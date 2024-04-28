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Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında yeni perde: Bir parça kemik daha bulundu! Ayak kemikleri nerede? Aranılan bölge hakkında dikkat çeken detay

Balıkesir Gönen'de bulunan kemikler ekonomist Korhan Berzeg'in DNA'sıyla eşleşince arama çalışmalarına hız verildi. 23 Nisan'da ilk kemik parçaları ile Korhan Berzeg'e ait eşyaların ve kıyafet parçalarının bulunduğu dere çevresindeki alanda, 5'inci günde yapılan aramalarda bulunan parçanın, kafatasının ön yüzüne ait olduğu öğrenildi. Berzeg'in, köpeğiyle yürüyüş yaptığı yolun üst kısmındaki dere kenarında bulunan kıyafetleri ile kişisel eşyalarından bazılarının parçalanıp yırtılmış olması, hayvan saldırısı ihtimalini güçlendiriyor. Öte yandan Korhan Berzeg'in arandığı bölgenin sırtlan üreme alanı olduğu ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 28 Nisan 2024, 16:16 Güncelleme 28 Nisan 2024, 20:29
Korhan Berzeg’i arama çalışmalarında yeni perde: Bir parça kemik daha bulundu! Ayak kemikleri nerede? Aranılan bölge hakkında dikkat çeken detay 1

Balıkesir'in gönen ilçesinde kaybolduktan 312 gün sonra bulunan kemik parçalarının, kızından alınan dna örneği ile eşleşmesiyle, öldüğü kesinleşen korhan berzeg'in (84) kafatasına ait olduğu değerlendirilen parça ile 3 kemik daha bulundu. kafatası ve kemik parçalarına, dere boyundaki alan taramasında, kütük altı ve çalılıklar arasında, istanbul il jandarma komutanlığı'nın kadavra arama köpeği 'duman' tarafından ulaşıldı.

Korhan Berzeg’i arama çalışmalarında yeni perde: Bir parça kemik daha bulundu! Ayak kemikleri nerede? Aranılan bölge hakkında dikkat çeken detay 2

17 Ağustos 2023'te Gönen ilçesi Armutlu Mahallesi'ndeki evinden doberman cinsi köpeği 'Tina' ile birlikte yürüyüşe çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Korhan Berzeg'in kaybolmasından 312 gün sonra, 23 Nisan'da saat 13.30 sıralarında, Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay tarafından, Armutlu Mahallesi'nin 3,5 kilometre uzağındaki ormanda dere kenarında Berzeg'e ait kimlik ve kredi kartı, kıyafet ile insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu.

İZLE I Berzeg'e ait yeni bulgular dere yatağında aranıyor!

Korhan Berzeg’i arama çalışmalarında yeni perde: Bir parça kemik daha bulundu! Ayak kemikleri nerede? Aranılan bölge hakkında dikkat çeken detay 3

17 Ağustos 2023'te Gönen ilçesi Armutlu Mahallesi'ndeki evinden doberman cinsi köpeği 'Tina' ile birlikte yürüyüşe çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Korhan Berzeg'in kaybolmasından 312 gün sonra, 23 Nisan'da saat 13.30 sıralarında, Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay tarafından, Armutlu Mahallesi'nin 3,5 kilometre uzağındaki ormanda dere kenarında Berzeg'e ait kimlik ve kredi kartı, kıyafet ile insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu.

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