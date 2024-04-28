1 Balıkesir'in gönen ilçesinde kaybolduktan 312 gün sonra bulunan kemik parçalarının, kızından alınan dna örneği ile eşleşmesiyle, öldüğü kesinleşen korhan berzeg'in (84) kafatasına ait olduğu değerlendirilen parça ile 3 kemik daha bulundu. kafatası ve kemik parçalarına, dere boyundaki alan taramasında, kütük altı ve çalılıklar arasında, istanbul il jandarma komutanlığı'nın kadavra arama köpeği 'duman' tarafından ulaşıldı.

2 17 Ağustos 2023'te Gönen ilçesi Armutlu Mahallesi'ndeki evinden doberman cinsi köpeği 'Tina' ile birlikte yürüyüşe çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Korhan Berzeg'in kaybolmasından 312 gün sonra, 23 Nisan'da saat 13.30 sıralarında, Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay tarafından, Armutlu Mahallesi'nin 3,5 kilometre uzağındaki ormanda dere kenarında Berzeg'e ait kimlik ve kredi kartı, kıyafet ile insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. İZLE I Berzeg'e ait yeni bulgular dere yatağında aranıyor!