak Meclisi Mebusan, Kadırgalar, Bayıldım, Dereboyu, Ahmet Taner Kışlalı, Portakal Yokuşu, İnşirah, Küçük Bebek, Baltalimanı Çayır, İstinye, Sarıyer, Balaban Dere, Poligon, Tuncay Artun, Sanayi, Eski Büyükdere, Maslak Ayazağa ve Talatpaşa caddeleri, Dulkadiroğulları, Arnavutköy Dere, Trafo ve Ecza sokaklar ile Dolmabahçe Bomonti Tüneli ve Barbaros Bulvarı Sarıyer istikameti kullanıldı.



Metrobüs seferleri saat 10.00'da kuzey, 12.00'de güney yönde durduruldu.

Saat 10.00 itibarıyla D-100 kara yolu güney yol Balmumcu ayrımları trafiğe kapatıldı, Büyükdere Caddesi Sarıyer istikameti ve Barbaros Bulvarı Beşiktaş istikametine verildi.

D-100 kara yolu kuzey yol Altunizade Ümraniye ayrımlarının trafiğe kapatılması nedeniyle de D-100 kuzey yoldan gelerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne gitmek isteyen araçlar, Altunizade Ümraniye ayrımlarından Kısıklı Caddesi'ne yönlendirildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü güney yönü saat 10.00 itibarıyla trafiğe kapatılacağından metrobüs seferleri saat 10.00'da kuzey yönde, köprünün kuzey yönü ise saat 12.00 itibarıyla trafiğe kapatılacağından metrobüs seferleri saat 12.00'de kuzey yönde durduruldu.



TRAMVAY VE ARABALI VAPUR SEFERLERİ YAPILAMADI

Saat 10.30 itibarıyla Ragıpgümüşpala Caddesi, Galata Köprüsü, Reşadiye Caddesi Ankara Caddesi (Hamidiye Caddesi kavşağı ile Reşadiye Caddesi kavşağı arası) Ankara Caddesi Ebu Suud Caddesi kavşaktan Sirkeci istikameti, Sahil Kenndy Caddesi Güney Yanyol Aksaray ayrımları, Sahil Kenndy Caddesi Güney Yol Kumkapı ayrımları, Sahil Kenndy Caddesi Kuzey Güney Yol Sirkeci Kumkapı arasında trafik akışı sağlanamadı.

Ayrıca Sirkeci arabalı vapur seferleri ile Beyazıt ve Kabataş tramvay seferleri geliş gidiş olarak saat 10.30'dan program sonuna kadar durduruldu.

Parkur üzerinde bulunan otobüs durakları için İETT Genel Müdürlüğünce saat 10.30 itibarıyla sefer düzenlemesi yapıldı.

Vatan, Millet, Fevzipaşa ve Horhor caddeleri ile Onuncu Yıl Bulvarı ve Atatürk Bulvarı, alternatif güzergah olarak kullanıldı.


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