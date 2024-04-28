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Dışişleri Bakanlığı'ndan Süleymaniye'deki saldırıyla ilgili flaş açıklama: "Gerekli destek ve yönlendirme sağlanmaktadır"

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığı, Süleymaniye'nin Çemçemal İlçesindeki Kor Mor Doğal Gaz Sahasında yaşanan İHA saldırısı sonrası bölgede çalışan Türk vatandaşların durumuyla ilgili açıklama yaptı. Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan Kormor Gaz Tesisi'ne yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 kişinin öldüğü belirtilmişti.

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Giriş Tarihi 28 Nisan 2024, 20:04 Güncelleme 28 Nisan 2024, 20:38
Dışişleri Bakanlığı’ndan Süleymaniye’deki saldırıyla ilgili flaş açıklama: Gerekli destek ve yönlendirme sağlanmaktadır

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Süleymaniye'nin Çemçemal ilçesindeki Kormor Gaz sahasında çalışan Türk vatandaşlarının durumuna ilişkin, "Irak'ın Süleymaniye şehrinin Çemçemal ilçesinde geçen cuma güvenlik sorunları ortaya çıkmıştır. Şu anda durum sakin gözükmektedir." ifadelerini kullandı.

Keçeli, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Çemçemal ilçesinde yer alan Kormor bölgesindeki doğal gaz santrali projesinde, Türk şirketlerinin de yer aldığını belirtti.

İlgili şirketlerde çalışan Türk vatandaşlarının tahliye talebinde bulunmasının öğrenilmesi üzerine Erbil Başkonsolosluğunun devreye girdiğini ifade eden Keçeli, gerekli destek ve yönlendirme sağlandığını kaydetti.

Açıklamada, "Irak'ın Süleymaniye şehrinin Çemçemal ilçesinde geçen cuma güvenlik sorunları ortaya çıkmıştır. Şu anda durum sakin gözükmektedir." ifadesini kullanan Keçeli, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiği bilgisini paylaştı.

Dışişleri'nden Süleymaniye'deki saldırıyla ilgili açıklama!

NE OLMUŞTU?

Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan Kormor Gaz Tesisi'ne yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 kişinin öldüğü belirtilmişti.

Çemçemal İlçe Kaymakamı Remk Ramazan, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli enerji şirketi Dana Gas'ın işlettiği Kormor Gaz Tesisi'ne düzenlenen İHA saldırısı sonucu 3 çalışanın öldüğü, 3'ünün yaralandığını söylemişti.

Tesis, 25 Ocak'ta İHA saldırısının, geçen senelerde de füze saldırılarının hedefi olmuştu.

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