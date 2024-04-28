ABD Başkanı Biden’a Gallup ayarı! Gördüğünüz bütün başkanları unutun! Son 70 yılın en başarısız...

ABD merkezli araştırma şirketi Gallup, ABD başkanlarının tarihindeki ilk dönemlerine ilişkin destek verilerini içeren çalışmasını yayımladı. Araştırmanın sonucuna göre, Joe Biden, tüm Amerikan başkanları tarihinde en düşük destek alan başkan oldu.
Buna göre, henüz ilk başkanlık dönemini yürüten Biden, yüzde 38,7 oranında destek aldı. Bu oran, tüm başkanların ilk dönem aldıkları destek arasında en düşüğü oldu.
ŞİRKET GEREKÇELERİ DE AÇIKLADI
İsrail'in Filistin katliamlarına devam etmesi ve ABD'nin güney sınırındaki yasadışı geçişler,
Şubat ayında Senato'da müzakere edilen iki partili bir göçmenlik reformu tasarısı geçememesi,
Başta istihdam artışı olmak üzere makroekonomik göstergeler olumlu kalırken, enflasyonun yeniden artabileceğine dair işaretler,
Çeyrek boyunca rekor seviyelere ulaşan borsanın, son haftalarda düşüş yaşaması gerekçe olarak görülebileceği yazıldı.
TRUMP VE OBAMA'NIN GERİSİNDE
İlk döneminde Donald Trump yüzde 46,8, Barack Obama yüzde 45,9 destek almıştı.
Biden, Cumhuriyetçilerden olağanüstü derecede düşük onay notları almaya devam etse de; demokratlar onun performansını olumlu değerlendirmeye devam ediyor.