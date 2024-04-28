ABD Başkanı Biden’a Gallup ayarı! Gördüğünüz bütün başkanları unutun! Son 70 yılın en başarısız...

ABD merkezli araştırma şirketi Gallup, ABD başkanlarının tarihindeki ilk dönemlerine ilişkin destek verilerini içeren çalışmasını yayımladı. Araştırmanın sonucuna göre, Joe Biden, tüm Amerikan başkanları tarihinde en düşük destek alan başkan oldu.





Buna göre, henüz ilk başkanlık dönemini yürüten Biden, yüzde 38,7 oranında destek aldı. Bu oran, tüm başkanların ilk dönem aldıkları destek arasında en düşüğü oldu.