4 aylıkken evlat edinmişlerdi! Nilüfer ile Reha Muhtar’ın kızına bakın! Son halini paylaştı! “Çok güzel bir genç kız olmuş”

Ünlü şarkıcı Nilüfer, sosyal medya hesabında bir dönem birlikte olduğu Reha Muhtar ile henüz 4 aylıkken evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı'yla paylaşımda bulundu. Anne-kız paylaşımında Ayşe Nazlı'nın son hali dikkat çekti. İngiltere'de psikoloji okuyan 23 yaşındaki Ayşe Nazlı'yı görenler "Çok güzel bir genç kız olmuş" yorumunda bulundu. İşte Nilüfer'in güzeller güzeli kızı Ayşe Nazlı...