Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda madalyalar sahiplerini buldu! Bakan Bak bizzat taktı... "Türkiye’nin turizm bölgelerini tanıtıyoruz"

"Özellikle adrenalin gerektiren, güç gerektiren önemli sporlar. Fransa Bisiklet Turu nasıl Fransa'nın önemli yerlerini tanıttıysa biz de bu organizasyonla Türkiye'nin turizm bölgelerini tanıtıyoruz. Turizmde çok büyük artış var. Türkiye bir turizm ülkesi. Bu noktada hedefler büyük. Turizm gelirlerini artırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Spor organizasyonlarına her zaman destek veriyoruz ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto olarak desteklemeye devam edeceğiz. Yağmur da yağsa, kar da yağsa biz buradayız. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."

Tüm sporcuları tip-1 diyabet olan Novo Nordisk takımının sporcularından David Lozano da organizasyona dair açıklamalar yaptı.

Takımın tamamının tip-1 diyabetli 20 sporcudan oluştuğunu dile getiren Lozano, "Bu takım 12 yıldır var. Takımın misyonu, bütün dünyada diyabetli olanlara ilham verip, bu alanda farkındalık oluşturmak. Bundan yıllar önce diyabet teşhisi konulduğunda ne yapacağımı bilemedim. Fakat kısa süre sonra bu takımda yarışan sporcu arkadaşımdan bu takımı öğrendim. Bu da hayatımda büyük değişiklik yarattı, beni çok motive etti. Bunu herkesin yapabileceğini dünyaya gösteriyoruz. Türkiye'ye 5 sezondur geliyorum. Burada yarışmak çok keyifli. Özellikle Marmaris etabı, her zaman en keyif aldığım etap oluyor." diye konuştu.

Tur Direktörü Ömer Faruk Besli de güzel bir sene geçirdiklerinin söyleyerek, şu açıklamayı yaptı:

"8 gün boyunca 8 ayrı noktaya gittik. Yerel unsurlar, valiliklerimiz, belediyelerimiz çok yardımcı oldular. Basın mensuplarıyla birlikte toplamda 1100 kişiyiz. Bunun 175'i sporcu. Aslında çok kalabalık ve ciddi bir ekip. 250'ye yakın araç var, bunun 20'ye yakını tır. Her gün ortalama 700 oda tutuyoruz. Bu insanların her gün yemekleri, araç lastikleri, benzinleri, üzerlerindeki kıyafetler derken ciddi bir çalışma ve emek var. Bu sene de her zaman olduğu gibi üzerine koyarak çalıştık. Mutluyuz. İnşallah böyle devam ederiz."