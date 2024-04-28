4 aylıkken evlat edinmişlerdi! Nilüfer ile Reha Muhtar’ın kızına bakın! Son halini paylaştı! “Çok güzel bir genç kız olmuş”

Ünlü şarkıcı Nilüfer, sosyal medya hesabında bir dönem birlikte olduğu Reha Muhtar ile henüz 4 aylıkken evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı'yla paylaşımda bulundu. Anne-kız paylaşımında Ayşe Nazlı'nın son hali dikkat çekti. İngiltere'de psikoloji okuyan 23 yaşındaki Ayşe Nazlı'yı görenler "Çok güzel bir genç kız olmuş" yorumunda bulundu. İşte Nilüfer'in güzeller güzeli kızı Ayşe Nazlı...
Son Arzum, Caddelerde Rüzgar, Böyle Ayrılık Olmaz ve daha nicesiyle hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Nilüfer'in uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü.
Ünlü şarkıcı, henüz 4 aylıkken evlat edindiği ve gözü gibi baktığı kızıyla sosyal medya hesabında yeni bir paylaşımda bulundu.